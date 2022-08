Célébrant l'amour et la paix, le Sziget Festival se voit en «Woodstock d'Europe»

Organisé depuis 29 ans sur une île au cœur de la capitale hongroise, le Sziget Festival à Budapest attire chaque année près de 600 000 spectateurs. C’est le plus grand événement musical d’Europe, avec 500 artistes internationaux sur 52 scènes. Parmi les stars : Justin Bieber, Arctic Monkeys, Stromae ou encore la chanteuse britannique d'origine kosovare Dua Lipa qui a ouvert la danse, mercredi 10 août. Au-delà des concerts, c’est l’ambiance unique du festival qui en a fait sa réputation.

Publicité Lire la suite

Avec notre envoyé spécial à Budapest, José Marinho

Un cadre bucolique, un camping géant de 79 hectares, une plage et 700 000 litres de bière… Le Sziget, plus qu’un simple festival de musique, c’est une véritable expérience collective avec des jeunes venus du monde entier. « Je viens d'Israël », lance un festivalier, tandis qu'un autre enchaîne : « Je viens du Nigeria ! ». Le public est essentiellement composé d’étrangers. Violette vient de Paris, elle est très impressionnée par l’atmosphère du festival : « Il fait super chaud et c’est grave chaud parce qu’en fait, on s’éclate, on parle toutes les langues, c’est la tour de Babel ici. »

« L’île de la coexistence pacifique »

L’ambiance est à l’amour, à la paix et à la liberté, pour Tamás Kádár, le directeur du Sziget : « "Get" signifie "île" en hongrois et c’est aujourd’hui l’île de la liberté. C’était le but quand nous avons créé le festival, en 1993, pour défendre la liberté en Hongrie qui a beaucoup souffert du communisme. Notre philosophie n’a pas changé en 29 ans. Nous sommes devenus le Woodstock d’Europe, l’île de la coexistence pacifique. Cette année, la défense des valeurs de nos voisins ukrainiens, c’est notre but. Nous les partageons avec les festivaliers de plus de 100 nationalités. » Le Sziget Festival n’est pas un festival comme les autres, mais une ville dans la ville où tout est possible.

►À lire aussi : Le Sziget Festival, un mélange de cultures dans une Hongrie en fermeture

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne