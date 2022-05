Cannes 2022: l’Iranien Saeed Roustaee monte encore avec «Leila’s Brothers»

Entretien

Après son précédent film La loi de Téhéran, le réalisateur iranien Saeed Roustaee confirme son talent exceptionnel de scénariste avec un travail d’orfèvrerie sur les dialogues, les images et le cadrage hors du commun. Dans Leila’s Brothers (Les frères de Leïla), en lice pour la Palme d’or, pendant presque trois heures, les histoires d’une famille aussi modeste qu’endettée s’entrelacent, s’entrechoquent et se répondent de façon subtile et en mouvement permanent avec les injustices, les cruautés et l’hypocrisie de la société qui les entoure.

RFI : L’œil de votre caméra se concentre dans votre nouveau film sur une famille iranienne. Cette famille, composée par les parents de Leïla et de ses quatre frères, risque d’exploser, parce qu’autour tous les fondamentaux semblent s’écrouler. Il y a une usine qui ferme, un parrain du clan qui décède, la monnaie qui est dévalorisée, Leïla qui ne trouve pas de mari… Est-ce un film sur une société en faillite ?

Saeed Roustaee : Le film raconte l’histoire d’une famille, mais, en effet, quand on le voit, on sent que cette famille n’est pas unique, qu’il y en a d’autres familles semblables à celle-ci et que nous racontons une histoire plus grande et de plus grande ampleur. Mais tout est dans le film et je n’ai pas envie d’apporter des explications de cela.

Une métaphore apparaît plusieurs fois dans le film, celle de l’ascenseur. Comment s’est passé le casting pour trouver les deux ascenseurs du film ?

Je n’ai pas de goût particulier pour les métaphores ou les symboles. Je n’y vois pas vraiment une approche artistique. Je préfère de raconter une histoire. Ce qui me plaît vraiment, c’est le récit et de trouver une structure juste pour mon histoire et mon récit. Maintenant, si vous voyez dans l’ascenseur le symbole de l’aspiration à changer de classe, en effet, ce sont des personnages qui veulent changer de classe. Mais comme les étages supérieurs, les classes supérieures leur ont été interdits, comme si on ne voulait pas d’eux dans les autres classes, on leur barrait cet accès-là. On les a empêchés d’avoir une verticalité dans leur évolution sociale. Ce thème-là, j’assume. En effet, si vous voulez lire l’ascenseur dans ce sens-là, je suis d’accord.

Et comment avez-vous trouvé les deux ascenseurs ?

[Rires] Le monte-charge chez Manouchehr (Payman Maadi), on l’a construit. Il n’existe pas. Et l’autre, on l’a beaucoup cherché… On a eu beaucoup de mal à le trouver, mais il me semble parfait.

Quels étaient les critères pour l’ascenseur ?

Il fallait un ascenseur qui en jette ! Un ascenseur qui leur fasse vraiment conscience de la montée. Que la montée soit quelque chose qu’ils sentent. Donc, c’est Manouchehr qui veut les faire monter là-dedans. Et l’autre ascenseur, c’est chez lui aussi, au travail, c’est lui qui veut les faire passer du premier ascenseur brinquebalant au deuxième ascenseur qui les impressionne.

Manouchehr est quelqu’un qui est mal barré, c’est quelqu’un chez qui rien ne fonctionne, mais il a cette aspiration à monter, à changer de classe, à arriver se hisser. Donc, chez lui, il habite dans un taudis, dans un appartement qui est juste une pièce clandestine, construite sur un toit. Il ne peut même pas y accéder par l’ascenseur, mais seulement par ce monte-charge. Il est très mal barré, mais, quand même, dans cette situation, il veut avoir des attributs de cette vie à laquelle il aspire. Et comme il aspire à cet ascenseur-là, il essaie quand même d’avoir des signes de cette vie-là dans la sienne. Il essaie de faire semblant que tout va bien pour lui.

À travers de cette famille vous abordez et percutez beaucoup de problèmes, du chômage en passant par la sexualité et l’homosexualité, le paternalisme jusqu’au sexisme, mais au centre du film n’est ni le père, ni les frères, mais Leïla. Pour vous, la solution sera féminine, l’avenir s’écrit en féminin ?

Oui, c’est absolument quelque chose que j’observe dans la société iranienne. Les femmes vont de l’avant, les femmes prennent la vie à bras-le-corps, elles ne fuient pas la vie, mais elles vivent la vie, elles résolvent tous les problèmes de la vie. Elles sont en première ligne de la vie, comme on peut être en première ligne d’une guerre. Elles confrontent vraiment la vie. C’est quelque chose que j’observe et qui apparaît explicitement dans mon film.

