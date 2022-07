Avignon: «Le moine noir» époustouflant de Kirill Serebrennikov à la Cour d’honneur du Palais des papes

À l’ouverture du Festival d’Avignon, jeudi 7 juillet, le metteur en scène russe exilé Kirill Serebrennikov a fait régner pendant presque trois heures la folie de la liberté à la Cour d’honneur du Palais des papes. Le spectacle sera diffusé samedi 9 juillet à 22h40 gratuitement en direct sur Arte.

Publicité Lire la suite

Sous le ciel étoilé de la Cité des papes, les deux mille spectateurs, dont la nouvelle ministre française de la Culture, ont pu vivre un véritable spectacle de la tempête. Le vent a soufflé fort dans la Cour d’honneur, et l’âme artistique a crié sa vérité. Lors de la première de sa création au Palais des papes, les forces de la nature étaient avec Kirill Serebrennikov. Des rafales de vent ont fait changer un peu sa mise en scène et fait voler des éléments du décor jusqu'aux gradins, amplifiant ainsi encore l’impact de la scène sur les spectateurs.

Le metteur en scène russe a signé un spectacle d’ouverture grandiose et époustouflant, interprété par une troupe exceptionnelle, composée de comédiens, danseurs, musiciens et chanteurs, dont certains excellent dans tout à la fois. Une interprétation très musicale dans toutes les dimensions : espaces mentaux et de la Cour, sauts de temps et rythme de répétitions, images de corps physiques et projetés, sonorité du récit et des rêves…

« Le moine noir », de Kirill Serebrennikov, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, Festival d’Avignon 2022. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

« Freiheit statt Angst ! » (« Liberté au lieu d’avoir peur ! »)

Le moine noir, une nouvelle très peu connue de Tchekhov, raconte l'histoire d'un écrivain décidé à s’engager pour la liberté : « Freiheit statt Angst ! » (« Liberté au lieu d’avoir peur ! »). Pour cela, il doit dépasser la médiocrité de la société qui l’entoure. Mais la société se sent attaquée par son esprit libre et débridé et l’envoie à l’hôpital psychiatrique pour être soigné de ses hallucinations d’un moine noir…

Toutes similitudes avec le destin personnel de Kirill Serebrennikov, longtemps assigné à résidence par le régime de Poutine et exilé depuis janvier en Allemagne, ne sont bien sûr pas inventées de toutes pièces, même si la nouvelle de Tchekhov date de 1894 et que l'homme de théâtre, considéré comme la figure de proue des artistes russes anti-Poutine et anti-guerre en Ukraine, avait conçu ce théâtre-opéra bien avant sa libération.

« Le moine noir », de Kirill Serebrennikov, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, Festival d’Avignon 2022. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

L'exubérance et la fragilité de la Cour d'honneur

La mise en scène de Kirill Serebrennikov épouse la Cour d’honneur, dans son exubérance – avec des rires fous et furieux -, mais aussi dans sa fragilité oscillant entre orgueil et impuissance. La diction parfaite et la présence tellurique des comédiens, les chants divins et troublants du chœur d’hommes, et les corps fermes et les pas ouverts des danseurs entrent à la fois parfaitement en fusion et en confrontation avec cette architecture d’un pouvoir spirituel qui régnait jadis sur la croyance et la soumission.

Car le mur de la Cour, haut et puissant, est aussi incroyable qu’impitoyable. La puissance de ce haut lieu du théâtre est telle qu’elle transcende toute pièce et chaque metteur en scène. Se confronter à ce vestige papal, c’est tenter sa chance d’être emporté vers des sommets artistiques insoupçonnés, mais c’est aussi prendre le risque d’être écrasé par l’échelle gigantesque. Le spectateur, transformé en témoin actif, assiste à une épreuve de force entre l'esprit artistique et le pouvoir mystique du lieu. « À quoi servent les nuages ? » « Pourquoi il fait noir ? »

La même histoire en quatre langues différentes

L’artiste russe a réussi avec bravoure son pari en démarrant sur scène la nouvelle de Tchekhov avec l’exclamation « Quelle extase ! », envoyée par Andreï, un poète et intellectuel en manque d’inspiration. Il retourne alors à la campagne, chez son ami Péssôtski qui l’a jadis éduqué. Mais, ce dernier est un jardinier féroce, en quête permanente d’une « normalité », préférant la médiocrité et la soumission à l’insécurité de la liberté. Pour cela il souhaite marier sa fille Tanja avec Andreï, considéré par lui comme un génie avec un avenir prometteur.

Trois maisonnettes, construites avec des lattes et des bâches en plastique occupent le plateau géant de la Cour d’honneur. La disposition de ces petites serres sur scène changera dans chacun des quatre actes de la pièce et déterminera le déroulement de l'histoire qui sera racontée quatre fois avec un point de vue différent, chaque fois dans une langue différente : l’allemand laisse la place à l’italien avant que l’anglais et le russe prennent le relais. Une tour de Babel très exigeante pour le public français dont la langue n’existe que par des traductions projetées sur le grand mur et les écrans placés aux côtés de la scène. Un pari d’autant plus risqué pour l’ouverture au Palais de papes que la première mondiale de la pièce avait lieu en janvier dernier en Allemagne, au Thalia Theater à Hambourg. Au niveau international, l’enjeu de la mise en scène était donc circonscrit à la confrontation avec le lieu mythique de la Cour d’honneur. Ceci dit, Serebrennikov en a fait un chef-d’œuvre avec un sens inégalé pour la plasticité du pouvoir de la pensée.

Les spectateurs dans la Cour d’honneur du Palais des papes avant la première du « Moine noir », mise en scène de Kirill Serebrennikov au au Festival d’Avignon 2022. © Siegfried Forster / RFI

Au-delà de la compréhension

Avec leurs regards et paroles souvent dirigés directement au public, les interprètes du Moine noir interpellent les spectateurs de façon saisissante par rapport à ce combat entre le génie et la médiocrité, la folie et la norme, la vérité de l’âme et la voracité d’une société bornée mettant le confort au-dessus de la liberté. Même les mots clés « épidémie » et « guerre » apparaissent à un certain moment sur le mur géant de la Cour, preuve ultime de l’actualité de cette nouvelle de Tchekhov vieille de plus de cent ans.

Sur scène, le déclin inéluctable est incarné par les corps, les voix et les silences. Quand les silhouettes des moines noirs en robes noires apparaissent sur le mur de pierres de la Cour, tout devient crépuscule, même l’air et la lumière. Et nous nous retrouvons bien au-delà de la compréhension. Les mouvements des danseurs ancrés dans la terre, les chants enracinés dans l’au-delà, font naître un Nouveau Monde. C’est un jardin céleste, le Gloria in excelsis Deo de Kirill Serebrennikov en hommage à la folie artistique et la liberté.

« Stop War »

Cette soirée épique, poétique et politique s’achève avec une banderole rouge sang « Stop War » projetée sur le mur, avec des applaudissements longs et soutenus, néanmoins sans la force et la folie qui ont régné pendant deux heures et demie sur scène.

« Le moine noir », de Kirill Serebrennikov, dans la Cour d’honneur du Palais des papes, Festival d’Avignon 2022. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

►Le Moine noir, d’après Anton Tchekhov, mise en scène de Kirill Serebrennikov, du 7 au 15 juillet au Palais des papes au Festival d’Avignon.

► Le spectacle est diffusé le 9 juillet vers 22h40 en direct sur Arte, puis disponible sur arte.tv.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne