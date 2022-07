«L’image porte», Christophe Raynaud de Lage, le photographe du Festival d’Avignon

Entretien

« Il n'y a qu’à Avignon que peut exister ce type d’image. » Il connaît toutes les scènes et toutes les entrées et sorties du festival. Ses photographies incarnent les moments décisifs des spectacles, du jeu des comédiens, mais aussi le travail en amont et autour des metteurs en scène, des éclairagistes, des techniciens, des agents d’accueil, sans oublier le précieux regard des spectateurs. Depuis 17 ans, Christophe Raynaud de Lage est le photographe officiel du Festival d’Avignon qui lui dédie cette année une magnifique exposition immersive, « L’œil présent », à la Maison Jean Vilar. Rencontre.

RFI : Le metteur en scène russe Kirill Serebrennikov a créé cette année la sensation au Festival avec la première de son spectacle Le moine noir dans la Cour d’honneur du Palais des papes. Quelle est la photo que vous avez prise de cette pièce que vous aimez le plus ?

Christophe Raynaud de Lage : Il y a cette photo avec toute l’enfilade des moines, tous les hommes qui sont alignés avec une lune. C’est une très belle perspective. Une photo très graphique que j’aime particulièrement.

Vous êtes le photographe officiel du Festival d’Avignon depuis 2005. Quelle était la première photo prise au Festival dont vous étiez fier ?

Mes photos sont souvent liées à des souvenirs, à un vécu. Ce n’est pas qu’une réussite plastique et esthétique. Un grand souvenir de 2005, c’est Jean-Louis Trintignant. J’ai appris son décès cette année quand j’étais en train de suivre les répétitions de la pièce dans la Cour d’honneur au Palais des papes. À l’époque, j’ai fait des photos de Trintignant dans la Cour d’honneur pour une répétition qui était à 2h le matin. Je n'avais que quelques photos à faire de lui. Il était seul en scène dans la grande Cour d’honneur. Après avoir fait les portraits, je suis resté pour l’écouter. Pour moi, cela reste un moment très marquant, un moment que, après, l’image porte.

Photo prise par Christophe Raynaud de Lage de la pièce « Le moine noir », mise en scène de Kirill Serebrennikov dans la Cour d’honneur du Palais des papes. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Vous ne faites pas que des photos de théâtre, mais vous êtes surtout connu en tant que photographe de théâtre. À quel moment avez-vous senti que vous n’étiez plus un photographe, mais un photographe de théâtre ?

Plus largement, depuis l’origine, je suis un photographe de spectacle. J’ai commencé avec les arts de la rue et le cirque contemporain. Le théâtre est arrivé un tout petit plus tard. J’ai eu cette entrée à la fois par l’espace public pour les arts de la rue et le cercle pour le cirque, avant d’entrer dans les salles des théâtres. J’ai toujours eu un rapport à l’espace et de la mobilité, des angles de vue qui me caractérise depuis le début.

Qu’est-ce qui se passe quand vous prenez une photo sur scène ou d’un spectacle ? Est-ce une sorte de prolongation du spectacle sous une autre forme ? Ou est-ce qu’il y a une autre création qui commence ? Ou deux créations qui se superposent ?

Vous voulez parler de l’instant décisif de la photo ? Sur le moment, la quête de l’image est dans les rapports de composition, d’instant… Après, quand je fais le traitement de mes images, la sélection, le travail, c’est de retrouver le sens par rapport au spectacle. La justification de l’image existe aussi par le sens, elle n’est pas qu’une réussite visuelle sur le moment. Après, il faut que les choses s’articulent et trouvent une justification.

Vous avez fait d’innombrables photos de spectacles, de rencontres et d’échanges avec des artistes. Avez-vous déjà vécu qu’un metteur en scène ou un comédien vous ait avoué qu’il a appris ou découvert quelque chose sur son propre travail grâce à vos photos ?

J’ai la chance d’avoir de vrais échanges avec des metteurs en scène. Ils s’emparent de mes images, parce que je suis très tôt les répétitions. Cela les nourrit. Je suis un spectateur attentif. Du coup, je leur apporte d’autres points de vue et ils s’en emparent pour voir s’il y a des choses qui fonctionnent ou pas. Ensuite, ils peuvent réajuster en fonction de ce que je leur apporte. Je suis incorporé dans le processus de la création, parce qu’ils s’emparent de la matière que je leur apporte. Je suis au cœur de leur intimité et de leur confiance. Je ne suis pas un intrus, je suis avec eux, aux côtés d’eux, je les accompagne. Le sens de mon travail, et c’est de plus en plus vrai pour moi, c’est que je ne suis pas un passionné pur de la photographie. Je suis un passionné des liens que j’arrive à tisser avec ma position de photographe. C’est ma manière de partager avec l’ensemble des artistes.

Là, j’ai déjà photographié quelques spectacles, avec des comédiens que j’aime beaucoup, il y en a certains que j’ai rencontrés dans des écoles, dans les conservatoires, je les ai vus lors de leurs débuts et je les retrouve aujourd’hui au Festival d’Avignon. Il y a une vraie amitié, complicité. Ce sont presque mes « enfants » que je vois grandir. J’ai un effet miroir, parce que le comédien ne voit pas le spectacle, il est dedans.

« Les Damnés », photo prise par Christophe Raynaud de Lage de la mise en scène d’Ivo van Hove dans la Cour d’honneur du Palais des papes. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Vous êtes l’un des grands photographes de théâtre en France. Vous avez suivi une formation photographique en France. Existe-t-il une photographie de théâtre française comme il existe, par exemple, un cinéma français ?

C’est difficile à répondre. Quand j’étais tout jeune photographe, à l’École nationale Louis-Lumière de photographie, j’ai rencontré un très grand photographe qui a compté beaucoup pour moi et qui a disparu trop tôt, Claude Bricage (1939-1992). Il était le photographe de Patrice Chéreau, d’Antoine Vitez… C’était un photographe important qui apportait une nouvelle vision. Pendant longtemps, la photographie, c'était souvent des portraits. Bricage a redonné le rapport à la scénographie, à l’espace. Il osait des images avec, parfois, un comédien tout petit dans le noir. Des photos qui racontent des choses. Une forme d’écriture qui m’a fasciné, marqué et influencé. Il y avait aussi Nicolas Treatt, qui a eu sa propre patte. Après, je ne suis pas sûr qu’il y ait des mouvements de photographies de spectacle. On est si peu nombreux et peut-être pas assez visible pour connaître les influences des uns et des autres.

Dans L’œil présent, votre exposition très riche et originale sur votre travail au Festival d’Avignon, avec des formats et des points de vue très étonnants, vous ne montrez pas seulement les metteurs en scène ou les comédiens, mais toute la vie autour, les merveilleux lieux de théâtre dans la Cité des papes, et aussi tout un travail sur le public. Pourriez-vous nous parler d’une photo qui est pour vous emblématique du rôle du spectateur au Festival d’Avignon ?

Une photo très marquante pour moi, je l’ai réalisée lors de la création d’Inferno (en 2008) de Romeo Castellucci dans la Cour d’honneur. Moi, je m’installe en face du public et les 2 000 spectateurs sont recouverts d’un linceul qui monte progressivement. Et moi, je suis face à ce public. C’est une image fascinante. C’est qu’à Avignon que peut exister ce type d’image.

► L’œil présent, photographier le Festival d'Avignon au risque de l'instant suspendu, installation photographique de Christophe Raynaud de Lage, du 7 au 26 juillet, à la Maison Jean Vilar, Avignon.

