Un bilan positif pour le 76e Festival d’Avignon

Ce mardi 26 juillet au soir, la 76e édition du Festival d’Avignon fermera ses portes, après presque trois semaines et 400 représentations et rencontres dans 40 lieux. Une édition marquée par le départ de son directeur Olivier Py, mais aussi par le retour du public, après deux ans de pandémie.

De notre envoyée spéciale à Avignon, Fanny Imbert,

« Merci à tous, et longue vie au Festival d’Avignon ! » Quelques larmes dans la voix et un immense bouquet dans les bras, Olivier Py, directeur du Festival pendant neuf ans, tire sa révérence. Après deux années sous le signe du Covid, sa dernière édition est celle d’un retour du public. « Le public a été extrêmement présent. Ils ont applaudi des spectacles dans lesquels la jeunesse était très présente. Il y avait des salles debout, des salles rayonnantes, cela était un peu le Festival des grandes retrouvailles, après ces deux années difficiles. »

Avec 105 260 billets vendus pour les 47 spectacles du IN, les jauges sont quasiment revenues au niveau de 2019, avant la pandémie. C’est le Portugais Tiago Rodrigues qui prend la succession. Metteur en scène et dramaturge, il a notamment dirigé le prestigieux Théâtre national Dona Maria II de Lisbonne. Olivier Py n’oublie pas de le mettre en garde, face aux nombreux défis qui l’attendent : « Le Festival a des défis, comme la diversité ou l’écologie. Le Festival est fragile économiquement, de plus en plus, l’inflation va l’impacter terriblement, et cela peut le mettre à bas. »

Donc, un Festival fragile, mais qui vient de prendre un nouveau souffle, avec le premier directeur étranger à sa tête. En attendant, Olivier Py clôtura ce soir sa dernière édition avec Miss Knife et ses sœurs. Son alter ego queer de cabaret est pour l’occasion entouré sur scène d'Angélique Kidjo et du groupe de théâtre musical ukrainien les Dakh Daughters, une façon de montrer la solidarité d'Avignon avec l'Ukraine.

