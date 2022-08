Festival de Douarnenez: «Helvètes underground», la Suisse autrement

Nous sommes au festival de Douarnenez, en Bretagne, aussi ne sera-t-il pas question ici de la manière de faire fructifier ses économies en Suisse ni de faire la promotion de l'horlogerie ou du chocolat mais plutôt de raconter les tensions culturelles, sociales, les préoccupations environnementales, les réflexions engagées sur de nouvelles formes d'organisations collectives, les questionnements de genre aussi, qui agitent ce petit pays en apparence si tranquille. Une large palette de fictions et documentaires, des rencontres avec des acteurs locaux de la culture et du cinéma comme le documentariste et producteur Stéphane Goël, permettent de mieux connaître nos cousins helvètes, hors des sentiers battus.

Il présentait trois documentaires en tant que réalisateur et son association Climage en a produit plusieurs autres proposés par le festival. Stéphane Goël, originaire de Lausanne, raconte la Suisse dans ses films. « La Suisse est un pays de raison et pas d'amour qui ne peut tenir que parce qu'il a inventé la culture du compromis ». Une géographie tourmentée qui isole les communautés, une multiplicité de langues et de particularismes. « Notre récit national, c'est notre paysage, ce sont nos montagnes ». Comment raconter cette multiplicité ? La sélection faite par les organisateurs du festival est impressionnante, reconnaît Stéphane Goël. On voit tout ce qui est présenté, et cela nous fait penser aussi aux films qui n'ont pas pu être retenus et « on se dit qu'on a fait notre travail pour raconter ce pays, dans sa diversité, son cynisme, sa violence ».

« Ma responsabilité, en tant que cinéaste, c'est d'abord de m'adresser au public suisse ». D'autant que « faire bouger les consciences, c'est plus compliqué en Suisse qu'ailleurs », notamment en raison de ce système de démocratie directe par référendum populaire.

Des films engagés

Un processus formidablement expliqué dans l'un des documentaires qu'il a réalisé et présenté dans le festival, De la cuisine au Parlement, racontant la longue marche du droit de vote des femmes en Suisse. Le pays est devenu pleinement démocratique en 1991, lança t-il, un brin provocateur, lors de la première présentation, lorsque le dernier canton – en Suisse alémanique- à refuser le droit de vote aux femmes, céda. Construit sur un dispositif classique à partir d'images d'archives, de témoignages parfois drôles ou grinçants en raison de leur décalage par rapport à notre regard d'aujourd'hui sur la place de la femme dans la société, et d'éclairages de sociologues, de responsables politiques et associatives femmes, le film dont la dernière mouture date de 2021 a été un grand succès de télévision, puis de cinéma.

Autre documentaire de Stéphane Goël présenté au festival, État de nécessité (2022), qui raconte les procès et condamnations ces toutes dernières années de jeunes militants défendant la nécessité d'agir pour le climat en investissant des lieux emblématiques comme le Crédit Suisse, accusé de financer les énergies fossiles ou des grands magasins pour interpeller l'opinion publique sur l'hyper consommation. On peut agir contre la loi pour défendre un droit supérieur, celui de vivre dans un environnement sain : c'est le fondement de l'état de nécessité. Des procès qui ont eu un fort écho en Suisse où les enjeux climatiques mobilisent les jeunes, comme dans beaucoup de pays, au point qu'une centaine d'avocats se sont constitués en réseau pour défendre cette cause bénévolement (Avocats pour le climat).

Des thématiques suisses certes mais qui font écho en France et ailleurs dans le monde où tant les droits des femmes que la défense du climat sont aussi d'une grande actualité. « Les banques en Suisse, c'est 1% des gens », rappelle Stéphane Goël. Les 99% qui restent sont autant de sujets et la variété de sa filmographie en témoigne, embrassant des problématiques sociales donc mais aussi des sujets plus intimes comme Fragments du paradis dans lequel il interroge des gens, dont son père, sur ce qu'est la mort pour eux. Un moment d'intimité filiale émouvant, raconte t-il.

Filmer, c'est manipuler le rêve

« On a beau parler de la "caméra objective", filmer c'est toujours une forme de dépossession, de violence dans le documentaire ». Sa démarche, et celle du collectif est de toujours s'interroger sur leur légitimité à filmer, « qui je suis, qu'est-ce qui me donne le droit de te filmer ? »... Car « filmer, c'est capturer une partie de ton rêve que je vais découper, que je vais manipuler et transformer parce que je vais devoir raconter une histoire... c'est toujours exercer une forme de violence, alors savoir qui je suis pour exercer cette violence et quel est mon engagement vis à vis de la personne que je filme. » Des questionnements que portent nombre de documentaristes et que nous avions entendu dans une séquence du documentaire, Carole Roussopoulos, une femme à la caméra, de Emmanuelle de Riedmatten, présenté aussi au festival. Jusqu'où peut aller cette appropriation et que raconte t-elle aussi de celui qui filme ? Autant de questions éthiques auxquelles le collectif Climage réfléchit depuis sa création.

Filmer pour faire mémoire

Tous ces récits, ces témoignages font mémoire et participent de l'histoire des communautés dans lesquelles ils ont été filmés aussi la plupart des films produits par Climage sont-ils à la disposition du public sur le site internet de la Télévision suisse romande. La Télévision suisse romande cofinance largement la production de films, a expliqué Stéphane Goël lors d'une table ronde consacrée à la production, et en Suisse il n'existe ni impératifs de formats ni priorité de diffusion comme en France.

Stéphane Goël est le plus ancien membre désormais de ce collectif fondé en 1985 dans le sillage de l'avènement de la vidéo et dans l'effervescence culturelle post-68 du mouvement des squats, raconté dans plusieurs films présentés au festival. Des cinéastes autodidactes en révolte contre un cinéma qualifié de bourgeois et qui refusent d'entrer dans un système trop hiérarchisé de production et de diffusion. À Lausanne, Genève, Zürich, la jeunesse réclame moins de banques et plus de culture, des lieux pour créer et vivre, racontent AlternaSuisse ou Kalvingrad-Une histoire de la culture alternative à Genève.

Kalvingrad, une histoire de la culture alternative à Genève, est un documentaire de Vanessa Decouvette (2021) présenté à Douarnenez et racontant la ville sous l'angle de ses cultures underground, de ses squats, de ses lieux de création et des pressions politiques, économiques qui sont exercées depuis les années 80. © Festival de Douarnenez

Stéphane Goël tirera aussi sa révérence. À un moment donné, il faut laisser la place, qu'il y ait un renouvellement générationnel mais aussi de profils, moins masculins, moins blancs aussi, glisse t-il. Poursuivre le mouvement engagé avec la production de films comme Les dames, de Stéphanie Chuat et Véronique Raymond (présenté au festival), racontant le quotidien de sexagénaires -ces invisibles du cinéma et de la vie tout court- qui refusent de disparaître du paysage public. « Arrêter d'aller chercher de l'argent, d'émarger aux fonds publics pour s'engager sur d'autres projets », réfléchir à d'autres propositions et formes de narration, mais arrêter de filmer, ça non.

À la pêche aux films Lorsque le choix du pays est arrêté, commence la recherche de films. Elle démarre comme une recherche documentaire classique : on part en quête des films sur les thématiques qui nous intéressent - les luttes sociales, les questions de genre, les problématiques écologiques, etc- puis on contacte des personnes ressources sur place, en l'occurrence le directeur de la Cinémathèque suisse, Frédéric Maire, explique Virginie Pouchard, responsable de la programmation. On avait repéré les classiques comme Alain Tanner, Claude Goretta et d'autres mais lui a suggéré des pistes et des noms. Il faut aussi varier les personnes ressources pour ouvrir le prisme. Des festivals, des sociologues et historiens sont aussi sollicités. Ensuite, commence le travail de collecte, d'écrémage et de visionnage, avec le comité de visionnage composé de membres du conseil d'administration et de bénévoles pour croiser les regards. Certains films peuvent être intéressants pour leur dispositif narratif, leur esthétique, d'autres parce qu'ils offrent des clés de compréhension pour décrypter une situation. La chronologie de passage de certains films dans le festival peut -dans la mesure du possible- en découler. « L'idée, dans l'agenda de la semaine, c'est aussi de proposer un chemin, un fil rouge » pour au mieux trouver des réponses ou sinon affiner les questions, ajoute t-elle.

