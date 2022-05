Kin Graff, le festival international du graffiti en RDC, fait son grand retour

Il y a un vrai engagement politique dans le graffiti en RDC, c’est la grosse différence avec chez nous. À Bruxelles, des fois, ils font du graffiti pour faire du graffiti visuel, beau, sans avoir de fond derrière. Ce qui n’est pas du tout ma politique. Après, il y a toute la partie vandalisme en Europe qu’il n’y a pas ici. Ici, c’est vraiment une démarche d’engagement sociétal, d’émancipation de la jeunesse, et qui permet à chaque artiste d’être promoteur d’un message fort. Ça exprime des positions comme l'abandon de certains édifices de la vie ou la transmission des maladies infectieuses. Les artistes congolais évoquent des grosses thématiques et les poser sur un mur et dire ‘voilà, nous, jeunesse, on est impliqués dans la politique globale de la ville, on ne va pas s’ingérer dans la politique politicienne parce que ça ne nous intéresse pas, mais dans la politique de tous les jours on s’implique et on essaye de passer un message fort’. Et c’est ça le but du graffiti, surtout en Afrique, moins en Europe parce qu’en Europe, c’est autre chose. »