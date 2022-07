Le très attendu «Opéra poussière» de Jean D’Amérique au Festival d’Avignon

Ça va, ça va le Monde !

Pour le jeune poète haïtien Jean D’Amérique, le Festival d’Avignon est « une utopie sous ciel ouvert ». Et ce vendredi 15 juillet à 11h, la mise en voix de son Opéra poussière, pièce lauréate du Prix RFI Théâtre 2021, ouvre la 10e édition de « Ça va, ça va le monde ! ». Le temps des lectures, diffusées aussi sur les antennes et réseaux sociaux de RFI, le Jardin de la rue de Mons, à côté du Palais des papes, se transforme en Cour d’honneur des auteurs africains et d’Haïti.

Il n’a pas changé. Jean D’Amérique dégage toujours cette aura du jeune poète relié à l’univers tout entier. Chaque mot est pesé et posé avec soin, sa passion pour la vie palpable s’exprimant par un sourire à l’extérieur et un bouillonnement à l’intérieur, en connexion constante avec sa parole profonde et puissante. Aujourd’hui, presque dix mois après avoir reçu lePrix RFI Théâtre en septembre dernier, le grand jour est arrivé. Sa pièce Opéra poussière naîtra enfin sur scène, pour le plaisir des yeux et des oreilles de l’auteur et du public de « Ça va, ça va le monde ! ».

« J’adore entendre mes textes à haute voix »

« J’ai hâte de voir cette lecture, s’exclame le poète. Je suis très excité, parce que j’adore entendre mes textes à haute voix. C’est un moment où le texte prend une autre dimension, une autre allure, la parole devient vraiment chair. On peut la palper, on peut vivre cette parole directement. J’adore ça. Je trouve que les mots sont faits pour ça, pour être porté à haute voix et qu’ils envahissent l’espace et notre esprit. »

Une mise en voix dirigée par le metteur en scène Armel Roussel et interprétée par les comédiens Sachernka Anacassis, Wilda Philippe et Guy Régis Junior, mais aussi par des élèves de l’École du Nord à Lille, et accompagnée par une création musicale de Pierre-Alexandre Lampert. Quant à Jean D’Amérique, il a préféré garder la surprise et de se tenir à l’écart des préparations : « Quand quelqu’un d’autre fait une mise en lecture ou une mise en scène de mes textes, je ne n’aime pas trop intervenir. Je veux vraiment laisser de l’espace à la personne qui fait la création. Moi, je reste dans mon lieu d’auteur que j’aime bien. Je considère que je crée un matériau pour la scène, pour la voix, et la personne peut l’utiliser comme bon lui semble, parce que lire un texte à haute voix, c’est une autre expérience. Du coup, sur Opéra poussière, non, je ne suis pas intervenu dans la préparation de cette mise en lecture. Cela va être vraiment une découverte et j’espère de belles surprises [rires]. »

« J’ai envie de voir Sanite Bélair revenir parmi nous »

Au cœur du texte se retrouve Sanite Bélair, résistante haïtienne anticolonialiste. L’histoire de cette lieutenante de l’armée révolutionnaire haïtienne est aussi grandiose que tragique. Engagée très tôt dans des combats anti-esclavagistes en Haïti, elle est capturée par les colons français puis fusillée en 1802, à l’âge de 21 ans. Dans Opéra poussière, Jean D’Amérique entreprend une véritable résurrection de cette héroïne largement oubliée. Dans son récit, Sanite Bélair lance le mouvement #HéroïneEnColère pour exiger une vraie place dans l’Histoire du pays et connecter l’héroïne avec les luttes contre toutes les oppressions d’aujourd’hui. Jusque-là un peu tombé dans l’oubli, même en Haïti, avec sa pièce de théâtre, Jean D’Amérique a réussi à vraiment ressusciter Sanite Bélair dans la conscience collective :

« Ce qui m’a beaucoup plu, suite au prix RFI Théâtre pour Opéra poussière, on a beaucoup parlé de Sanite Bélair, beaucoup plus qu’avant. Je voyais des articles partout qui parlaient de la pièce. J’ai même vu beaucoup de médias en ligne en Haïti qui, tout à coup, faisaient des articles sur Sanite Bélair. Cela me plaît trop ! C’est ça que j’ai envie de voir. De cette manière, la pièce est en écho avec ça. Elle revient en fantôme et passionne les réseaux sociaux, elle envahit les gens, nous hante. La mise en lumière par le prix de RFI, cela a donné un élan à une propagation, à une propagande même, autour de Sanite Bélair. Et j’espère que cela va continuer. J’ai envie qu’elle prenne encore plus de place. D’ailleurs, j’aimerais bien que la pièce puisse circuler beaucoup plus en Haïti. Il y a eu une lecture, à la fin de l’année dernière, dans le Festival Quatre Chemins. J’ai envie de la voir revenir parmi nous. »

Une pluie de distinctions pour Jean D'Amérique

En attendant, la situation en Haïti reste très compliquée et l’auteur n’a pas encore eu la possibilité de retourner dans son pays natal pour rencontrer ses compatriotes et voir les réactions sur place. « Là-bas, la situation est compliquée, il y a beaucoup de tensions politiques, d’insécurité. Mais je reste toujours à l’affut d’une petite brèche pour pouvoir y aller. Et surtout de pouvoir renouer avec des projets là-bas qui sont importants pour moi. Le festival TransPoétique, que j’ai monté en 2019, a connu deux ans d’arrêt. Cette année, j’espère le reprendre. Là, on prépare, mais avec beaucoup d’incertitudes, parce que sur les deux dernières années, on a dû annuler au dernier moment, à chaque fois. Cette année, nous sommes en train de le préparer. Vu la situation, c’est toujours incertain, mais on y croit ! »

Entretemps, le tourbillon de la vie continue pour Jean D’Amérique. Le poète, romancier et dramaturge a récolté un nombre impressionnant de prix depuis septembre dernier : le prix Apollinaire Découverte et le prix Heather-Dohollau à Saint-Brieuc pour son recueil Atelier du silence, le prix Dubreuil et le prix Montluc Résistance et liberté 2022 pour son premier roman Soleil à coudre. Et fin juin, l’Académie française lui a décerné le prix Heredia de la catégorie Poésie pour Rhapsodie rouge.

« Je suis un influenceur de la conscience »

Aussi importantes que les distinctions sont pour lui les discussions dans les écoles. Et à l’âge de 27 ans, Jean D’Amérique, né en décembre 1994 à Côtes-de-Fer, une petite ville dans le sud-est de Haïti, sous le nom de Jean Civilus, a une vision très claire de ce qu’il souhaite transmettre aux jeunes. « J’ai une grande opportunité d’avoir la littérature comme outil, comme arme. Cela me permet d’abord d’avoir une voix dans la société. Je fais beaucoup d’interventions dans les écoles en France. Quand je vais voir les jeunes, j’essaie de les convaincre que c’est possible de prendre la parole dans la société. Surtout par la littérature. C’est un espace de liberté, c’est un outil de parole qui est puissant. On peut s’en emparer pour faire quelque chose d’intéressant et utile. J’ai envie de dire que je suis un influenceur de la conscience avec la littérature. J’espère participer à une transformation de la société en agissant par l’esprit des gens, par les mots.

Si on veut vraiment habiter ce monde, il faut s’engager. On n’a pas le choix, poursuit-il. Je dis ça à un moment où j’ai l’impression que c’est presque has been d’être engagé, d’être dans une forme de révolte et dans une forme de conscience. Moi, j’essaie encore de convaincre les jeunes. Quand je regarde mon parcours par rapport à d’où je viens, à ce que j’ai vu et traversé, j’ai compris très vite qu’il n'y a qu’en s’engageant qu’on peut s’en sortir. Donc cet engagement, cette lutte qui me porte, j’ai envie de la faire entendre à travers la littérature et de convaincre d’autres gens de rejoindre cette perspective aussi. »

► Vendredi 15 juillet à 11h, Opéra poussière de Jean D’Amérique est la première des six lectures qui auront lieu du 15 au 20 juillet à 11h (entrée libre) dans le Jardin de la rue de Mons (Maison Jean Vilar), dans le cadre de la 10e édition de Ça va, ça va le monde ! au Festival d’Avignon 2022. Les lectures seront diffusées aussi en direct par Facebook Live. Les créations seront également diffusées sur les antennes de RFI tous les samedis du 30 juillet au 3 septembre à 17h10 (heure de Paris) et seront disponibles sous forme de podcast sur rfi.fr.

L'édition 2022 de « Ça va, ça va le monde ! »

RFI présente Ça va, ça va le Monde ! en coproduction avec le Festival d’Avignon et la compagnie [e]utopia, avec le soutien de la SACD, Wallonie-Bruxelles International, l’Institut Français, et l’Institut français du Bénin. Ce cycle de six lectures d’œuvres d’auteurs et autrices africains et haïtiens est coordonné par Pascal Paradou et dirigé par le metteur en scène Armel Roussel.

15 juillet : Opéra Poussière de Jean D’Amérique (Haïti)

Lauréat du « Prix Théâtre RFI » (2021)

Oubliée de l’Histoire, Sanité Belair revient sur terre. Lieutenante de l’armée révolutionnaire haïtienne, résistante anticolonialiste, exécutée en 1802, à l’âge de 21 ans, par les soldats français, elle va se battre de nouveau pour réparer la mémoire et trouver sa place aux côtés des « pères de la Patrie ».

16 juillet : Course aux noces de Nathalie Hounvo Yekpe (Bénin)

Sur une proposition des Francophonies – Des écritures à la scène

Trois femmes et les « on-dit ». L’une est célibataire, l’autre est mariée par intérêt et la troisième de force. Un drame qui raconte la difficile lutte des femmes africaines pour choisir leur vie et faire face à la pression sociale et familiale.

17 juillet : Terre Ceinte de Mohamed Mbougar Sarr (Sénégal)

Adapté et mis en lecture par Aristide Tarnagda, et co-produit par La Charge du Rhinocéros

Écrit en 2015 par celui qui deviendra le premier écrivain d’Afrique subsaharienne à obtenir le prix Goncourt, ce roman explore la violence du terrorisme et ses conséquences sur une ville qui entre en résistance.

18 juillet : Celle des îles de Koulsy Lamko (Tchad)

À Nantes, l’Haïtienne Celile ou Celle des îles, conteuse et chanteuse de cabaret passe un casting pour égayer les soirées du restaurant « Le petit bateau négrier ». Femme ou esprit, elle réveille les mémoires détruites de l’esclavage.

19 juillet : Procès aux mémoires de Laura Sheïlla Inangoma (Burundi)

Sur proposition des Récréâtrales

Un procès. Trois femmes sont accusées d’assassinat et de sorcellerie. Mais les cadavres sont introuvables. Et les réseaux sociaux s’en mêlent. Une narration contemporaine sur la mémoire du sacré, la place du spirituel et les enjeux de la modernité.

20 juillet : Fantôme de Dieudonné Niangouna (République du Congo)

Mis en lecture par Catherine Boskowitz

Une famille confrontée à l’histoire et à la mémoire, celle d’un père tué au Cameroun par un rhinocéros blanc ? Trois frères et sœurs, accompagnés de leur neveu se retrouvent pour vendre la maison familiale, mais tout bascule quand surgit un vieillard qui ressemble étrangement au père décédé.

