RDC: quand la BD vole au secours de l’image de Kinshasa

La bande dessinée est considérée comme étant un média qui joue les trois fonctions que tout autre média peut jouer. C’est ainsi qu’on dit que la bande dessinée peut contribuer à améliorer l’image de la République démocratique du Congo dans l’opinion, tant nationale qu’internationale. Les bédéistes congolais, comme ceux d’autres pays d’Afrique, ont toujours le même problème. C’est le problème des maisons d’édition et le problème des financements. Si le ministère de la Culture peut s’engager dans un soutien à l’édition, c’est-à-dire aider ces jeunes dessinateurs pour publier leurs œuvres et que ces œuvres soient mises à la disposition des bibliothèques publiques ou des bibliothèques scolaires, l’État aura joué un grand rôle. Ces jeunes gens sont tentés de fournir leurs propres efforts pour éditer des bandes dessinées. Ils les font et ils les vendent au moindre prix. Si l’État congolais s'engage à un soutien à l’édition, la bande dessinée pourrait contribuer au changement de mentalité. Je me rappelle, quand nous étions jeunes, il y avait une revue qu’on appelait «Jeunes pour jeunes». C’était une revue qui était lue dans tous les coins du Congo. Et on a découvert la bande dessinée en lisant «Jeunes pour jeunes».