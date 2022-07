Festival d’Avignon: il était une fois Olivier Py

Entretien

Quand il avait remporté en 2013 sa nomination à la tête du plus grand festival de théâtre au monde, il avait un seul nom à la bouche : Jean Vilar. En partant, neuf éditions plus tard, Olivier Py entrera - après ce 76e Festival qui ferme ses portes ce mardi 26 juillet - lui-même dans l’Histoire du théâtre comme un digne successeur du père fondateur du Festival d’Avignon, cette utopie d’un théâtre pour tous devenue réalité. Entretien.

Publicité Lire la suite

Depuis sa première édition en 2014, Py a donné sa noblesse et au théâtre classique et au théâtre populaire et expérimental. Il a défendu bec et ongles l’art vivant sous toutes ses formes et pour tous les âges, avec des spectacles exigeants, indisciplinés, inattendus. Il s’est aventuré et exposé lui-même dans la Cour d’honneur, mais aussi dans les arènes politiques pour démontrer l’importance majeure et le rôle central du théâtre dans une société démocratique. Il a défendu les droits des intermittents et l’accueil des étrangers, combattu par les mots et les actions les idées de l’extrême droite, s’est engagé pour l’égalité et la diversité.

Même s’il a temporairement fermé la mythique, mais coûteuse Carrière de Boulbon pour ouvrir d’autres lieux de création, il a franchi les murailles de la Cité des papes pour aller vers les habitants des quartiers difficiles de cette ville aussi historique et flamboyante qu’économiquement pauvre. Py a toujours assumé sa folie des grandeurs, jamais hésité de parler comme un pape, un illuminé ou un ministre, tout en dirigeant en tant qu’artiste ce plus grand rendez-vous du théâtre.

Sous sa propre direction, il aura tout fait : il s’est programmé soi-même pour monter et jouer plusieurs pièces, dont le Roi Lear de Shakespeare dans sa propre traduction, et, ce n’est pas la moindre des choses, porté sur la scène du Palais des papes. En revanche, face à l’art, il s’est montré lucide et humble, s’inclinant devant les spectateurs enthousiastes et inébranlables du Festival. Comme il avoue d’avoir tout compris de Macbeth grâce aux huit détenus du centre pénitentiaire d’Avignon-Le Pontet avec lesquels il avait monté la pièce de Shakespeare.

Pendant neuf ans à la tête du plus grand festival de théâtre au monde, Olivier Py a tout montré, tout réalisé ce qu’il avait en tête, tout en restant ce personnage haut en couleur et énigmatique au service d’une certaine vision du théâtre. Parce qu’il a aussi essuyé aussi des échecs, provoqué maintes débats et disputes, sans jamais oublier de semer les graines de l’avenir, le monde du théâtre lui doit aujourd’hui du respect et un grand MERCI !

RFI : Pendant votre spectacle de dix heures, Ma jeunesse exaltée, vous avez fait distribuer au public un « Manifeste révolutionnaire » et un tract sur « La chasse spirituelle », il y a aussi le rôle de l’Arlequin qui occupe de façon imposante la scène et les esprits des spectateurs et, à la fin, vous apparaissez vous-même en tant que « pape ». Cette pièce ultime de votre règne à Avignon, est-ce un autoportrait sous forme des antipodes qui vous habitent : le théâtre, la religion et la politique ?

Olivier Py : Oui, on pourrait dire que j’ai un défaut de jeune auteur, c’est-à-dire que j’ai tout mis dans cette pièce. Donc, elle dure dix heures. C’est tout mon système de pensée et l’héritage de mes recherches de ces trente, trente-cinq années. Je m’y suis projeté moi-même dans la figure d’un vieux poète, mais aussi dans la figure d’un jeune Arlequin, que je ne suis plus, mais qui dialogue avec ce vieux poète. J’ai été un jeune Arlequin, je suis aujourd’hui un vieil Arlequin.

L’Arlequin, c’est qui pour vous ?

C’est celui qui croit encore à quelque chose, quelque chose comme le poème, le théâtre, la révolution. Bref, quelqu’un qui croit encore à une transcendance, pas forcément à une transcendance qui a besoin d’un Dieu, au contraire même, on pourrait dire « une transcendance laïque », une transcendance qui s’exprime dans le lien avec les autres et dans le collectif. Et puis, surtout, l’Arlequin, c’est la comédie. Je suis heureux, parce que le public a beaucoup ri pendant dix heures. C’est un véritable exploit. Et on sait bien que quand on rit, on est intelligent.

Le jeune Arlequin et le vieux poète dans « Ma jeunesse exaltée », pièce écrite et mise en scène par Olivier Py. © Christophe Raynaud de Lage / Festival d’Avignon

Tout le monde qui a assisté à ce spectacle de dix heures a vécu un auditoire enthousiaste, exalté et très ému. Qu’est-ce qui caractérise le public du Festival d’Avignon ?

On doit tout au public. C’est le public qui fait la force d’Avignon. C’est le public qui fait la légitimité et l’exigence artistique d’Avignon. Ce public est extraordinaire, il est unique au monde. Bien sûr, il y a aussi cette ville magnifique, merveilleuse, avec ses palais, ses lieux, ses cloîtres, ses jardins, et bien sûr, il y a une direction qui a beaucoup travaillé pour que le Festival soit bien plus qu’une liste de spectacles. Mais, il y a d’abord le public. C’est les spectateurs qui font la beauté d’Avignon.

Et qu’est-ce qui se passe entre vous et votre public ? En tant que metteur en scène et comédien, quel lien particulier avez-vous vos avec vos spectateurs à vous, par exemple de votre pièce Ma jeunesse exaltée ?

J’étais heureux de voir qu’il y avait beaucoup de jeunes dans le public. Heureusement, mon public s’est renouvelé. Mon public, il est héroïque, parce qu’il doit subir dix heures de théâtre [rires]. Et, à la fin, j’aime la façon dont il remercie d’abord les acteurs qui font un grand sacrifice. À la fin de ces dix heures, quand le public est debout et applaudit pendant un quart d’heure, on a l’impression qu’il n’y a plus la frontière entre la scène et la salle. On est tous la même communauté qui a essayé de vivre quelque chose d’exceptionnel pendant une journée entière.

Le Festival d’Avignon, c’est Jean Vilar, le théâtre pour tous. Après huit, voire neuf éditions (si l’on inclut l’édition « Covid » de la Semaine d’art en 2020) à la tête de cette institution unique au monde, qu’est-ce que vous considérez comme votre plus grande contribution à ce festival ?

Le théâtre populaire, c’est finalement assez simple. C’est la plus grande exigence artistique et intellectuelle, voire politique, mais des billets qui coûtent dix euros pour les moins de 25 ans. C’est tout. Ça suffit. Il n’a pas besoin d’autres définitions. Ce qu’on aura réussi, c’est le public, c’est d’avoir créé cette communauté qui a compris qu’il se passait là quelque chose de l’ordre de l’exceptionnelle, mais pas du tout réservé à une élite, au contraire, tout à fait ouverte. Déjà sur le plan des tarifs, mais on a aussi développé les rencontres, le gratuit, le changement de billetteries, qui font qu’il y a une plus grande accessibilité. Donc, le théâtre populaire, il n’y a que ceux qui ne sont pas venus à Avignon qui n’y croient pas. Chacun qui vient passer une journée à Avignon découvre que c’est possible. La culture pour tous, la démocratisation de la pensée, de l’esprit, je dirais même d’une certaine joie ou d’une certaine espérance, elle est possible. En tout cas, elle est possible pendant trois semaines à Avignon.

Olivier Py entouré de ses comédiens et les spectateurs enthousiastes après les dix heures de spectacle de « Ma jeunesse exaltée ». © Siegfried Forster / RFI

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne