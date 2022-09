Festival Visa pour l’image: le Visa d’or de l’Information numérique décerné au webdocumentaire «Africa’s Rising Cities»

Le jury du Visa d’or de l’Information numérique France info a décerné, ce jeudi 1er septembre à Perpignan, son prix au webdocumentaire « Africa's Rising Cities », réalisé par Max Bearak, Júlia Ledur et Dylan Moriarty, pour le site du quotidien The Washington Post. Une vaste enquête qui témoigne de la croissance extrêmement rapide des villes africaines et de ses multiples enjeux.

« Africa’s Rising Cities » dresse un constat vertigineux. En raison d’une urbanisation galopante en Afrique, des dizaines de villes rejoindront les rangs des plus grandes mégalopoles du monde, d’ici 2100. Plusieurs études récentes prévoient qu'à la fin de ce siècle, l'Afrique sera le seul continent à connaître une croissance démographique. Treize des 20 plus grandes zones urbaines du monde se trouveront en Afrique - contre seulement deux aujourd'hui - tout comme plus d'un tiers de la population mondiale. Tout le problème est que la plupart de ces futures mégalopoles ne parviennent déjà pas à offrir un environnement décent à la grande majorité de leurs habitants.

L’équipe du Washington Post livre une production à la fois esthétiquement réussie et bien documentée. Les chiffres, particulièrement impressionnants, sont présentés au fil du webdocumentaire sous forme d’infographies dynamiques qui donnent une idée très concrète de l’explosion de la population urbaine. On y apprend ainsi que Lagos, capitale économique du Nigeria, déjà totalement engorgée, pourrait passer d’entre 15 à 20 millions d’habitants actuellement à 80, voire 100 millions en 2100. Tandis que la ville de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, passerait de 15 à 60 millions d’habitants.

Inégalités flagrantes

Mais « Africa’s Rising Cities » fait surtout une grande place au reportage – avec photos, vidéos et textes - dans cinq villes du continent africain (Lagos, Khartoum, Kinshasa, Mombasa et Abidjan). La parole est donnée à leurs habitants qui témoignent sur leur vie quotidienne et sur les difficultés auxquelles ils font face dans des zones déjà surpeuplées et insuffisamment équipées pour faire face aux besoins de transports, d’assainissement, de santé ou d’emploi. On y constate, en outre, les inégalités flagrantes entre une majorité de quartiers déglingués, pauvres, mal desservis, et des ilots pour privilégiés où vit une minorité étalant une richesse tapageuse, notamment à Lagos et Kinshasa. Les auteurs ont néanmoins évité l’écueil de la répétition, en choisissant pour chaque ville une thématique différente. Ainsi, le reportage sur la ville portuaire de Mombasa, au Kenya, est l’occasion d’évoquer la présence massive de la Chine, notamment dans la construction d’infrastructures.

Heure de pointe, marché de Port-Bouet, Abidjan, Côte d’Ivoire 5 août 2021. © Aicha Fall pour The Washington Post

« Le jury a souhaité récompenser "Africa's Rising Cities'", pour l'importance du sujet traité par le Washington Post, la diversité des angles choisis, la richesse des traitements tant dans la force des témoignages que dans l'usage des images et des données cartographiques sur une problématique globale qui dépasse les frontières du continent africain », ont estimé les membres du jury, à l’issue de leur délibération, le 26 août dernier.

« Une mention spéciale a également été attribuée à "Ukraine 2022 : Les « sonoramas » du reporter Eric Bouvet", un projet indépendant réalisé avec Amaury Mestre de Laroque et diffusé sur Youtube, pour la force et l'intimité des témoignages d'un photographe au jour le jour sur un terrain de guerre », indique le jury. Ce dernier était composé, cette année, de Samuel Bollendorff (photographe et réalisateur), Christophe Champin (adjoint à la directrice de RFI, chargé du Numérique), Agnès Chauveau (directrice générale déléguée à l'INA), Benoît Leprince (premier Secrétaire de rédaction au Journal du dimanche), Lucas Menget (directeur adjoint de la rédaction de franceinfo), Eric Scherer (directeur du MédiaLab de l’Information et des Affaires Internationales à France Télévisions) et Gaïa Tripoli (responsable photo au New York Times).

►À découvrir:

« Africa’s Rising Cities »

« Ukraine 2022 : Les « sonoramas » du reporter Eric Bouvet »

