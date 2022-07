L’artiste polyvalente Ludmilla Dabo en un mot, un geste et un silence

02:14 L’artiste polyvalente Ludmilla Dabo en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Pour cette adepte de l’afropéanité, tout est question d’équilibre. Au Festival d’Avignon, elle signe le texte et la mise en scène de Ce n’est qu’une question de balances, joue et chante dans Anaïs Nin au miroir d’Élise Vigier. Diplômée en 2010 du Conservatoire national supérieur d’art dramatique de Paris, elle a mis en scène Misterioso-119 de Koffi Kwahulé, joué sous la direction de Bernard Sobel, Léonora Miano et Éva Doumbia, et reçu en 2020 le Prix de la meilleure comédienne de l’année du Syndicat de la critique.