Festival d’Avignon: «Anima», l’homme suspendu au souffle de la Terre

« Anima » est une installation performance spectaculaire conçue par la metteure en scène Maëlle Poésie et la photographe plasticienne Noémie Goudal. Sur un triptyque d’écrans géants défilent des images de palmiers, de rochers, d’une grotte et de l’eau… pour provoquer calmement un choc salutaire entre les respirations de la Terre avec ses 4,5 milliards d’années d’existence, et le souffle court de l’existence humaine. Rencontre.

RFI : Votre spectacle est troublant. Devant les yeux incrédules des spectateurs se décomposent et recomposent les images et les réalités, nos visions du temps et de l’espace, et nos certitudes. De quel « anima » parle-t-on ?

Maëlle Poésy : On parle de l’âme, de l’animation du vivant et de tout ce qui respire. Comme on parle de la géologique de la Terre et du « deep time », du temps de la Terre, pour nous, c’était important de parler aussi de sa vie intrinsèque. Pour cela, cela s’appelle Anima.

Vous êtes photographe plasticienne. Une large partie de votre création consiste à un triptyque en métamorphose permanente, composé de trois grands écrans de 5 mètres sur 5 mètres. Des images projetées sur des écrans, est-ce du théâtre ? Une sorte de théâtre d’images ?

Noémie Goudal : Pour moi, les trois écrans sont surtout là pour créer une forme immersive. Au théâtre, on a une sensation de public-scène. Là, le public était invité à l’intérieur de ce dispositif. Ce n’est pas tout à fait du théâtre. L’idée de cette performance est de mélanger le théâtre, la vidéo et la photographie et d’essayer de créer une forme complètement hybride qui ne soit pas ni vraiment l’un, ni vraiment l’autre.

Le papier hydrosoluble, que vous utilisez de façon spectaculaire, a-t-il un rôle d’acteur dans ce dispositif ?

Noémie Goudal : Oui, il devient un acteur. Il devient animé. C’est un papier qui m’est extrêmement précieux, parce qu’il m’a permis dans mon travail d’artiste visuelle de passer de la photographie fixe à la photographie en mouvement. En ajoutant juste une goutte d’eau, on a une décomposition qui est assez directe et magique.

De quel besoin, de quelle urgence est née cette création ?

Maëlle Poésy : De l’envie très forte de travailler à partir de recherches scientifiques sur lesquelles Noémie travaille en photographie. Parce que la question du temps, du « deep time », le temps de la Terre, va finir par rencontrer notre temps humain. Toutes les deux, nous avons eu très envie de travailler sur la question de la métamorphose. En essayant d’avoir une perception poétique et sensible du passé, nous voulions aussi poser une question poétique et sensible de notre futur.

La metteure en scène Maëlle Poésie et la photographe plasticienne Noémie Goudal ont réalisé l’installation-performance « Anima » au Festival d’Avignon 2022. © Siegfried Forster / RFI

Vous êtes passionnée de paléoclimatologie et de « deep time ». Dans ce spectacle, s’agit-il aussi de mettre en relief notre « superficialité » en tant qu’êtres humains en train de lutter contre le réchauffement climatique ?

Noémie Goudal : En tout cas, c’est pour nous remettre à notre place, de nous renvoyer à notre existence extrêmement courte sur un monde qui a une histoire extrêmement longue. C’est là où la paléoclimatologie est une science extrêmement vertigineuse. Elle est peut-être un peu trop complexe pour le cerveau humain pour vraiment de se rendre compte qu’on vit sur un monde où l’on peut toucher des roches qui sont bien plus âgées que nous. C’est un exercice vertigineux pour nous tous. J’ai parlé à une jeune scientifique qui étudie des gouttes d’eau encapsulées dans la roche en Bretagne qui datent d’il y a 300 millions d’années. Et elle m’a expliqué que, à ce moment-là, la Bretagne était, au niveau de l’équateur, collée au Texas. On retrouve à l’intérieur de ces roches toute une histoire extrêmement longue. De là vient mon intérêt pour la paléoclimatologie, parce que c’est une science, mais cela amène aussi à se poser des questions philosophiques beaucoup plus larges.

Votre définition de ce spectacle est « installation performance ». On pourrait également dire que c’est une pièce de théâtre sans un seul mot prononcé. Est-ce votre théâtre idéal, un théâtre sans mots ?

Maëlle Poésy : Pour moi, ce n’est pas une pièce de théâtre, c’est une installation performance. Avec Noémie, on cherchait quelque chose qui puisse donner à voir cette hybridité. Du coup, pour moi, c’était très important que les gens n’attendent pas un spectacle comme on peut des fois l’attendre à Avignon, avec des comédiens qui font leur entrée sur le plateau pour raconter une histoire. C’est une autre forme de narration qui va être prise en charge. Du coup, il lui fallait donner un nom pour qu’on ne fausse pas les attentes du public.

Toutes les deux, vous réussissez quand même de renverser l’ordre établi de notre existence, de troubler notre perception habituelle des choses, de nous étonner quand le soi-disant vrai palmier s’avère être une image sur papier photo. Ce qu’on regarde n’est pas ce qu’on regarde finalement, il y a un inversement des rôles, une sorte de révolution de notre vision.

Noémie Goudal : Oui, et il s’agit aussi de revenir à une forme d’artisanat, de construction. C’est une performance faite par l’homme, par la main de l’homme. Et on voulait avoir cette texture-là. Ce sont des plans fixes, des plans séquences, avec une caméra qui est fixe et tous les éléments qui bougent devant la caméra. Il y a un élément de fragilité qui s’opère. Il y a des choses qui se passent et ne se déroulent pas tout à fait comme on voulait. C’est justement ça, la force aussi. La construction, tous ces bouts de papier qu’on voit, c’était aussi une manière de montrer cette fragilité et d’impliquer le spectateur un petit plus dans la construction et la métamorphose. Ce n’est pas la 3D ou des vidéos réalisées en studio. Tout a été fait à la main. Pour nous, c’était extrêmement important.

Maëlle Poésy : Notre caméra était fixe, sur les plans séquences on voit vraiment le décor, des strates de décors, les unes derrière les autres, qui évoluent, se détruisent, se reconstruisent. Donc, il y a un hasard de la temporalité dû au tournage. Ce hasard du temps entre en collision avec ce que nous proposons en termes d’artisanat.

En attendant le début d’« Anima », installation-performance de Maëlle Poésie et Noémie Goudal au Festival d’Avignon 2022. © Siegfried Forster / RFI

L’aspect performance entre en scène avec l’acrobate Chloé Moglia. Pendant de très longues minutes, elle reste suspendue à une main, quelque part, en 4 mètres de hauteur, créant des mouvements insoupçonnés, extrêmement ralentis. Elle donne corps au temps et à l’espace à l’échelle humaine. Est-ce une sorte de « Moonwalk » dans le temps géologique ?

Maëlle Poésy : Pour Noémie et moi, Chloé Moglia, la femme suspendue dans les airs, c’était de pouvoir avoir quelqu’un qui incarnait notre temps présent dans cette métamorphose du passé et cette métamorphose à venir. Sa particularité : quand on la regarde, on respire en même temps qu’elle. On est « suspendu » avec elle dans le temps. Pour nous, c’était très fort qu’elle puisse incarner cette force et cette fragilité dans l’espace.

Vous confrontez les spectateurs de façon très intense au temps géologique, aux respirations du « deep time ». Est-ce un spectacle anti-anthropocentrique, où l’homme ne se retrouve plus au centre ?

Noémie Goudal : Justement, il s’agit de « désanthropocentrer »… Évidemment, c’est un spectacle fait par l’homme, c’est lui qui pense et est derrière tout cela. Mais l’idée est d’avoir une vision : essayer de repenser le monde, justement sans mettre l’homme au centre. C’est un exercice extrêmement difficile. C’est comme si on regardait sa vie – depuis la naissance jusqu’à maintenant – de haut. Comme si on était un spectateur de haut. L’idée est d’essayer de comprendre, de se remettre dans la tête une temporalité qui ne comprendrait pas forcément notre temps.

Votre installation performance montre une capacité impressionnante à faire réagir le public. Tout au début, quand sur les grands écrans apparaît uniquement la jungle accompagnée de cris d’animaux sauvages, cette image a provoqué chez une spectatrice une exclamation : « Daktari !» [série américaine des années 1960 sur un vétérinaire installé en Afrique qui protège la faune locale contre les braconniers, NDLR]. Très vite, les images deviennent de plus en plus entraînantes, envoûtantes, déstabilisantes, jusqu’au point de ressentir dans le public un véritable plaisir de la destruction par le feu. Avez-vous le sentiment d’avoir créé une nouvelle forme d’expression artistique ?

Maëlle Poésy : Oui, c’est sûr. On a travaillé vraiment la question de la temporalité dans la paléoclimatologie. L’enjeu était de la temporaliser dans la représentation. D’où le plan séquence dans lequel on entre et se laisse emporter. Le son, créé par Chloé Thévenin, c’est encore une strate du temps possible, et la temporalité de la musique n’est pas la même. Cela crée cette complexité d’écoute au moment du feu et ces vagues de sensations et d’émotions. Cela permet d’entrer dans une temporalité extrêmement méditative, mais en même temps très active pour le spectateur.

Noémie Goudal : Le feu a un double rôle et nous avons joué avec ça. Le feu est dévastateur, destructeur, et à la fois il est révélateur. Une fois qu’il a consommé un paysage, il va permettre à un autre d’apparaître. Et il nous ramène à l’histoire de la géologie, car il dépasse notre planète et c’est aussi une source d’énergie extrêmement importante.

►Anima, création de Noémie Goudal et Maëlle Poésy au Festival d’Avignon, jusqu’au 16 juillet dans la Cour Montfaucon de la Collection Lambert.

