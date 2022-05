«Les crimes du futur» de David Cronenberg, pas le film le plus violent au Festival de Cannes 2022

Le nouveau film de David Cronenberg, en lice pour la Palme d’or, est une fresque puissante qui nous plonge dans un monde futuriste où l’homme perd son humanité en intériorisant et en s’abandonnant à la technologie. En revanche, « Les crimes du futur » imaginés par le réalisateur canadien sont certes terrifiants, mais loin d’être les plus inquiétants dans la sélection de films de cette édition 2022 du Festival de Cannes.

De notre envoyé spécial au Festival de Cannes,

Vous adorez voir les entrailles sortir du corps ? Bienvenue dans le monde de David Cronenberg. Les crimes du futur nous projette dans un monde au bord du précipice avec une humanité en rupture avec elle-même. Cela démarre avec une ancienne épave échouée au bord de la mer. Avec un garçon à l’air innocent qui joue dans l’eau, une cuillère à soupe dans la main. Et avec sa mère qui lui crie dessus du balcon d’une maison délabrée à côté : « Tu ne manges rien sur la plage ! » Ainsi plante le réalisateur canadien le décor de son histoire ancrée dans le bizarre et le futuriste. Quelques secondes après, on verra le petit garçon dans la maison manger une poubelle en plastique et sagement brosser ses dents avant de se coucher. Alors pour la mère, le temps est venu d’étouffer froidement son fils avec un coussin, puis de verser quand même une larme et d’appeler le père : « Tu peux récupérer la chose que tu nommes 'ton fils' ».

La douleur comme moteur artistique

Ce n’est qu’à la fin de l’histoire qu’on comprendra les motivations de cette mère nommée Djunia. En attendant, Cronenberg nous plonge dans un univers où la beauté intérieure est le nouveau credo d’un Nouveau Monde en devenir. Parmi les conditions préalables pour cette mutation figure la disparition presque totale de la douleur. À la fois à contre-courant et en avant-garde de cette évolution, Saul Tenser, un artiste en âge avancé (incarné avec rigueur et vigueur par Viggo Mortensen) a transformé sa douleur en moteur artistique pour ses performances. Sa muse et partenaire artistique, Caprice, une ancienne chirurgienne esthétique (interprétée avec une délicatesse divine par Léa Seydoux - qui a profité d’un personal accent trainer pour parfaire son anglais), lui ouvrir le corps pour y faire naître de nouveaux organes, ensuite exhibés en tant qu’œuvres d’art au public.

Dans le film, l’art est au centre de la transformation et de la mutation en cours de l’espèce humaine. Une évolution qui semble à la fois incontrôlable et inévitable et apparaît donc extrêmement dangereuse pour les pouvoirs en place. Là où les artistes œuvrent pour une ouverture du corps pour ouvrir les esprits, un groupe nébuleux se met alors à l’œuvre pour conquérir le monde à travers des corps envahis par la technologie (« mettre en harmonie la technologie et le corps »), d’autres institutions et mouvements, comme le Bureau d’enregistrement des organes (où officie entre autres Kristen Stewart aussi bégayante qu’attirante et insaisissable dans le rôle de la bureaucrate Timlin), souhaitent justement empêcher les seconds de faire disparaître l’Ancien Monde et de prendre le pouvoir.

De « Crash » aux « Crimes du futur »

Cronenberg déploie tout le registre pour susciter l’univers du transhumanisme. Il y a la simple chirurgie où chaque incision se transforme en acte sexuel doté d’un pouvoir orgasmique (« Surgery is the new sexe », « la chirurgie est le nouveau sexe »). Une déviation de la sexualité qui fait naturellement penser à son film Crash, présenté en 1996 sous les huées au Festival de Cannes, où Cronenberg avait déjà lié les pulsions sexuelles à la technologie qui pénètre avec violence l’intimité des êtres humains. Les crimes du futur passent aussi par la biomorphologie, « l’organographie », la mutation génétique, jusqu’à la genèse d’une nouvelle espèce.

Mais 26 ans après Crash, et 17 ans après A History of Violence montrant la folie meurtrière d’un homme banal, Les crimes du futur n’ont rien d’un film à scandale, malgré toutes les horreurs réunies. Au contraire, par son côté purement dystopique et ses aspects romantiques (Timlin apprendra à Saul à apprécier le French kiss), les violences y paraissent très abstraites comparées à celles montrées dans les autres films présentés jusqu’à aujourd’hui en sélection officielle du Festival de Cannes 2022.

Le permis de tuer dans les films du Festival de Cannes 2022

Et cela même sans parler du documentaire Mariupolis 2 du réalisateur lituanien Mantas Kvedaravicius, tué début avril à Marioupol en Ukraine pendant le tournage de ce film montrant la vie sous les bombes. Une tendance à l’intolérance et à la haine qui, suivant les longs métrages projetés sur la Croisette, semble se propager dans beaucoup de pays.

Petit florilège d’arguments avancés comme justification pour tuer l’Autre apparus dans les films de l’édition 2022 de Cannes :

Chie Hayakawa a pris comme point de départ pour son film de fiction Plan 75, sur un plan d’euthanasie au Japon, le meurtre d’un jeune ayant massacré 19 handicapés d’un centre en 2016. « Il s’est justifié en disant que les personnes handicapées ne servaient à rien dans la société », nous a expliqué la réalisatrice japonaise. Il y a « une tendance à l’intolérance qui se renforce ces derniers temps à l’égard de personnes fragiles et des personnes âgées notamment ».

L’histoire de Holy Spider racontée par Ali Abbasi est également basée sur une vraie histoire. En 2000 et 2001, dans la ville sainte de Mashhad, en Iran, un maçon, père de famille exemplaire, a étranglé seize prostituées, parce qu’il voulait « libérer la ville de la saleté du vice ». Et après ses aveux, une grande partie des habitants de la ville ont soutenu l’assassin.

Dans sa Roumanie natale, Cristian Mungiu a mis en scène le déchaînement de la violence dans un village de Transylvanie jusqu’ici marqué par la cohabitation paisible de Roumains, d’Allemands et de Hongrois. R.M.N. montre comment les habitants tombent dans le racisme jetant même des cocktails Molotov quand trois boulangers sri-lankais prennent les postes restées vacants dans une usine de pain locale, car beaucoup de Roumains préfèrent travailler à l’étranger.

Dans Boy from Heaven, le Suédois d’origine égyptienne Tarik Saleh aborde la question du jeu du pouvoir entre la politique et la religion à la célèbre université islamique Al-Azhar, centre névralgique de l’islam sunnite en Égypte. Même étant innocent, il suffit alors d’être considéré comme un danger pour la sûreté nationale ou l’Islam pour être éliminé au nom de la raison d’État ou de la religion.

Dans Les Tirailleurs, c’est la Première Guerre mondiale, donc il est considéré comme « normal » d’exécuter les hommes qui veulent quitter l’armée française, même s’il s’agit de Sénégalais chassés dans leurs villages au Sénégal comme des esclaves et intégrés par force à l’armée française pour combattre les soldats allemands en France.

