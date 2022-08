Musique: décès de la chanteuse Olivia Newton-John, la Sandy de «Grease»

Audio 02:50

Olivier Newton-John et John Travolta prennent la pose pour fêter le 40e anniversaire du film «Grease», le 15 août 2018, Académie des arts du cinéma, Beverly Hills. REUTERS - Mario Anzuoni

Texte par : Isabelle Chenu Suivre 1 mn

L'actrice et chanteuse britannico-australienne olivia Newton-John, star des années 70 et 80, est décédée à Los Angeles à l'âge de 73 ans. Elle avait fait du dépistage et de la lutte contre le cancer le combat de ses trente dernières années. Elle a marqué toute une génération dans la comédie musicale «Grease», au côtés de John Travolta.