Christophe Balaÿ, la mort d'un passionné de la littérature de l'Iran contemporain

Disparition

Linguiste, spécialistes de lettres iraniennes, traducteur de C’est moi qui éteins les lumières de Zoya Pirzad et de L’homme qui tua son désir de Sadeq Hedayat, Christophe Balaÿ s’est éteint à l’âge de 73 ans.

Linguiste, éminent spécialiste de la langue et la civilisation persanes, Christophe Balaÿ fut professeur de persan [lien en persan] à l’Institut national des langues et civilisations orientales (Inalco), à Paris. Sa disparition, survenue le 31 juillet des suites d’une longue maladie, a profondément peiné des générations d’étudiants français qui ont appris la langue de Hafiz et d’Omar Khayyam sous son égide, dans son incontournable Manuel du persan, publié aux éditions de L’Asiathèque. Plus récemment, il avait fait paraître un volume 2 intitulé Lectures persanes, composé de textes littéraires et de textes de presse écrits en persan, depuis le milieu du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Le professeur Balaÿ ne se contentait pas d’enseigner la langue. Si sa mort a été ressentie avec tant d’émotion, c’est parce que, comme l’expliquent ses anciens étudiants, l’homme avait su faire de l’enseignement de la langue un véritable art initiatique, l’initiation aux complexités d’une société et d’une civilisation, en l’occurrence la civilisation persane que le défunt considérait comme « le plus cultivé du Moyen-Orient ».

Pensionnaire à l’Ifri

Né le 12 août 1949, Christophe Balaÿ avait raconté récemment à une journaliste du Dauphiné libéré (1) comment en 1979, son diplôme de persan en poche, il était parti en Iran, un an après la révolution islamique, afin de perfectionner sa connaissance de la langue et la civilisation persanes. Il fut pensionnaire de l’Institut français de recherche en Iran (Ifri), entre 1979 et 1983, en pleine guerre irano-irakienne : « La guerre avec l’Irak éclate en 1980 et, pendant les trois années qui suivront, je vais faire des rencontres qui auraient été impossibles en temps de paix. La vie est compliquée, la nourriture distribuée au moyen de coupons, pourtant, en bouleversant les strates de la société, ce conflit me donne accès à la grande bourgeoisie ainsi qu’au milieu plus traditionnel du bazar, des commerces souvent tenus par des mollahs. J’ai aussi la chance inestimable de pouvoir rencontrer les professeurs les plus prestigieux, heureux de trouver un étudiant étranger désireux de poursuivre ses études de lettres ! » (1)

Il faut croire que les rencontres persanes du jeune étudiant Christophe Balaÿ furent fécondes puisqu’à son retour en France en 1983, celui-ci soutiendra sa thèse d’État à la Sorbonne Nouvelle, avant de se faire recruter dans la foulée par les Langues O’ comme professeur de langue et littérature persanes. En 1998, quinze ans après son premier séjour, il retourna à Téhéran, cette fois en tant que directeur de l’Ifri dont il fut pensionnaire autrefois.

« Et la mort était donc autre chose »

Retraité des Langues O’ depuis 2014, le professeur Balaÿ a aussi marqué de son empreinte la réception de la littérature iranienne en traduisant en français près d’une trentaine d’ouvrages littéraires, notamment les nouvelles de Sadegh Hedayat, les œuvres de Houshang Golshiri, les romans de Shahrnush Parsipour, Zoya Pirzad, Fariba Vafi et Mahmoud Dowlatabadi, tous des grands noms de la littérature persane contemporaine. « Difficile d’imaginer quelle aurait été la connaissance des lettres iraniennes contemporaines en France sans la contribution de ce grand connaisseur du monde iranien », me confiait un responsable de l’Asiathèque (2).

Christophe Balaÿ a aussi traduit de la poésie, en particulier le volume signé Yadollah Royaï au titre évocateur : Et la mort était donc autre chose… C’était toutefois la fiction contemporaine iranienne qui était le champ d’exploration privilégié de ce Champollion du XXe siècle, qui avait trouvé dans l’évolution de la prose persane moderne sa pierre de Rosette dont il a toute sa longue vie durant tenté de déchiffrer les secrets et les nuances afin de donner à lire les ébullitions de l’Iran contemporain. « La genèse du roman persan moderne » était le titre de sa thèse de doctorat d’État, soutenue en 1989.

