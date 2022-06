Cap-Vert: Atlantic Music Expo, entre festival et marché de la musique

Lundi 13 juin au soir s’est déroulée la cérémonie d’ouverture d’Atlantic Music Expo. Après Mindelo, l’île de feu où est née Cesária Évora, c’est à Praia, la capitale du Cap-Vert que se poursuit la 8e édition du festival. Un festival arrêté durant deux longues années en raison de la pandémie de Covid. Cet évènement, avec ses concerts gratuits, est également un marché de la musique unique en Afrique de l’Ouest. Un marché qui réunit les artistes, les producteurs et les programmateurs de festival du monde entier.

Avec notre envoyé spécial à Praia, Guillaume Thibault

Pour renouer avec la musique et la fête, c’est un groupe mythique de l’archipel qui a ambiancé l’Assemblée nationale, le lieu de la cérémonie d’ouverture. 40 ans de carrière, sept albums, Os Tubaroes, les « requins », sont des légendes. Après deux ans de silence, de douleur, le bassiste Mario Betancourt espère un retour à la normale : « On revient à la normalité si c’est possible pour qu’on ne revive jamais un cauchemar comme celui qui est passé ».

« Montrer la culture capverdienne »

C’est le président de l’Assemblée nationale qui a ouvert l’Atlantic Music Expo. Optimiste, Austelino Tavares Correia souhaite que la musique soit à nouveau soutenue : « Toutes les autorités sont mobilisées pour faire avancer le festival. Et elles sont très optimistes ».

Comme ses six compères, le percussionniste d’Os Tubaroes, Jorge Lima, s’est déchainé sur scène. Une énergie partagée, le public de l’Assemblée nationale a fini cette soirée d’ouverture debout avec une intense ovation : « Pour le Cap-Vert, la pandémie a été un désastre, surtout au niveau culturel et au niveau économique. Maintenant, ça va mieux, donc on reprend. Le plus important pour nous, c’est de montrer la culture capverdienne. C’est ce que nous défendons ».

« L’État n’a pas d’argent »

Visiblement, les acteurs politiques ont la volonté de relancer l’industrie culturelle, et particulièrement l’industrie de la musique. Mais, après deux années d’arrêt, l’État a de nombreuses priorités à gérer et comme partout en Afrique de l’Ouest, la pandémie a couté cher. Le producteur de musique José Da Silva est l’un des fondateurs de l’Atlantic Music Expo. Il se félicite de la tenue du festival et de la réouverture des lieux de musique, mais il rappelle également que l’État va avoir des difficultés pour aider ce secteur.

« Tout le monde était dans l’attente que les choses démarrent. Et là, tout est plein partout, les gens sortent beaucoup. Tous les lieux touristiques repartent. Les musiciens qui avaient quitté les îles touristiques, par exemple pour revenir dans leurs îles, parce qu’ils n’arrivaient pas à tenir, sont tous repartis dans ces îles-là. Comme tous les gouvernements d’Afrique, on ne dit pas tout aux gens, mais là on le sent, il y a un vrai problème économique et la culture en prend un coup. Donc, entre privés, on fait des choses, mais dès qu’il y a l’État, c’est compliqué, parce que l’État n’a pas d’argent, les mairies n’ont pas d’argent. Mais, ils ne disent jamais non et au dernier moment, le budget ne sort pas et les évènements en pâtissent. En tout cas, le festival fait du bien à tout le monde, on est content. On est tous surmenés, mais on est heureux ».

