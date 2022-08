À l’Interceltique de Lorient, le renouveau des jeux traditionnels

Il n’y a pas que des cornemuses et des coiffes de dentelle, au festival Interceltique de Lorient, en Bretagne, dans l’ouest de la France. L’événement, qui en est à sa 51ᵉ édition, se concentre -bien sûr- sur la musique et la danse, avec des groupes venus de Bretagne, mais aussi d’Irlande, de Galice, des Asturies. Mais il fait aussi la part belle aux jeux traditionnels qui connaissent un véritable engouement après avoir failli tomber dans l’oubli.

De notre envoyé spécial à Lorient,

Au parc Jules-Ferry de Lorient, la pelouse est brûlée par le soleil et la sécheresse. Hugo et ses amis transpirent. Ils s’acharnent à lancer un rond en métal sur une planche de bois carrée, quelques mètres plus loin.

« C’est le jeu du palet breton : c’est un peu comme la pétanque, détaille Hugo derrière ses lunettes de soleil. On lance un petit palet sur le plateau en bois, comme si c’était un cochonnet. Ensuite, on essaie de s’en approcher au plus près en lançant quatre autres palets ». Le palet breton se joue par équipe. Pour l’instant, celle d’Hugo devance ses adversaires du jour.

Pourtant, « il y a 10-15 ans, le palet a bien failli disparaître, se souvient Yannick Le Mentec, responsable des jeux bretons à l’Interceltique. Seuls les anciens y jouaient. On a fait des initiations dans les écoles et les festivals, et maintenant tout le monde connait ! » Même les magasins de sport en vendent.

Boultenn et bazh yod

Ce sauvetage doit beaucoup aux bénévoles de la Falsab, la Fédération des amis de la lutte et des sports athlétiques bretons, fondée en 1930. L’association, agréée par le ministère français de la Jeunesse et des Sports, a recensé 95 jeux traditionnels : boultenn (jeu de boules), patigo (qui consiste à faire passer un galet dans un trou), quilles de l’Aulne (différentes des quilles du Pays bigouden…), bazh yod (jeu de force), etc. Impossible de tous les citer.

Malgré leur diversité, les jeux bretons ont plusieurs points communs : pas chers, écologiques (en bois ou en métal), durables, simples et conviviaux, ils connaissent une seconde jeunesse après les confinements qui ont poussé les Français à retrouver les joies du plein air.

Éducatrice et coach, Alyssa le Sénéchal initie les enfants au gouren © Sébastien Jédor/RFI

Les enfants sont les plus enthousiastes quand il s’agit de ces « jeux d’antan ». Cet après-midi, ils sont une dizaine de petits « guerriers », comme les appelle affectueusement l’éducatrice Alyssa le Sénéchal, à s’initier au gouren.

Patrimoine culturel

« La lutte bretonne est un sport qui remonte au IVᵉ siècle, rappelle Mickael Boisson, vice-président du comité Morbihan de gouren. Nous comptons 1 500 licenciés en Bretagne, dans une quarantaine de clubs ». Et contrairement à ce qu’affirme Ilan, 7 ans, le but n’est pas de « mettre l’adversaire K.O. » ! Mickael Boisson résume les règles ainsi : « Le gouren est un sport de combat, qui se pratique essentiellement debout, jambe contre jambe. Le lutteur porte une chemise de forte toile et on ne peut l’agripper que par là. Le but est de renverser l’adversaire. Les deux omoplates doivent toucher simultanément le sol, avant toute autre partie du corps ».

Après deux années d’épidémie de Covid où les sports de contacts étaient quasiment interdits, la lutte bretonne fait de nouveau des adeptes. De bon augure pour le dossier que la Falsab, la Fédération des jeux traditionnels, et celle de gouren, ont déposé à l’Unesco. Les associations souhaitent que les jeux traditionnels soient reconnus comme patrimoine culturel immatériel de l’Humanité.

