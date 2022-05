Vidéo

Cannes 2022: Interview «ascenseur» avec l’Iranien Saeed Roustaee sur «Leila’s Brothers»

02:49 Saeed Roustaee, réalisateur de « Leila’s Brothers », au Festival de Cannes 2022. © Siegfried Forster / RFI

Dans Leila’s Brothers, du réalisateur iranien Saeed Roustaee, les histoires d’une famille aussi modeste qu’endettée s’entrelacent et s’entrechoquent de façon subtile et en mouvement permanent avec les injustices, les cruautés et l’hypocrisie de la société qui les entoure. L’ascenseur y joue un rôle très important.