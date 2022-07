Musique : «Love, Damani», un nouvel album très personnel pour Burna Boy

Depuis quelques années, Burna Boy, ce poids lourd scène musicale du Nigeria, s'est fait une place sur la scène pop internationale. Et c’est auréolé d’un Grammy Awards dans la catégorie Meilleur album musical mondial que l’artiste revient avec un disque mélangeant les genres et qui se veut très personnel selon l’artiste.

« Voici mon histoire », annonce Burna Boy pour introduire ce sixième album Love, Damani. Damini Ebunoluwa Ogulu est son véritable nom. Ce titre est un moyen de dire que cet album est à lui, rien qu’à lui. Il sort le jour de ses 31 ans et l'artiste s'auto-célèbre dès les premières mesures.

Burna Boy est l’un des leaders de l'afrobeat. Cette musique pop contemporaine d’Afrique de l'Ouest s'est considérablement popularisée ces dernières années. Ce qui fait la singularité du chanteur nigérian, c'est qu'il la mêle à d'autres styles comme le R'n'B, le hip-hop... Comme dans le single Last Last, près de 30 millions de vues sur youtube.

Mais parmi les 19 titres et les nombreuses stars présentes (comme le Colombien J Balvin ou le Jamaïcain Popstar), on retiendra surtout ce duo avec la star anglaise Ed Sheeran, « For My Hand ». Et leurs deux voix qui s'unissent pour un titre pop infusé d'afrobeat et de rythmes ouest-africains.

