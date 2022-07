Vidéo

Le metteur en scène Kirill Serebrennikov en un mot, un geste et un silence

Où se cache la source d’inspiration pour les créations et les combats du metteur en scène russe Kirill Serebrennikov, l’un des artistes les plus admirés dans le monde actuel ? Il nous a confié d’avoir été gaucher, avant d’avoir été forcé dans son enfance de devenir droitier. Aujourd’hui, il est gaucher et droitier à la fois. Et il nous parle de son art en un mot, un geste et un silence.