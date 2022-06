Avraham Yehoshua, mort d’un grand écrivain et militant pour la paix entre Israéliens et Palestiniens

« Homme de paix », « militant », « écrivain engagé », des mots clés évoqués à l’occasion de la disparition de l’écrivain israélien Avraham Yehoshua. L’auteur, prix d’Israël en 1995, lauréat du prix Médicis étranger en 2012 et figure de la gauche israélienne anti-occupation, est mort mardi 14 juin, à l’âge de 85 ans.

« Dans notre vie, il y a des décisions que nous avons prises, mais il y a des changements qui viennent indirectement, inconsciemment, subconscients, pour nous changer. C’est ça qui se passe dans le roman », a déclaré Avraham Yehoshua en 2016 au micro de RFI. Toute sa vie, l’écrivain israélien était convaincu de l’influence de la littérature sur nous.

Autant enraciné dans la littérature qu’engagé dans la paix, Avraham Yehoshua a toujours défendu les droits humains et s’est opposé à l’occupation des territoires palestiniens par Israël. Pour cela, le président israélien Isaac Herzog a parlé aujourd’hui dans son hommage d’un écrivain qui « évoquait en nous une mosaïque de sentiments profonds ».

Ce littéraire au verbe haut a écrit une vingtaine de romans et pièces traduits de l’hébreu dans une trentaine de langues. Au-delà de la culture israélienne, son œuvre profondément humaniste explorait toutes les cultures et tous les âmes du Proche-Orient.

« Rétrospective »

Né le 19 décembre 1936 à Jérusalem dans une famille d’intellectuels sépharades, Avraham Yehoshua est le fils de parents aux origines grecques et marocaines. Après avoir choisi d’abord l’enseignement, il décide à la fin de son service militaire de devenir écrivain. C’est lors d’un séjour à Paris qu’il publie ses premières nouvelles en 1963. Observateur aussi averti que critique des soubresauts et transformations de la société israélienne, il obtient en 1995 la plus grande récompense culturelle de son pays, le prix d’Israël. Certains, comme Nitza Ben-Dov, professeure de littérature à l’université de Haïfa, le considère comme « le plus grand auteur » israélien, d’autres voient dans l’ampleur de son œuvre même un « Balzac d’Israël ».

En 2012, il obtient le prix Médicis étranger et le Prix du meilleur livre étranger avec Rétrospective, un roman mélancolique de 500 pages sur les mystères de la création artistique, mais aussi une sorte de traité sur le choc des cultures entre l’Orient et l’Occident. Le fil conducteur du livre est la réalisation d'un film mettant en scène un célèbre réalisateur israélien et ses rapports conflictuels avec un scénariste, une actrice et un directeur de la photographie, illustrant les tensions auxquelles se heurtent tous les créateurs.

Une société en crise

La figurante, publié en 2016, tourne autour d’une société en crise, sachant qu’Avraham Yehoshua creuse surtout la question pourquoi de plus en plus d’hommes et de femmes ne veulent pas avoir d’enfants. Dans son dernier roman, La Fille unique, il fait écho des conflits identitaires au Proche-Orient à travers de la vie de Rachele, une adolescente juive, dans une famille ashkénaze à Venise.

Auprès du grand public, Yehoshua est surtout connu pour son engagement pour la paix, aux côtés des écrivains Amos Oz et David Grossman. Car, au-delà de la littérature, il n’a jamais cessé à appeler à faire la paix avec tous les Palestiniens. Entre autres, il a participé à l'Initiative de Genève en faveur du processus de paix israélo-palestinien. Le B’Tselem, organisation contre l’occupation des Territoires palestiniens par Israël, dont il était membre, lui a rendu hommage en parlant d’un homme engagé qui a « dévoué son temps et son énergie à l’égalité, la paix et les droits humains pour tous ».

Avec son décès, son engagement politique et sa puissance littéraire seront dorénavant liés à jamais.

