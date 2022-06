«Palais Augmenté #2», des expériences inédites de l’art numérique au Grand Palais Éphémère

Entretien

C’est un festival précurseur, entièrement consacré à la création artistique en réalité augmentée. Du 17 au 19 juin, le « Palais Augmenté #2 » réunit au Grand Palais Éphémère à Paris une dizaine d’œuvres immersives inédites au grand format pour étonner et éblouir le grand public. État de lieux de l’art numérique avec le directeur Roei Amit.

Publicité Lire la suite

RFI : Vous êtes le directeur du numérique du Grand Palais immersif à la Réunion des musées nationaux (RMN)-Grand Palais et vous avec conçu le concept du Festival Palais augmenté. Qu’avez-vous appris de la première édition en 2021 ?

Roei Amit : L’édition #1 était une sorte de « prove of concept », on a testé le concept pendant la pandémie de Covid. C’était très riche d’enseignements par rapport au travail des artistes, par exemple comment crée-t-on des œuvres à grande échelle pour un grand espace ? Et aussi par rapport à la manière dont le public a aperçu et pratiqué la présence de ces œuvres inédites. Ce succès, avec plus de 10 000 visiteurs pendant un week-end, nous a donnés envie de le refaire cette année et de rajouter certaines expériences de type « lab ».

► À lire aussi : Le Grand augmenté 2021 lance la création artistique en réalité augmentée

Avez-vous réussi à créer un nouveau public pour le Grand Palais et l’art contemporain ?

Nous avons eu un public très large, très varié. Et on a constaté qu’il n’y a pas de barrière technologique. Les gens étaient de tous les âges et ils sont venus de façon très simple et évidente pour s’approprier l’usage de cet art à travers leur smartphone. Certes, l’usage du smartphone est très répandu aujourd’hui, et ici ils ont découvert que l’usage artistique du smartphone est aussi très facile.

Le Palais augmenté dresse aussi un état des lieux des connaissances et des innovations technologiques liées à l’art numérique. Pourriez-vous nous donner un exemple emblématique ?

Prenez l’œuvre Paysage sonore des artistes Mouawad et Laurier. Ils ont à la fois créé un monde de structures très poétiques, mais pas simplement visuelles. C’est un monde qui réagit en temps réel aux différents sons émis dans l’espace qui entoure l’œuvre. Donc, si le spectateur émet son propre son, ce son agit directement sur l’œuvre. L’œuvre est unique pour chaque spectateur. C’est l’évolution technologique qui permet ce type d’expression artistique et qui crée ces œuvres qui sont uniques de manière infinie.

Dans Ogun et Mars, pour une cosmogonie de l’invisible, l’artiste d’origine martiniquaise Julien Creuzet, né en 1986 au Blanc-Mesnil, joue de façon très originale avec des références à la fois anglophones, lusophones, hispanophones, francophones, mais aussi panafricaines. Quel est le lien de cette œuvre avec l’univers africain ?

Il y a deux éléments très importants dans cette œuvre. D’abord, il s’agit d’une sorte de bibliothèque. Un géant ôte de sa propre tête 80 œuvres littéraires sur le sujet. Deuxièmement, la danse pratiquée par les deux géants de l’œuvre est issue des danses africaines. L’un des géants danse le bèlè, cette danse de résistance inventée par les esclaves en Martinique. En fusionnant ces éléments dans cette œuvre en réalité augmentée, l’artiste montre la maturité artistique de l’approche. Car, au-delà de l’aspect expérimental et des recherches sur les formes, l’œuvre s’engage aussi sur le fond, sur des idées, des concepts.

Les œuvres présentées au Palais augmenté questionnent aussi la place du spectateur. De quelle façon l’art numérique modifie-t-il la relation entre l’œuvre et le spectateur ?

À travers les œuvres présentées ici, on réalise de façon très concrète que l’art a toujours lieu dans les yeux de celui qui regarde. Chaque spectateur regard son écran, son smartphone, l’espace du Grand Palais Éphémère est pratiquement vide. À l’œil nu, on ne voit rien. Et quand on regarde ce qu’on a dans la main, l’écran du smartphone, on est en présence des œuvres. Cela crée un nouveau type de relation entre les spectateurs. On pourrait dire que dans l’art numérique, les pixels sont les pigments et l’écran devient une toile, mais une toile interactive où se rencontrent et l’artiste et le visiteur.

Dans l’œuvre I-Dance, la place du spectateur change aussi quand son avatar devient danseur interprétant des chorégraphies de chorégraphes très connus comme Boris Charmatz ou Abou Lagraa. Mais que change-t-il pour le créateur ?

Dans I-Dance, le public « s’avatarise », le spectateur se transforme en avatar très réaliste. Le spectateur s’insère ainsi dans la chorégraphie de chorégraphes très renommés. C’est une nouvelle manière de s’approprier la danse. C’est encore une autre façon d’échanger les places et les rôles traditionnels et la manière dont on agit habituellement dans l’espace d’une exposition.

Au-delà des œuvres exposées, le Palais augmenté propose aussi des conférences avec des artistes, des philosophes, des professionnels de l’art contemporain et de la culture numérique. Entre autres, vous abordez le thème « Art et Résistance ». De quelle résistance parle-t-on quand on parle de l’art numérique ?

On parle de toute la résistance aux mondes qu’on pourrait imaginer. Par exemple, l’œuvre de Julien Creuzet parle d’une vraie résistance aux idées reçues. Et il y a aussi la recherche de formes nouvelles et d’une nouvelle société par les artistes. Ils essaient d’être à l’avant-garde des formes et des idées. Mais c’est à chacun à trouver sa propre résistance.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne