Festival de Douarnenez: l'écrivain Daniel de Roulet raconte les proscrits de l'histoire suisse

Le festival de Douarnenez, en Bretagne, ce sont des films mais aussi des livres pour explorer la thématique choisie, en l'occurrence cette année les « Helvètes underground ». L'écrivain suisse francophone Daniel de Roulet a accompagné toute cette semaine les débats et apporté son point de vue sur ce pays où le secret, qu'il soit bancaire ou autre, a une longue histoire. Rencontre.

De notre envoyée spéciale,

Nucléaire en France : quatre réacteurs dont trois de la centrale nucléaire de Cattenom sont à l'arrêt en raison de problèmes de corrosion. C'est un titre de la presse quotidienne de ce vendredi 26 août, date à laquelle Daniel de Roulet, écrivain suisse et ancien ingénieur informatique, a rendez-vous avec ses lecteurs au festival de Douarnenez. « J'ai travaillé jadis sur le chantier d'une centrale », écrit Daniel de Roulet, dans le chapitre consacré à Cattenom dans son dernier livre La France atomique (2021). Sur les pas de Julien et André, les deux enfants du célèbre livre Le tour de la France de deux enfants (1877) écrit en hommage à la France laborieuse et inventrice qui se remet de la défaite de 1871 et de la perte de l'Alsace et de la Lorraine, Daniel de Roulet fait le tour des centrales atomiques en activité pour comprendre cette histoire scientifique et technique et raconter comment peu à peu une opposition a émergé. Dans le passage sur Cattenom, il pointe le mauvais état de la centrale. « Tout le monde n'est pas aussi enthousiaste que Julien et André quand il s'agit des merveilles de la technique. Les ministres allemand et luxembourgeois, dont les pays sont à dix kilomètres de la centrale se sont étonnés de ce qu'on ait arrêté Fessenheim, mais pas Cattenom, qui, selon eux, est en bien plus mauvais état ».

Dans l'ouvrage, très documenté, il souligne aussi les contorsions sémantiques au fil du temps sur le terme atomique, peu à peu effacé du vocabulaire, au profit de nucléaire désormais plus usité. L'atome, c'est la bombe, le nucléaire c'est la lumière. Sur ce thème de l'atome, il a aussi écrit une saga retraçant son histoire et ses usages civils et militaires en mettant en scène deux familles. Cher Julien et cher André, écrit-il encore dans La France atomique, « vous aviez appris à aimer le progrès, je ne suis pas sûr d'y croire encore quand chaque nouveauté se paie si cher », regrettant, lors de notre entretien le « blocage » en France sur cette question, notamment pour des questions stratégiques et militaires.

Centrale atomique de Cattenom dans l'est de la France, près des frontières allemande et luxembourgeoise. © REUTERS

Une trentaine de livres au total, dix romans sur l'atome (la fameuse saga), plusieurs textes - romans et chroniques - sur le marathon ou la marche (sur les traces de personnages ou d'écrivains), et le roman national suisse aussi sur le métier : Daniel de Roulet n'appartient à aucune chapelle littéraire. Inclassable et « difficile à présenter », reconnaissait Christian Ryo, directeur du festival à l'ouverture de la table ronde des lecteurs. Il est d'ailleurs devenu écrivain sur le tard, la cinquantaine passée, après avoir tourné la page de ses précédents métiers d'architecte et d'ingénieur. Au tout départ de ma vie d'écrivain, qui a coïncidé avec un séjour aux États-Unis et la découverte du marathon, j'avais pour projet d'écrire pour les scientifiques avec lesquels je travaillais, nous explique Daniel de Roulet. Ce sont des gens qui lisent peu, en dehors de textes techniques et il n'y avait pas de littérature pour eux. Pour autant, sa plume, si elle est précise n'est pas techniciste mais en phase avec les personnages ou le propos.

L'autre face du récit national suisse

« Il y a une dimension politique dans les écrits de Daniel de Roulet, relativement peu présente dans les écrits d'autres écrivains de Suisse romande », expliquait aussi Christian Ryo. Fils de pasteur, Daniel de Roulet a raconté comment il avait pris conscience très tôt, du fait de la vocation de son père, de l'existence de classes sociales, les pauvres comme les riches venant à la cure. Dénonçant le système politique suisse de consensus « trusté par l'argent », il explore l'envers du récit national, l'histoire que les Suisses veulent oublier, celle qui est peu ou pas racontée. Il nous rappelle par exemple, et c'est aussi un sujet que Stéphane Goël avait exploré dans son documentaire A l'ouest du Pecos, que la Suisse a été un pays de paysans pauvres, contraints d'émigrer pour ne pas mourir de faim, au XIXe siècle, comme les Irlandais. Une histoire occultée, qu'il raconte sous un angle particulier dans Les dix petites anarchistes, gros succès à Douarnenez où le titre a disparu des librairies. Nous sommes au moment où le mouvement anarchiste se structure en Suisse, à Saint-Imier en 1872.

Ce livre est né d'un voyage en Amérique latine et de l'envie de raconter l'exode forcé -par les pouvoirs publics- des Suisses pauvres, raconte Daniel de Roulet.

Ile chilienne Juan Fernandez ou île "de Robinson Crusoe" où vécu une communauté anarchiste et firent escale les dix petites anarchistes suisses de Daniel de Roulet dans son roman. Getty Images - ZU_09

Il ne s'agit pas d'un roman historique, précise t-il. Il s'agit d'utiliser « la fiction pour expliquer que les gens dont on n'a pas raconté l'histoire, avaient quand même une histoire. En Suisse, ce ne sont pas des thèmes porteurs ».

À propos de ce livre et du concept de mondialité qui lui est cher - par opposition à la mondialisation qui signifie la mise en concurrence de chacun contre tout le monde pour dégager le maximum de profits - l'écrivain rend hommage au géographe anarchiste Elisée Reclus, inventeur du terme. « La mondialité, c'est de ne pas être (ou se sentir ?) tributaire d'une seule culture, d'un seul pays, d'une seule nationalité », propose celui qui aime à se définir, en forme de boutade, comme « transfrontalier ». « C'est admettre qu'on est né à un endroit par hasard, qu'on parle une langue par hasard mais aussi qu'on fait partie d'une humanité qui elle n'est pas un hasard ». Selon lui, les anarchistes comme Élisée Reclus ont aussi eu un autre mérite, c'est d'avoir réfléchi à des thèmes laissés de côté par le mouvement ouvrier dominant (d'inspiration marxiste) comme l'environnement, la place des femmes, des formes alternatives d'organisations sociales, autant de questionnements très actuels, selon Daniel de Roulet. C'est d'ailleurs peut-être ce qui explique le regain d'intérêt actuel pour l'œuvre de Reclus.

Les histoires cachées

Daniel de Roulet, qui a vécu en famille 18 ans dans un squat à Zürich (lors du fameux mouvement des années 80), raconte aussi comment il a pris connaissance des plus de 3 kg de documentation que la police suisse avait rassemblé sur lui. Un large système d'écoute des citoyens mis en place secrètement par le pouvoir pendant la Guerre froide. « On s'est aperçu qu'un quart des adultes avaient une fiche de police ». Les écrivains Max Frisch et Friedrich Dürrenmatt - tous deux des Suisses alémaniques - ont eux aussi fait l'objet de cette surveillance et en ont été très affectés, poursuit Daniel de Roulet qui salue leur mémoire et pour qui leur décès brutal a sans doute à voir avec cette traque. Tous les pays ont leurs séquences honteuses, biens juifs spoliés, or des nazis, argent sale des banques pour la Suisse ; la France aussi bien sûr, et il évoque l'hommage rendu par Hitler et ses officiers le 23 juin 1940, dès leur entrée dans Paris, à Napoléon dans son tombeau. Une photographie que l'on ne trouve pas dans les livres d'histoire français.

Il s'est attelé à un autre phénomène de l'histoire suisse, celui des mercenaires. En Suisse, raconte t-il, « il y a une histoire qu'on nous raconte, celle de la fondation du pays en 1291 et qui a été depuis une success story. On a juste eu un petit hoquet à Marignan (1515) après quoi il a été décidé de ne plus se battre contre les gros mais de mettre des troupes à leur disposition ». Là commence l'histoire des mercenaires sur laquelle il travaille actuellement : la séquence se passe en 1791 quand une compagnie de mercenaires se révolte parce que leur solde n'avait pas été complètement payée... L'argent, en Suisse comme ailleurs, le nerf de la guerre... Des mercenaires qui finiront en héros de la Révolution, laissant à la postérité le fameux bonnet rouge et la devise Liberté-égalité.

Ce sera donc son prochain roman - à paraître l'année prochaine - et forcément le meilleur, explique t-il. Parce que si on n'est « pas persuadé qu'on a quelque chose d'encore plus intéressant à raconter, on n'écrit plus ! »

