Valeria Bruni Tedeschi à Cannes: «Les Amandiers, c’est l’utopie de nos 20 ans»

Entretien

« Jouer du théâtre, c’est prendre des risques ». « Les Amandiers » de Valeria Bruni Tedeschi a cette audace qui caractérise les très grands films. La réalisatrice, en lice pour la Palme d’or du Festival de Cannes, nous fait revivre l’utopie théâtrale des années 1980, créée à Nanterre par un Patrice Chéreau dont elle n’hésite pas à montrer les côtés très sombres. Quant à l’utopie, elle perdure dans chaque plan habité par la folie et la passion des jeunes acteurs et actrices d’aujourd’hui.

RFI : La première scène du film nous fait vivre le concours d’entrée de jeunes comédiens et comédiennes à l’École des Amandiers, à l’époque l’une des plus réputées en Europe. Toute la passion, la vie et la tragédie qui vont arriver plus tard sont déjà là. Tout cela est exprimé à travers des images et d’une virtuosité que seul le cinéma peut nous offrir. Est-ce que cela était l’un des enjeux de votre film de lier l’intensité du théâtre et la puissance du cinéma ?

Valeria Bruni Tedeschi : Oui, c’était un défi. J’avais peur d’être ennuyeuse dans les scènes de théâtre. Mais il n’y en a pas énormément. Au montage, nous avons essayé de doser. Parfois, c’était à quelques répliques de plus et cela devenait ennuyeux. Le théâtre au cinéma, c’est très compliqué. Nous avons essayé d’être chaque fois très précis dans ce que racontait la scène de répétition ou la scène au théâtre. Et, à mon avis, mon chef opérateur Julien Poupard a filmé ces scènes de façon exceptionnelle. Parfois, il l’a fait comme dans un documentaire c’est-à-dire parfois très loin, parfois très proche, comme au cinéma. Nous avons alterné. Du coup, les scènes où Patrice Chéreau (interprété par Louis Garrel) les fait répéter sont filmées un peu de loin, un peu comme si Julien faisait un documentaire. Et (à d'autres moments), il avait vraiment envie de s’approcher. Et là, c’est plus de la fiction. C’était un équilibre à trouver.

Les Amandiers, c’est un groupe de comédiens en devenir. C’est un lieu, le Théâtre des Amandiers où il y a aussi l’École des Amandiers. Et c’est surtout une utopie. Pour vous, quelle était à l’époque la singularité de cette utopie des Amandiers ?

L’utopie d’arriver à être plus fort que la drogue, plus fort que la maladie. D’être invincible. D’avoir une jeunesse éternelle. L’utopie de nos 20 ans, c’est ça. C’était à cette époque-là, mais aussi aujourd’hui. Heureusement, nous avons des utopies. À l’époque, nous étions douze [dans la promotion de l’École de théâtre] et nous avions eu l’utopie que nous allions tous réussir dans la vie et dans notre désir d’être acteur. Il y avait plein d’utopies comme ça.

Vous étiez à l’époque, aux côtés de Vincent Perez, Agnès Jaoui, Marianne Denicourt…, l’une de ces comédiennes habitées par la croyance du pouvoir total du théâtre. Pourquoi avez-vous attendu 35 ans avant de raconter cette histoire qui représente quand même une étape décisive pour le théâtre contemporain en France ?

Je ne sais pas du tout. Je n’avais pas eu l’idée de la raconter. C’est un ami à moi, Thierry de Perreti [acteur sous Patrice Chéreau, mais aussi réalisateur et metteur en scène, NDLR], qui m’a donné cette idée. La première fois qu’il m’en a parlé, j’ai dit : « Non, non, je ne veux pas ». Je faisais de la résistance par rapport à ce sujet. Cela me semblait trop difficile de raconter cette époque, tous ces personnages. J’en avais peur. Mais, ensuite, il m’en a reparlé deux ans après. Et ce qui m’a vraiment donné l’impulsion, c’est de parler de gens qui ne sont plus là. Cela me donne du courage et la folie d’avoir du courage pour parler des gens qui ne sont plus là.

Au début, très discret à l’image, mais déjà omniprésent, il y a Patrice Chéreau, incarné à l’écran par Louis Garrel. En tant que cofondateur du Théâtre des Amandiers, Chéreau se trouve au cœur de cette histoire. Et presque dix ans après sa mort, il reste pour beaucoup un dieu vivant du théâtre. En revanche, vous le montrez dans votre film complètement différent. Il y apparaît comme un homme terriblement seul, très irritable, très autoritaire, et souvent soumis à ses pulsions homosexuelles qui le guident aussi pour la distribution des rôles et l’attribution des postes. Découvrons-nous dans les Amandiers la face cachée du Patrice Chéreau ?

Scène du film « Les Amandiers », de Valeria Bruni Tedeschi. © Ad Vitam Production

Non, simplement, dans les premières versions du scénario, c’était un personnage très lisse, sans défauts. Après, il fallait absolument ne pas respecter autant ce personnage. Ne pas être aussi intimidée et respectueuse, parce que ce personnage n’était pas intéressant, il était un peu théorique. Et puis, Chéreau n’était pas respectueux avec ses personnages quand il écrivait ou mettait en scène les personnages. Donc, par respect pour Chéreau, il fallait que je sois irrespectueuse envers ce personnage qui est appelé "Patrice Chéreau", mais qui n’est pas lui. On a gardé le nom, mais ce n’est pas parce qu’on a gardé le nom que c’est lui. C’est quand même un metteur en scène de fiction.

Vous faites renaître l’époque des années 1980, avec l’utopie des Amandiers qui se termine avec le départ de Patrice Chéreau pour d’autres aventures, mais aussi avec l’apparition du sida et d’autres tournants historiques ayant profondément changé aussi l’approche du théâtre. Aujourd’hui, avec le Covid, la guerre en Ukraine et notre époque qui nous entoure, votre manière de faire du cinéma a aussi changé ?

Je pense que tout qui nous entoure nous change. Donc, notre façon de jouer est différente, parce qu’on n’est pas figé. Heureusement qu’on se modifie. On prend l’âge, on absorbe tout ce qui se passe dans le monde. On se nourrit aussi de nos blessures, de nos peurs. Oui, tout change, tout le temps.

Nadia Tereszkiewicz et Sofiane Bennacer dans « Les Amandiers », de Valeria Bruni Tedeschi. © Ad Vitam Production

