Festival de Douarnenez: «Interdit aux chiens et aux Italiens», d'Alain Ughetto

Le film d'animation "Interdit aux chiens et aux Italiens" d'Alain Ughetto a été présenté en avant-première à la 44e édition du festival du film de Douarnenez. Luigi et Cesira, les grands-parents du réalisateur, ont quitté leur Italie natale pour travailler au Nord, en France.

Les migrations sont l'une des thématiques fortes du festival de Douarnenez. Dans Interdit aux chiens et aux Italiens, Alain Ughetto raconte l'histoire de sa famille originaire du Piémont italien. Une histoire d'amour – comme son précédent et premier long métrage Jasmine (2012) –, et de mémoire.

De notre envoyée spéciale,

C'est un passé qu'il lui a fallu (re)construire pièce à pièce, comme ces murs de morceaux de sucre que les contremaîtres demandaient autrefois aux migrants italiens de dresser pour tester leur compétence... Les parents, pensant protéger les enfants des soucis du quotidien et des difficultés rencontrées dans le pays d'adoption, racontaient peu, témoigne Alain Ughetto.

Son père, né en France et qui ne parlait pas italien, ne lui a pas transmis cette histoire que lui-même n'avait pas reçue de ses propres parents, Luigi et Cesira (la grand-mère et conteuse). Cette grand-mère – décédée en 1962 – dont le réalisateur a gardé le souvenir ému des croûtes de fromage qu'elle faisait griller sur le fourneau, sa petite madeleine à lui.

Reconstruire l'histoire

Il a donc fallu à Alain Ughetto reconstituer cette histoire à partir de photos, mais surtout de documents d'archives, des états-civils qui permettent de retracer les parcours de ces « oiseaux de passage comme on les appelait qui arrivaient de nulle part et repartaient on ne sait où avec leur valise », de lectures (notamment Le monde des vaincus de Nuto Revelli) et de rencontres. Cette histoire, c'est celle d'une famille d'Italiens pauvres originaires du Piémont, charbonniers et paysans, nourris de polenta de châtaignes au lait, que le grand-père obligeait à manger à la fourchette pour économiser le lait.

Alain Ughetto a tiré le fil à partir de son nom de famille dont son père lui avait dit que c'était celui de leur village d'origine. Un village dans lequel le réalisateur est retourné et où il ne reste que des ruines (des maisons aux toits de lauzes effondrés sous leur poids dans un paysage de montagne) et un cimetière plein d'Ughetto. La coïncidence entre les patronymes et les toponymes dans les villages italiens reste pour Alain Ughetto un mystère à élucider...

Alain Ughetto (D) aux côtés de Julien Pareja de l'Association française du cinéma d'association, lors de la présentation du film au public à Douarnenez, vendredi 26 août. © Christèle Rivière / Festival de Douarnenez

Des mains qui fabriquent

Ces images du village ouvrent le film, présenté en avant-première à Douarnenez et qui a déjà entamé une jolie carrière : c'est couronné du prix du jury du festival du film d'animation d'Annecy qu'il est arrivé dans la cité bretonne.

Parce qu'il aime fabriquer de ses mains, modeler, façonner, Alain Ughetto – tout à la fois réalisateur, acteur, scénariste et bricoleur – a choisi de raconter son histoire avec de petites marionnettes dont il a fabriqué les prototypes. Toutes identiques, avec de grands yeux innocents ouverts sur le monde, caractérisées par leur taille et quelques détails (les Italiens ont tous des moustaches, explique Alain Ughetto, et les Français des bérets) et les vêtements, de sorte que chacun puisse s'identifier avec les petits personnages.

Les mains sont le fil rouge entre les générations : des mains agiles d'hommes (grand-père, père et petit-fils) qui fabriquent, qui donnent et transmettent. « Tu as de belles mains, dit la grand-mère, comme celles de ton père ». La main d'Alain Ughetto s'immisce dans le décor du film pour toucher celle de la grand-mère – les mains des marionnettes sont un peu surdimensionnées, ce sont mains de travailleurs –, saisir ou donner des outils ; un lien charnel s'établit qui conforte l'aspect mémoriel du film. Alain Ughetto a aussi prêté sa voix et son accent, secondé par Ariane Ascaride. L'actrice, qui fait le personnage notamment de la grand-mère, est elle aussi fille d'Italiens de Marseille – à qui il était interdit de parler italien à la maison – et porteuse de la même mémoire.

« Un formidable travail d'équipe »

Au départ, il n'y avait pas un projet de film, mais l'envie de savoir d'où je venais, nous raconte Alain Ughetto. Puis le projet de film s'est greffé sur cette histoire et a mûri pendant neuf longues années, fruit du travail d'une équipe européenne d'une centaine de personnes du Portugal à l'Italie (dont le musicien Nicolas Piovani), à l'image de cette histoire de migration aux confins de l'Italie, de la France et de la Suisse où le grand-père a travaillé au creusement du tunnel du Simplon.

Il faut saluer le travail de création de l'équipe de Vivement lundi et les trouvailles de décor et de mise en scène, le travail de toutes les petites mains, y compris celle d'Ughetto donc, qui ont pensé et conçu le cadre du film. On pense à ces forêts de brocolis que l'on croirait tout droit sorties de livre d'images pour enfants – et dont les quelque 20 caisses ont constitué le menu de l'équipe pendant 15 jours, rit Alain Ughetto –, ou à ces châtaignes rondes au dos comme verni qui nourrissaient les paysans. Un film en stop motion dont la technique a été expliquée au public attentif, enfants et adultes, de Douarnenez.

Le film embrasse aussi l'histoire du XXe siècle : les boucheries des deux guerres mondiales, la guerre coloniale italienne en Éthiopie. « On y parle de la vie et de la mort », raconte Alain Ughetto, des prêtres qui vivent sur le dos des paysans, du fascisme et du racisme ordinaire et violent de l'époque qui donne son titre au film (une affiche dénichée en Belgique, mais que l'on pouvait voir aussi en France dans les années 30). Des choses graves, donc, mais qui, dans la trame de la vie quotidienne de la tribu Ughetto avec ses rires et ses pleurs, sont mises en perspective, comme dans la vraie vie. Et des racines italiennes qui continuent à vibrer puisque Alain Ughetto travaille sur un autre film. Encore une histoire d'amour, nous dit-il.

Interdit aux chiens et aux Italiens, d'Alain Ughetto, présenté en avant-première au festival de Douarnenez, le 26 août: quand il n'y a qu'une pomme de terre ou une louche de polenta de châtaignes à partager entre toute la famille, il faut songer à partir. © Festival de Douarnenez

Interdit aux chiens et aux Italiens sortira sur les écrans en France le 25 janvier 2023

