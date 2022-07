Festival d’Avignon: «Futur proche», le sacre de Jan Martens dans la Cour d’honneur

La chorégraphie de Jans Martens, oscillant entre nonchalance et surnaturel, est un encouragement à transcender les défis avec créativité, sans hésiter à se mouiller, au sens littéral et figuratif. Une première mondiale qui restera dans l’histoire du Festival d’Avignon.

Le chorégraphe belge, 38 ans, adore penser depuis la marge pour créer et réinventer les mondes de demain. Définie par Jan Martens comme « une métaphore de notre attitude, en tant qu’humanité, vis-à-vis de l’avenir », sa nouvelle pièce Futur proche ne fait pas d’exception.

L’an dernier, son spectacle sur la résistance, Any attempt will end in crushed bodies and shattered bones, nous avait fortement impressionnés. Cette année, Futur proche nous a bluffés du début jusqu'à la fin. Lui-même place la barre très, très haut : « Futur proche évoque les grands défis à relever, comme le changement climatique, les épidémies et les conflits armés, et l’absence d’actions probantes pour y faire face. »

Les obstacles à franchir

Un clavecin posé au centre, face au public, remplit avec sa sonorité venue d’ailleurs la Cour d’honneur avec une beauté et une radicalité étranges, presque non reconnaissables. Un banc géant en bois sombre, long de 18 mètres, installé au plein milieu pour gêner un maximum, occupe presque toute la largeur de l’immense scène du Palais des papes pour nous signifier les obstacles à franchir.

Les 15 danseurs et danseuses de l’Opera Ballet Blaanderen, accompagnés d'une enfant et d'un adolescent, tous d'âges, de tailles et d'origines très différentes, sont quant à eux dotés d’une grâce naturelle bouleversante. Ils entraînent le spectateur dans un tourbillon oscillant entre rêve et réalité, et paradoxalement bien enraciné dans le sol. Une tempête chorégraphique d'une minutie millimétrée et d'une délicatesse inouïes.

Tout démarre dans une banalité absolue. Le banc démesuré dégage une ambiance salle d’attente, quelques danseurs s’y posent déjà avant le début officiel du spectacle, bavardent entre eux, rigolent, habillés de façon décontractée : jean, t-shirt, chemise, jogging… C’est quand l’incroyable Goska Isphording se pose au clavecin, joue la première note des six œuvres contemporaines qui vont suivre, que la pièce entame véritablement son Futur proche.

FUTUR PROCHE, chorégraphie de Jan Martens à la Cour d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon 2022. Christophe Raynaud de Lage - Christophe Raynaud de Lage

Le clavecin gronde, se rebelle, plonge dans la folie

Au début, les danseurs nous narguent en ne bougeant que le haut du corps, comme reliés à des fils invisibles. Pour commencer, l’un transmet son mouvement à l’autre, puis ils se rejoignent dans des formations fluctuantes, de deux, quatre, six… avec des temps de respiration, où chacun s’exprime différemment, selon son caractère, sa taille, son passé, sa constitution physique et psychique. Et puis, ils répondent aux répétitions tonitruantes du clavecin en formation alignée ou avec des sauts, des grands jetés, alternant entre des déboulés et des tours débridés, flottant comme des derviches.

Des micro-mouvements se transforment en mouvements de masse, en photo de groupe, avant de se décomposer aussitôt. Le banc est là, comme une barrière, une frontière, un obstacle à franchir, mais ils ne l’affrontent pas. Ils ne dansent pas contre lui, mais avec, l’emballent, le subjuguent, le minent de l'intérieur. Avec leurs pas et leurs mouvements insatiables, soulevés et soutenus par la musique, ils semblent transcrire et élucider la structure et la nature des obstacles, pour encore mieux les subvertir. Le clavecin gronde, se rebelle, plonge dans la folie, s’arrête plusieurs fois pendant une seconde afin de pouvoir reprendre de manière encore plus puissante avec des spasmes musicaux et les tremblements d’un monde à venir.

FUTUR PROCHE, chorégraphie de Jan Martens à la Cour d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon 2022. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

La leçon des images

Et puis, il y a la leçon des images. Projetées sur la muraille majestueuse de la Cour d’honneur, elles nous révèlent la force et la grandeur de chaque micro-mouvement. Une petite caméra est posée au sol avec légèreté par le premier danseur qui s’empare du dispositif comme Dieu créant le monde. Vêtu d'un pantalon noir comme l’univers et un haut jaune sorti d’un œuf, il habite la scène et le mur. Quand il bouge son corps sur le plateau dix centimètres, il déplace son image, agrandie à dix mètres de haut, sur le mur, balançant sa tête de fenêtre à fenêtre.

Devant nos yeux incrédules, Jan Martens réussit à faire du cinéma en vidéo live, transformant quatre de ses danseurs en acteurs géants d’un film à très courte durée. Drame ? Polar ? Tragédie ? Apocalypse ? Nous ne savons pas à quoi ressemblera notre Futur proche.

En attendant, le clavecin continue à marteler et le banc se retrouve éclaté et renversé. Les protagonistes de cette histoire commencent alors à aller chercher de l’eau. Chacun va ramener un seau pour remplir collectivement une bassine d’eau géante posée au milieu de la scène. L’atmosphère a radicalement changé, mais nous ne savons pas encore si c’est un sacrifice ou une résurrection qui nous attend. Les danseurs et danseuses n’ont pas peur de se mouiller. Ils enlèvent leurs vêtements, entrent par petits groupes dans le seau géant pour s'y immerger ensemble et en ressortir, quelques instants plus tard, transformés pour jamais. Notre futur proche vient de commencer.

FUTUR PROCHE, chorégraphie de Jan Martens à la Cour d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon 2022. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

► FUTUR PROCHE, chorégraphie de Jan Martens, jusqu'au 24 juillet à la Cour d’honneur du Palais des papes au Festival d’Avignon 2022, ensuite en tournée européenne.

