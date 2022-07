«Un été comme ça», Denis Côté explore «ce grand trou noir» de la sexualité féminine

Entretien

Le Québécois Denis Côté est un réalisateur prolifique et souvent déroutant. « Un été comme ça », son quatorzième long métrage en seize ans, parle des addictions sexuelles de trois jeunes femmes réunies dans un manoir pour parler de leurs désirs et traumatismes. Une retraite très spéciale en compagnie de deux sexologues qui s’avère vite surtout spirituelle. Une création cinématographique où la nudité se transforme en métaphore d’une société sans jugement. Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : Un été comme ça est d’abord un univers très fermé avant de devenir un espace social capable d’accoucher des confessions. Notre époque marquée par la pandémie de Covid, où les individus sont de plus en plus renfermés sur eux-mêmes, a-t-elle changé votre regard de cinéaste sur le monde ?

Denis Côté : Je vais être obligé de vous dire : « Non ». La longue période de la pandémie de Covid, je ne l’ai pas vécue dans la peur. Je ne l’ai pas mal vécue. Je n’ai pas de grande famille, je vis tout seul. Donc, ma tête était quand même dans la vie « normale ». L’année dernière, j’ai réussi à faire un film qui s’appelle Hygiène sociale et où la pandémie n’était pas dans ma tête. Quand j’ai fait ce nouveau film, ce n’était pas du tout relié au Covid, la pandémie ne m’a pas affecté au niveau créatif.

Pourquoi avez-vous choisi un endroit fermé, une maison située dans les bois ?

Pour être franc, j’ai des problèmes de santé… Pour cela, je voulais un film calme qui se tournerait facilement, parce que j’ai très peu d’énergie. Pour cela, le film est aussi calme et dans un seul lieu. C’était pour m’aider. Cela n’a rien à voir avec la pandémie ou autre chose.

02:37 Le réalisateur québécois Denis Côté en un mot, un geste et un silence. © Siegfried Forster / RFI

L’histoire d’Un été comme ça se déroule dans une maison de repos accueillant trois jeunes femmes tourmentées par leur sexualité : Léonie, Geisha et Eugénie. Qu’avez-vous eu en tête avant de filmer ? Un huis clos ? Une forme de catharsis sous forme de road movie intérieur ? Une mythologie grecque ?

L’étincelle du film était simple : je réfléchissais au cinéma du Québec et je me disais : pourquoi, depuis vingt-cinq ans, au Québec, il y a très peu de films sur le sujet de la sexualité ? Pourquoi ne voit-on pas beaucoup de nudité dans le cinéma québécois ? Pourquoi ne parle-t-on jamais directement de nudité ? Est-ce que les Québécois sont prudes ? Je me posais la question. Après, je me suis mis à lire des livres autour de la sexologie, autour du terme « nymphomanie ». Et je commençais à devenir de plus en plus sérieux. Je me suis mis à écrire un scénario sur de beaux êtres humains complexes. Et plus que j’avançais dans l’écriture, moins le film semblait parler de sexualité, plus le film parlait de nous. De nos vies intimes. Et j’ai commencé à beaucoup aimer ces femmes. J’ai commencé à avoir peur, parce que nous sommes en 2022, je suis un homme, hétérosexuel, blanc, d’âge moyen, donc, je dois faire attention. Le jeu de l’écriture était le plus délicat et le plus respectueux possible. Accompagner ces femmes dans un monde que je ne connais pas. Il fallait que je garde une sorte d’humilité, de modestie pour m’approcher de ce grand trou noir, car je ne connais pas la sexualité féminine.

Qu’avez-vous découvert ?

Le film est devenu un jeu d’équilibriste où je me promène sur une corde raide et où je dois faire attention de ne pas tomber. J’ai enfermé ces femmes dans une maison. C’est une retraite qui n’existe pas dans la vraie vie. J’ai tout inventé. Il n’existe pas deux universités qui feraient un tel projet. Et j’ai mis un homme dans l’histoire. Normalement, il n’y aurait pas d’homme dans une telle maison. C’est un film joueur. Mais, au final, ce n’est pas juste un film de cul ou un film sur le sexe, mais sur la beauté des êtres humains, nos failles, nos qualités et nos défauts. Et quand le film se termine, on se dit : qu’est-ce que cela a raconté ? Peut-être rien. Et peut-être tout à la fois, parce que les êtres humains sont beaux dans leurs imperfections.

Cette maison a la particularité que rien ne soit interdit par rapport aux comportements ou aux pensées sexuels. Le cœur du film, réside-t-il dans les comportements et les pensées des jeunes femmes ou plutôt dans l’espace social très spécial que vous avez créé à travers ce film et où vous avez notamment écarté la société ?

Si j’ai écarté quelque chose, c’est le jugement. Il serait facile de faire un film avec des certitudes et des jugements. Si je commence ce film en décidant que mes personnages ont des problèmes, qu’il faut régler leurs problèmes, qu’il faut faire de la thérapie, ce film serait une catastrophe. C’est-à-dire que moi, je décide d’être un sexologue, un scientifique, un expert de la question, et le film va déraper. Cela serait une connerie. Ce que j’ai fait, c’est d’enlever tout ce côté trop sérieux de la pseudo-sexologie ou de la pseudo-science, et je fais que de l’observation. Je laisse mes personnages être ce qu’ils sont. Cette immense liberté me permet de faire énormément de choses dans la mise en scène. C’est en me maintenant très loin de tous les jugements que je suis arrivé à terminer ce film-là au lieu de faire des conneries.

L’histoire s’articule autour du travail de deux thérapeutes. En faisant ce film, avez-vous découvert des similitudes entre le travail d’un thérapeute et celui d’un réalisateur ?

Le cinéaste est obligé de travailler avec des questions, jamais avec des réponses, jamais avec des messages. On ne fait pas des films pour enseigner des choses aux gens et pour trouver des réponses aux questions. On fait des films pour poser des questions et explorer des choses. Les thérapeutes sont là pour trouver des réponses et trouver des traitements. Moi, cela me fait rire. C’est le contraire d’un cinéaste. Et si on regarde bien le film, les deux thérapeutes qui sont dans le film, à un moment donné, cela se retourne et ce sont eux qui deviennent les patients… Parce qu’ils ont autant de problèmes que les patientes. Le film peut être vu comme un pied de nez à tous ces thérapeutes qui prétendent pouvoir nous guérir. Non, il n’y a pas de similitudes entre les thérapeutes et les cinéastes. En tout cas, il ne fallait pas que je me comporte comme un thérapeute…

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne