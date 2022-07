Festival d’Avignon: 3 artistes, 3 disciplines, 3 origines à la recherche de l’équilibre

Triple rencontre

Dans « Ce n’est qu’une question de balances », les artistes polyvalents Ludmilla Dabo, Blade AliMbaye et Ashtar Muallem cherchent leur équilibre : chacun pour soi et tous ensemble. Un texte et une mise en scène de Ludmilla Dabo, présentés sous forme de performance très inspirante, volontairement déséquilibrée et en style libre, présentée dans le cadre de « Vive le sujet ! » au Festival d’Avignon. Une triple rencontre.

Il y a la comédienne (et chanteuse, metteuse en scène, autrice et adepte de l’afropéanité) Ludmilla Dabo. Elle est accompagnée sur scène par le beat boxer (et rappeur, chanteur, comédien, danseur et poète franco-sénégalais) Blade AliMBaye. Et l’équilibriste (et comédienne, contorsionniste, spécialiste du tissu aérien et artiste plurisdiciplinaire franco-palestinienne) Ashtar Muallem complète ce trio marqué par le contrepoint.

RFI : Quelle forme de balance mettez-vous en scène dans le spectacle Ce n’est qu’une question de balance ?

Ludmilla Dabo : On parle de balances intérieures, des balances qu’on a dans le corps, des balances qu’on n’arrive pas toujours à équilibrer à l’intérieur de soi. Des balances qui sont confrontées à d’autres balances extérieures, aux balances des autres. Et comment s’y confronter ou les accueillir ? Et puis des balances de sons, de voix. Comment trois voix résonnent et se rencontrent ? Comment trois corps tentent ensemble de former un tout ? Comment trouver une unicité ou une unité dans un endroit où on se sent souvent bousculé ? Comment essayer de retrouver le sens dans nos corps, nos voix, ensemble.

En tant que rappeur, beat boxeur, chanteur, comédien, danseur et poète, quelle balance évoquez-vous sur scène ?

Blade AliMBaye : La balance de la recherche des corps, de l’équilibre, du questionnement aussi interne, du discernement qu’on peut avoir vis-à-vis de nous-mêmes et celui des autres. Des équilibres qui se répondent et se recherchent confirment que, ensemble, on arrive forcément à trouver un semblant d’équilibre.

La particularité du spectacle consiste pour moi à créer de la musique de manière spontanée, naturelle, avec des systèmes de looper [pour répéter en boucle et en direct une séquence musicale, NDLR], et essentiellement à la voix. Cela permet à créer une instabilité avec quelque chose qui n’est pas prémédité ou préprogrammé, donc créer un instant qui peut faire naître un déséquilibre.

Vous pratiquez dans la pièce le tissu aérien, la contorsion, mais vous êtes aussi danseuse, comédienne et autrice. Quel était pour vous l’enjeu de cette histoire de balances ?

Ashtar Muallem : On parle de l’équilibre dans notre vie, dans nos vies. Chacun amène l’équilibre et le déséquilibre qu’il ressent dans sa vie. Dans cette proposition, nous sommes trois. Donc moi, je parle du déséquilibre que je ressens entre ma vie en France et en Palestine où vivent mes parents, où je suis née et j’ai grandi. Je parle du déséquilibre que je ressens ou de l’équilibre que je trouve, en voyageant entre ces deux endroits, ces deux cultures, ces deux langues, entre la solitude et le fait d’être entourée par des gens et jouer devant des gens, et puis d’être seule beaucoup de temps après.

La spécificité de ce spectacle est qu’il y avait un vrai partage dans la création. Je viens du monde du cirque et de la danse. J’ai toujours travaillé avec mon corps et j’ai pu partager cela avec Ludmilla et Blade. Ludmilla partageait avec nous des exercices de voix et de chant, Blade partageait avec nous des exercices de rythme. Donc chacun ramenait de son bagage quelque chose et l’a mise sur la table. Nous avons vraiment pu déguster des éléments différents et partager nos connaissances et mettre cela ensemble pour que cela montre vraiment l’échange et la traversée qu’on a faite ensemble.

► Ce n’est qu’une histoire de balances, texte et mise en scène de Ludmilla Dabo, avec Blade AliMBaye et Ashtar Muallem, présentée dans le cadre de « Vive le sujet ! », proposition de la SACD au Festival d’Avignon.

