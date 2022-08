Disparition

Issey Miyake, le rescapé d’Hiroshima qui a fait dialoguer le style japonais et l’Occident

Issey Miyake, en 1985, aux côtés de Maruschka Detmers, à gauche, lors de la cérémonie de remise des Oscars de la mode à l'Opéra de Paris. AP - Michel Lipchitz

Texte par : Silvano Mendes 3 mn

Le créateur de mode Issey Miyake est mort à l'âge de 84 ans. Riche dune carrière de plus de 50 ans marquée par la recherche de nouveaux matériaux, la quête de la diversité sur les podiums et surtout le dialogue avec l’Occident, il était l'un des noms les plus importants de la mode japonaise dans le monde.