Hobbits contre dragons, les géants du streaming s'affrontent à coups de séries télé

Amazon Prime Video est le service VOD d'Amazon. REUTERS - DANISH SIDDIQUI

Texte par : RFI Suivre 1 mn

Les plateformes de streaming se font une concurrence effrénée en cette rentrée. Après House of the Dragon, série dérivée de Game of Thrones, lancée il y a dix jours sur HBO, c'est le grand retour des héros du Seigneur des Anneaux. Le 2 septembre, Prime Video lance Les anneaux de pouvoir, la première adaptation en série de l'œuvre de J.R.R Tolkien. Elle est la saison la plus chère de l'histoire de la télévision !