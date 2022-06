À New York, la fête de la musique francophone attire malgré la pluie

Reportage

La fête de la musique 2022 a été célébrée aux États-Unis, où c'est une tradition depuis quelques années. À New York, un concert gratuit était organisé par l'Alliance française : une affiche 100% française qui a attiré quelques centaines de personnes malgré la pluie.

De notre correspondante à New-York, Loubna Anaki

À New-York, le ciel était loin d’être bleu, mais dès les premières notes de disco funk, le duo Bon Entendeur fait danser la foule, nombreuse pour fêter la musique au cœur de Central Park. « On est venus spécialement de Philadelphie à New York. C’est chouette », témoigne une jeune femme, tandis qu'un autre spectateur ajoute : « Il pleut, mais on est quand même contents d’être là ! Ça fait plaisir ! »

Célébrer les 40 ans de la fête de la musique à Central Park, c'est un plaisir pour les spectateurs, mais aussi un rêve pour Bon Entendeur, affirme Pierre Della Monica, musicien du groupe français. « Être ici, c’est toujours impressionnant et incroyable. Et c’est vrai qu’on a en plus la chance de le faire avec l’Alliance française pour les 40 ans de la fête de la musique. C’est une accumulation de faits trop stylés, et on est juste sur un petit nuage depuis 24 heures ! »

Un sentiment partagé par MC Solaar, le pionnier du rap français, invité star du concert. « Pour moi c’est particulier parce que je suis venu beaucoup de fois à New York. J’ai joué dans des contextes un peu différents. C’était l’époque du hip hop, où on arrivait avec un DJ et on jouait avec les acolytes du coin. Ça fait toujours quelque chose et puis le lieu est symbolique, c’est la terre de ma musique puisque je fais généralement du rap jazz ou du rap. »

Sur scène, il y avait aussi le groupe niçois Hyphen Hyphen, dont l’énergie a conquis autant le public français qu'américain.

