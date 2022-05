«Le barrage», film soudanais d'Ali Cherri, un récit entre documentaire et fiction

« Le barrage » du cinéaste franco-libanais Ali Cherri, tourné près du barrage de Merowé, au Soudan, a été présenté ce mardi à la Quinzaine des Réalisateurs.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyée spéciale à Cannes, Elisabeth Lequeret

Plasticien, fasciné par l’argile et la boue, Ali Cherri a remporté le lion d’argent à la Biennale de Venise en avril dernier pour son œuvre, d’immenses statues en terracotta qu’il appelle ses « titans ».

Dans la continuité, il a tourné son premier film dans une usine de briques, au Soudan, en 2018. Un tournage particulièrement difficile : « C’était assez dur d’avoir accès au lieu de tournage, surtout au barrage. Politiquement, c’est une question très tendue et en plus après, il y a eu la révolution. Donc c’était une aventure assez incroyable. On a réussi quand même à finir le film mais c’était pas du tout gagné ».

« Le barrage » s’attache aux pas de Maher, ouvrier dans une briqueterie, dans le Nord du soudan. Et Maher a un secret, il part dans le désert construire une immense créature d’argile, qui prend vie un beau jour.

Tissant réalisme et fantastique, formellement magnifique, ce premier film donne à découvrir les splendeurs de ces paysages si peu connus.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne