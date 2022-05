Cannes 2022: le film choc «Plan 75» sur l'euthanasie, de la Japonaise Chie Hayakawa

Entretien

« Vieillir est vraiment une angoisse pour beaucoup de Japonais. » Avec son premier long métrage, elle a réussi à s’imposer en sélection officielle du Festival de Cannes 2022. Avec « Plan 75 », la réalisatrice japonaise Chie Hayakawa, 45 ans, s’attaque avec une impressionnante sensibilité et un pouvoir de persuasion à un sujet hautement explosif : la possibilité pas si irréaliste d’une politique d’euthanasie promue par un État auprès de ses personnes âgées. Entretien.

RFI : Votre film commence avec une scène-choc : un jeune homme, fusil à la main, se donne la mort, après avoir exécuté tous les pensionnaires d’une maison de retraite, dont le dernier en fauteuil roulant. Cette séquence est d’autant plus troublante qu’elle est à la fois incroyablement surréaliste et réaliste en même temps. L’avez-vous tirée d’un fait réel au Japon ?

Chie Hayakawa : Cette scène est inspirée d’un fait divers qui a eu lieu au Japon en 2016, le massacre de Sagamihara. C’était dans une institution recevant des personnes handicapées. Un jeune homme, un ancien salarié de cet établissement, est revenu et a assassiné 19 personnes handicapées et blessé une quarantaine. Il s’est justifié en disant que les personnes handicapées ne servaient à rien dans la société. Selon lui, il est injuste que l’État utilise de l’argent public pour prendre soin de ces personnes. C’est donc un acte qu’il avait fait en dévotion pour son pays. Pour lui, c’était un acte juste. J’étais très marquée par ce drame, parce qu’il a un sens vraiment très représentatif, une tendance à l’intolérance qui se renforce ces derniers temps à l’égard de personnes fragiles et des personnes âgées notamment. Il y a une forme de racisme qui, petit à petit, s’instaure à l’égard de ces personnes. Pour cela, j’avais envie d’en faire le point de départ et le sujet du film. C’est ce fait divers qui a inspiré la scène d’ouverture.

Au centre du récit se trouve la question de l’euthanasie. En quoi consiste ce plan 75 imaginé pour votre film ? Et, au-delà du film, est-ce qu’un tel plan vous semble avoir le potentiel de devenir réaliste quand on se projette dans le Japon de 2040 ou 2050 ?

Dans le film, ce plan 75 est un système, des mesures mises en place par le gouvernement japonais. Ce plan permet aux personnes de plus de 75 ans – si elles le souhaitent – de mettre fin à leur vie. Donc, c’est une façon de reconnaître le droit à l’euthanasie. Nous parlons bien d’une mesure fictive ! Elle n’existe pas pour le moment. Le vieillissement de la population est un problème de société dont tous les Japonais ont conscience. Un problème qui s’aggrave d’année en année. C’est une question qui porte en elle une inquiétude assez forte pour tout le monde dans notre pays.

Vieillir est vraiment une angoisse pour beaucoup de Japonais. On se demande comment on fera, par exemple, si l’on est atteint de démence sénile, ou ce qui nous arrivera si on devient physiquement incapable d’être autonome. On se demande comment on fera pour s’en sortir financièrement. Toutes ces angoisses font que la vieillesse est vraiment considérée comme effrayant. Et ce sentiment a tendance à augmenter ces dernières années. Pour cela, si le plan 75 existait vraiment, il y aurait un certain nombre de personnes qui adhéreraient à cette proposition.

Vous commencez votre film avec des plans très proches d’une peinture impressionniste, avec des tonalités verdâtres, l’apparition de la silhouette d’un tronc d’arbre derrière une vitre tachée… Quel traitement esthétique de l’image avez-vous choisi pour traiter ce sujet très grave de l’euthanasie ?

Ce plan 75 est une violence déguisée, enrobée dans quelque chose de très sucré qui a, de premier abord, un visage très amical, très pratique, très bienveillant. En réalité, il cache une forme de déshumanisation et de cruauté très forte qui porte vraiment atteinte à la dignité des gens. Donc, j’avais envie de rendre visible ce contraste en magnifiant un peu la forme – comme l’enrobage de ce plan 75 –, la mise en scène aussi, et d'accentuer ainsi quelque part ce contraste entre les faits et la forme qu’on leur donne.

Le sujet de l’euthanasie a été déjà souvent traité dans le cinéma, mais presque toujours à un niveau individuel. Vous avez choisi d’aborder cette question au niveau d’un État qui promeut activement l’euthanasie. Depuis les camps d’extermination créés par l’Allemagne nazie qui a assassiné aussi des centaines de milliers de handicapés et malades mentaux (considérés comme des « vies indignes d’être vécues ») pendant la Seconde Guerre mondiale, ceci a été un tabou absolu. Avez-vous le sentiment que ce tabou est en train de disparaître ?

Je tiens d’abord à dire que ce film n’est pas un film pro-euthanasie. L’important pour moi était de montrer le danger qu’un État, un pays, puisse intervenir ou avoir un droit de regard sur la vie ou la mort de gens. Il faut être conscient à quel point c’est un terrain qui est dangereux et le sujet doit être traité avec vraiment énormément de précautions. C’est vrai, jusqu’à présent, les films qui parlaient de l’euthanasie, avaient tendance à en faire des cas particuliers. Tandis que là, ce qui m’intéressait, c’était ce mouvement d’emprise qu’un pays peut avoir sur la dignité des gens. C’est ça le point central de mon film.

Mais l’originalité de la démarche de Chie Hayakawa consiste aussi à dessiner, en filigrane, au-delà de la question de l’euthanasie, un portrait d’une génération qui est en train de disparaître après avoir reconstruit le Japon après la Seconde Guerre mondiale. Ces mérites, la réalisatrice ne les affiche pas ouvertement dans de ce film dédié à l’euthanasie, mais à travers de tout petits détails mettant en exergue les valeurs représentées par cette génération dans la vie quotidienne. On suit les pas de Michi, une septuagénaire vivant très modestement et seule, qui vient d’être licenciée en tant que femme de ménage d’un hôtel. En plus, son immeuble va être démoli pour laisser la place à une construction plus moderne. Elle découvre alors l’existence du plan 75.

Malgré le malheur qui s’abat sur elle, Michi restera modeste et discrète en toutes circonstances, sans oublier la prière et sa reconnaissance pour chaque bol de riz. Sa vie tout entière était basée sur le principe de penser aux autres. Ne pas gaspiller l’eau quand on fait sa vaisselle. Après avoir coupé les ongles, ne pas jeter les bouts, mais de les transformer en engrais pour les plantes à la maison. Être prête à se sacrifier pour le bien du pays. Dans son film de fiction, Chie Hayakawa montre avec ingéniosité comment le piège se referme quand le gouvernement utilise les valeurs des anciennes générations pour les pousser à accepter le plan de l’euthanasie. Une prime de 100 000 yens est prévue pour adoucir la signature des personnes précaires et leur assurer quelques dernières semaines sans soucis. Un coup de grâce « génial » inventé par un gouvernement obsédé par la santé financière de son budget au détriment des vies déclarées indignes d’être vécues.

