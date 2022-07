Ouverture du Festival d’Avignon, la création, les crises et le public

Le Festival d’Avignon se présente cette année sous le signe de la résilience. Le plus grand rendez-vous du théâtre en Europe, avec plus de 1 600 spectacles programmés, ouvre ce jeudi 7 juillet au soir dans la Cour d’honneur du Palais des papes avec une nouvelle très peu connue de Tchekhov, « Le moine noir ». Une mise en scène de l’artiste exilé Kirill Serebrennikov, emblème des artistes russes anti-Poutine et anti-guerre.

Oui, il y a la guerre en Ukraine, la montée de l’extrême droite en France, le retour de la pandémie de Covid et les préoccupations concernant le pouvoir d’achat, mais rien au monde ne peut ébranler la foi d’Oliver Py dans le public du Festival d’Avignon. « Le public est toujours présent, fidèle et fervent. C’est le public qui fait notre force », affirme le directeur du Festival d’Avignon qui laissera après cette 76e édition les clés à son successeur, le metteur en scène portugais Tiago Rodrigues.

Au-delà de la présence emblématique du metteur en scène Kirill Serebrennikov (« l’un des plus grands artistes vivants aujourd’hui »), longtemps assigné à résidence par le régime de Poutine, Olivier Py a dédié aussi une grande partie de sa programmation d’une quarantaine de créations à l’idée de la résilience. Entre autres, il a donné une grande place au Sud et au Moyen-Orient, avec quatre spectacles palestiniens, sans oublier une présence forte de femmes, des metteures en scènes ou plasticiennes comme Maëlle Poésy et Noémie Goudal jusqu’aux chorégraphes Maud Le Pladec et Dada Masilo.

Quel est le plus grand défi de cette édition 2022 ?

Mais le Festival d’Avignon, ce sont aussi les 1 570 spectacles programmés dans le Off qui attirent des centaines de milliers de spectateurs. La Grande parade des artistes du Festival Off a bien eu lieu hier mercredi, avec ses milliers de comédiens, chanteurs, acrobates, clowns et danseurs déambulant dans les rues de la Cité des papes pour essayer de chasser les nuages noirs qui s’accumulent au-dessus du monde du théâtre.

Le plus grand défi de cette édition 2022 ? « C’est de faire en sorte que le public soit au rendez-vous », expliqueLaurent Domingos, comédien, metteur en scène et coprésident de « AF&C » qui chapeaute le Festival Off d’Avignon et accompagne 130 théâtres et 1 500 compagnies. « Tous les comédiens ont préparé des créations. Cette année est exceptionnelle. Sur 1 570 spectacles, il y aura plus de mille créations ! On sent que les artistes veulent vraiment montrer leur travail qui a été ralenti depuis la crise sanitaire. L’enjeu est de redevenir vivant ! »

Comment retrouver le public ?

Pour Nicolas Dubourg, la question actuelle la plus importante est également « comment retrouver la totalité du public ? ».Le directeur du Théâtre la Vignette à Montpellier et président du Syndeac, le Syndicat national des entreprises artistiques et culturelles en France, souligne que « ces deux dernières années, nous avons vécu avec de très grandes difficultés. D’abord la crise sanitaire, aujourd’hui on est dans l’expectative si l’inflation va avoir un impact sur les déplacements des spectateurs. Pour nous, le Festival d’Avignon va être un marqueur pour la saison à venir. Après une saison avec un recul de 20 à 25% de fréquentation, après cet été, va-t-on repartir sur une fréquentation pré-Covid ? »

Alain Timar, fondateur du Théâtre des Halles qu’il dirige depuis presque quarante ans à Avignon, semble être convaincu que le théâtre va surmonter les obstacles actuels. Lui-même met en scène pendant le festival deux pièces qui font appel à l’intelligence du public : Moi, Kadhafi, une œuvre sur l’imaginaire, incarnée par Serge Abatucci, et L’Installation de la peur dans l’intimité familiale, un texte de Rui Zink. « On se situe, moi-même et le public, et l’ensemble des artistes venant à Avignon, dans une situation paradoxale, quasi schizophrénique, affirme Alain Timar. Le fait d’avoir vécu cette pandémie, le fait de traverser la crise actuelle à la fois économique et sous forme de guerre en Ukraine, tout cela crée un climat très anxiogène. Mais, en même temps, à Avignon, dans cette ville de théâtre située dans le sud de la France, il y a aussi – et je le vois au niveau des réservations – une envie folle de se rencontrer à nouveau, d’être en contact avec la création, les artistes et le public. D’où une affluence record que je ressens actuellement au niveau du public et une affluence folle au niveau du nombre de spectacles à Avignon. »

Des comédiens participent à la Grande parade du Festival Off d’Avignon, dans le sud de la France, le 6 juillet 2022. AFP - NICOLAS TUCAT

Le décalage entre création et diffusion

Le nombre impressionnant de spectacles, est-ce vraiment le signe d’une vitalité et d’un renouveau ou plutôt le signe d’une survie difficile pour de nombreuses compagnies après deux ans très difficiles ? « C’est à la fois un signe de renouveau, parce que la vitalité de la création artistique est toujours là en France, souligne Laurent Domingos de « AF&C ». Mais, le fait qu’il y a 1 570 spectacles à Avignon, c’est aussi le signe d’un décalage entre l’immense richesse de la création artistique et la capacité de diffusion des spectacles en France et à l’étranger. D’ailleurs la Cour des comptes avait bien pointé les difficultés de diffusion dans son dernier rapport sur la culture. On ne peut pas vraiment dire qu’il y a trop de créations. Il faut se demander comment travaille-t-on sur la diffusion pour que ces créations vivent. »

En effet, jusqu’ici, dans beaucoup de salles de théâtre, notamment à Paris, régnait la consternation, avec une baisse de 20% à 40 % de la fréquentation. Reste à savoir s’il s’agira d’un changement dû à la fermeture des salles, la distanciation sociale, le port du masque, les pass sanitaire et vaccinal ou d’un changement durable provoqué par une sorte de rupture numérique qui a été observé dans le domaine du cinéma avec la poussée des plateformes et du streaming. Laurent Domingos se montre plutôt rassurant. Pour lui, ce qui a changé le plus depuis deux ans, c’est surtout « le rapport du public au spectacle. Le spectacle vivant est un échange d’émotions en direct entre des humains sur un plateau et des humains dans la salle. Cela ne peut pas être remplacé par une offre numérique, contrairement au cinéma qui peut vraiment être mis en concurrence par toutes les plateformes et le streaming. Le spectacle vivant est en danger, parce que l’habitude des gens d’aller dans les salles n’est pas tout à fait revenue. En revanche, le spectacle vivant apporte une offre radicalement différente du numérique. »

Des comédiens et des musiciens participent à la Grande parade du Festival Off d’Avignon, dans le sud de la France, le 6 juillet 2022. AFP - NICOLAS TUCAT

« Travailler sur les publics »

Pour lui, la solution ne consiste pas à proposer de l’humour ou des comédies ni à changer le répertoire des pièces, mais de méthode de soutien : « Oui, il y a toujours ce truc de se dire, quand il y a une crise, les gens veulent se réfugier, s’évader. Moi, je ne sens pas de changement dans les demandes du public. Le public doit simplement se réapproprier les salles, retrouver cette notion de rendez-vous. Ce qu’il faut faire maintenant, c’est travailler sur les publics. Travailler sur la communication pour conforter les gens et les amener à découvrir des choses qu’ils ne connaissent pas forcément. Ce travail sur les publics, il faut le faire via les territoires, en lien avec l’éducation nationale, parce qu’il faut aussi renouveler les publics. »

Un avis largement partagé par Denis Gravouil, secrétaire général de la Fédération CGT-Spectacle, première organisation représentative dans le spectacle vivant en France : « La médiation culturelle doit retrouver un nouveau souffle. Il faut un véritable plan pour l’emploi, parce que la situation est tendue. On voit resurgir tous les problèmes qu’on avait déjà : les jeunes ont du mal à démarrer et les plus de 50 ans ont du mal à rester dans ces professions. Pourtant, il y a énormément de spectacles fabuleux qui doivent être aidés pour trouver leur public. Certains spectateurs ont peur d’aller dans des lieux publics et n’osent plus entrer dans les salles, alors que nous avons pris toutes les précautions nécessaires. Il faut arriver à rassurer et proposer à la fois des propositions artistiques et des offres tarifaires intéressantes. »

Un New Deal culturel au point mort

Pendant le confinement, leSyndeac avait lancé « 13 propositions pour un New Deal culturel ». Lors de cette initiative, le syndicat avait notamment exigé 500 millions d’euros en cinq ans pour des programmes « Création » et « Transmission ». Résultat : « Aujourd’hui, on en est au point mort. On est face à une situation financière qui est inédite. Les financements de l’État ou des collectivités territoriales sont à 0% de croissance depuis vingt ans. Avec une inflation qui devient galopante ce dernier temps, cela signifie que nous avons des structures qui entrent dans le rouge, dans des incapacités financières. Certaines vont devoir faire des choix en termes de licenciements, d’autres vont devoir réduire la voilure de l’activité. Il s’agit d’un service de la culture construit pendant des décennies et qui est aujourd’hui largement menacé. Là, on tire la sonnette d’alarme. »

En attendant, la plus grande fête du théâtre commence ce jeudi 7 juillet dans les rues, les places, les cours et les salles d’Avignon. Parmi les 1 600 spectacles, chaque spectateur trouvera son bonheur, car, comme disait Alain Timar, le théâtre accompagnera la mutation profonde dans nos sociétés actuelles : « Je sens une forte attente du public. Une forte attente des artistes. Tout cela dans un souci d’échanger, de dialoguer, d’envisager l’avenir. »

