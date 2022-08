Nuruddin Farah: «La poésie d’Hadraawi s’adresse à tous les Somaliens par-delà leurs divisions»

Disparition

Poète emblématique de la langue et la culture somalies, Hadraawi surnommé le « Shakespeare somalien » s’est éteint jeudi, à l’âge de 79 ans, dans la République du Somaliland où il vivait. Immensément populaire à travers tout le monde somalien, le barde avait obtenu en 2012 le prestigieux Grand Prix Prince Claus de la fondation hollandaise du même nom pour l’ensemble de son œuvre. Elle est composée de dizaines de chansons et d’épopées en vers. Interview avec l'écrivain somalien Nuruddin Farah, ami et confrère d'Hadraawi.

Publicité Lire la suite

RFI : Qu’avez-vous ressenti en apprenant la mort de Hadraawi ?

Nuruddin Farah : J’ai été triste d’apprendre la disparition de ce grand poète. Il a fait rayonner la poésie somalie dans le monde. Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelle le « Shakepeare de la Corne de l’Afrique ». Hadraawi n’était pas en bonne santé depuis quelques années, ce qui l’avait poussé à se retirer de la vie publique. Il manquera à notre peuple. Il était véritablement révéré par les Somaliens. Beaucoup le considèrent comme le plus grand poète de langue somalie. Or, pour moi, c’était surtout un ami.

Quand l’avez-vous rencontré la dernière fois ?

Je me souviens d’être allé le voir au début des années 2000 dans le Somaliland, dans la petite ville de Burao où il vivait avec son épouse. Nous sommes partis ensuite ensemble à Djibouti pour participer à un festival de littérature. J’ai pu voir de mes propres yeux le prestige dont il jouissait auprès du grand public. Sa poésie riche en métaphores et allitérations se veut une passerelle entre la poésie classique et la poésie moderne. Elle est reprise, mise en musique par les chanteurs et les rappeurs d’aujourd’hui, et largement diffusée sur les ondes. Elle parle manifestement à la jeunesse contemporaine.

Qu’est-ce qui faisait selon vous la singularité de la démarche poétique de Hadraawi ?

Hadraawi était un poète engagé. On connaît ses démêlés avec la dictature militaire de Siad Barré. Il a passé de nombreuses années en prison. Sa poésie combine des thèmes philosophiques et les commentaires sociaux et politiques. Ce qui, selon moi, faisait la singularité de sa démarche poétique, c’est son approche pan-somalienne. Sa poésie s’adressait à tous les Somaliens par-delà leurs divisions politiques. Hadraawi prenait la parole au nom de l’ensemble de la Somalie, même s’il était né lui-même dans l’actuel Somaliland et où il avait fait le choix de vivre. Contrairement à d’autres hommes de lettres, il s’est toujours tenu loin de toute politique partisane et n’a jamais composé de poèmes, faisant l’éloge d’un clan particulier ou d’une famille politique. En 2003, il avait même initié une marche pour la paix qui a conduit les participants jusqu’à la ville portuaire de Kismayo, dans le sud de l’ancienne Somalie.

Quelles étaient les thématiques principales de son œuvre ?

Les thématiques de ses poèmes qui vont de l’histoire aux problématiques contemporaines, en passant par la question de la paix, des droits de l’homme et des réflexions philosophiques sur la vie et sur le destin de l’homme. Cette œuvre témoigne d’un souci de défense d’une certaine conscience historique commune et d’une certaine universalité, qui a fait que même en période de dictature, les recueils passaient de personne à personne, sous le manteau.

Romancier somlien de langue anglaise, Nuruddin Farah est récipiendaire de Neustadt International Prize for Literature et plusieurs fois pressenti pour le prix Nobel de littérature. Ses romans les plus connus ont pour titres : Territoires (1995), Née de la côte d’Adam (2000), Exils (2015).

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne