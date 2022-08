«House of the Dragon», la série dérivée qui prend la relève du phénomène «Game of Thrones»

Le premier épisode de la nouvelle série issue de l'univers de George R.R. Martin, «House of the Dragon» sort ce dimanche soir aux États-Unis sur HBO. Elle est disponible en France sur OCS. © HBO Max via AP

C'est une série événement qui arrive sur OCS dans la nuit de dimanche à lundi. On ne sait pas grand chose, mais les fans sont dans les starting-blocks. House of the Dragon débarque trois ans après la fin de la huitième saison d'une série mondiale culte Game of Thrones, dont elle est dérivée. Les attentes sont immenses.