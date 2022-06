Culture: un musée consacré à la jeunesse oranaise d’Yves Saint-Laurent en Algérie

Un musée dédié au célèbre créateur de mode Yves-Saint-Laurent, décédé en 2008, sera inauguré ce vendredi 24 juin à Oran. C’est la grande maison familiale Saint-Laurent qui a été restaurée grâce à un mécène, un homme d’affaires oranais impliqué dans la culture. Le visiteur y trouvera des photos de famille mais aussi des dessins et des croquis réalisés par le célèbre créateur.

Le musée s’intéresse à l’enfance et à la jeunesse oranaise d'Yves Saint Laurent, il relate les premiers pas du créateur dans le domaine de l'art. YSL a vécu dans cette maison jusqu'à l'âge de 18 ans. Dès son plus jeune âge, sa production était foisonnante. « Il a produit entre 200 et 300 mille croquis, informe, Mohamed Affane mécène du musée. Nous avons réussi à en avoir près de 400, il y a aussi toutes les photos de son enfance. »

« Notre monde à l'époque était Oran et non Paris, écrivait YSL. Oran, une cosmopole de commerçants venus de partout, et surtout d'ailleurs, une ville étincelant dans un patchwork de mille couleurs sous le calme soleil d'Afrique du Nord ».

« Célébrer YSL dans sa ville natale »

C’est d'abord l'amour d'Yves Saint-Laurent à cette ville qui a fait germer ce projet. « Je suis oranais, YSL est oranais, dit Mohamed Affane. D’'ailleurs tous les meilleurs souvenirs de sa vie, il les a eus ici à Oran, il a beaucoup aimé sa ville, il a été très heureux dans sa ville natale. Cela fait plus de 25 ans que j'ai l'idée en tête, c'est pour célébrer YSL dans sa ville natale ».

L'espace muséal YSL fait partie d'un projet plus large mené par la fondation Sport, culture et solidarité qui associe l'investissement dans le domaine du tourisme à celui de la culture.

On s'est beaucoup basé sur les photos de famille pour la décoration intérieure Youcef Farnane, maître d'ouvrage du Musée YSL à Oran

