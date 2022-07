Oran, détestée par Albert Camus, ville de cœur de Kamel Daoud

Reportage

L’écrivain algérien Kamel Daoud passe le plus clair de son temps dans la ville d’Oran. L’auteur de Meursault, contre-enquête, qui a chroniqué la vie politique et sociale de son pays, amoureux d’Albert Camus, nous parle de sa cité.

De notre envoyé spécial à Oran,

« Oran, c’est tous les mauvais goûts de l’Orient et de l’occident réunis », disait Albert Camus, qui a grandi à Alger. Le Prix de Nobel de littérature 1957 a notamment résidé à Oran entre janvier 1941 et juillet 1942 à l’occasion de son deuxième mariage. Son roman La Peste se déroule entièrement cette ville portuaire, au nord-ouest de l'Algérie.

Il fait de cette ville une description très négative. « On est dans une ville sans arbre, sans pigeon et sans jardin ». Sa vie d’alors était compliquée financièrement, il venait d’être exclu du Parti Communiste Algérien et se sentait isolé et étriqué dans la société oranaise. « Je suis excédé d’Oran et de tout », écrivait-il à une amie.

Une ville un peu kitch

Contrairement à Albert Camus, l’écrivain Kamel Daoud, né à Mesra, petit village près de Mostaganem, voue un véritable culte à la ville d’Oran. En octobre 2013 sort son roman Meursault, contre-enquête, qui s'inspire de L'Étranger d'Albert Camus : le narrateur est en effet le frère de « l'Arabe » tué par Meursault.

« Oran, c’est pour moi avant tout la Méditerranée. Ce que j’aime dans cette ville, c’est ce côté désuet, un peu kitch, avec un centre-ville très haussmannien, et ce reste de culture de croisement espagnol, maghrébine, française etc. Cela me plaît beaucoup », raconte l’ancien rédacteur en chef au Quotidien d’Oran. « C’est une ville méditerranéenne où la décadence reste encore délicieuse, une sorte de Cuba sans Castro ».

La cathédrale de Santa Cruz, qui domine la baie d'Oran. AFP - FAYEZ NURELDINE

« Je ne peux pas m’éloigner trop longtemps d’Oran »

Oran, surnommée « la radieuse », est la deuxième plus grande ville d’Algérie. Fondée en 902 par les Andalous, la cité connaît une succession de dynasties arabo-berbères. Dans la vieille ville, les vieux oranais parlent espagnols. Le soir, il fait bon de flâner sur le front de mer, qui bénéficie d'une vue magnifique sur la mer Méditerranée, le mont Murdjadjo et le Fort de Santa Cruz.

« Les Oranais se distinguent beaucoup des autres habitants du pays. Ils ont la réputation d’être fêtards, plus ouverts, plus blagueurs, par rapport à Alger qui a une vocation plus politique. Un ami a trouvé la meilleure explication. Il dit que Oran a été occupé par les Espagnols trois siècles, Alger par les Ottomans trois siècles, cela laisse pour les Algérois une culture de caserne, et un sens de la fête chez les Oranais », avance Kamel Daoud.

« Je ne peux pas m’éloigner trop longtemps d’Oran, avoue l’écrivain. Il me manque le ciel, la lumière, et la poussière. C’est un tout. On habite le pays de son imaginaire, Oran est une partie de moi-même. Je pourrais m’exiler ailleurs, mais forcément au bord de la Méditerranée. »

« J’espère que Oran va s’ouvrir sur le reste du monde »

Le quartier historique Sidi El Houari aussi appelé « Les Bas Quartiers » est considéré comme « le vieil Oran ». On y trouve l'empreinte des diverses civilisations qu'a connues la ville : arabe, espagnole, ottomane et française.

L'hôtel de ville d'Oran (style renaissance) et les deux lions de bronze datent de la Troisième République. Camus les trouvait laids ! La construction fut achevée en 1888 avec la pose des deux statues animalières du sculpteur Auguste Cain (1889). Avant l’indépendance en 1962, la ville était à majorité européenne.

« J’espère que Oran va s’ouvrir sur le reste du monde. Elle a un patrimoine architectural magnifique délaissé. Nous avons une culture insulaire et je voudrais que Oran redevienne le port », espère Kamel Daoud qui écrit actuellement un roman dont sa ville de cœur sera un des personnages.

Pour Kamel Daoud, visiter Alger, ce n’est pas visiter l’Algérie. « Il faut voir autre chose, d’autres visages. Tout le reste du pays est habité et habitable ». Si Camus n’aimait pas Oran, ce n’est pas étonnant aux yeux de Kamel Daoud. « Il était un peu comme tous les Algérois. Moi, je n’aime pas beaucoup Alger. On se le rend bien ». Alger-Oran, c'est un peu Paris-Marseille.

Ce qui n’empêche pas Kamel Daoud d’apprécier plus que tout l’auteur de L’Étranger. « Il n’a pas cédé aux chimères de son époque. C’est un homme indépendant et ça ne se pardonne pas, ni en France, ni en Algérie », conclut Kamel Daoud.

