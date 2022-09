Rentrée littéraire 2022 : Afrique-Antilles-Amérique noire (1)

Moins riche que les années précédentes, la rentrée littéraire de cette année propose 490 nouveaux titres, dont 345 romans français pour 135 étrangers. Le monde noir occupe une place privilégiée dans cette livraison littéraire d’automne. Tour d’horizon en deux volets des incontournables et des premiers romans. Bonne découverte, en attendant le second volet qui sera mis en ligne dimanche prochain.

Publicité Lire la suite

Le roman de la Cocoaland

Gauz n’aime pas les théories. Ce romancier et réalisateur ivoirien appelle les écrivains à réimaginer le réel : « Tu construis un contrefeu fait de beautés et de ravissement », déclarait-il il y a quelques années à une journaliste venue l’interviewer. C’est ce qu’il a d’ailleurs fait avec son premier roman, Debout-payé (2014), qui dévoilait les dessous de la société de consommation. Ce roman qui l’a fait connaître s’est vendu à plus de 50 000 exemplaires. Après deux autres romans – Camarade Papa (2018) et Black Manoo (2020), de facture plutôt classique –, Gauz renoue dans son nouveau roman Cocoaïans avec la veine contestataire et satirique, qui avait fait son succès.

Qui sont les Cocoaïans ? Ce sont les habitants des pays d’Afrique producteurs du cacao, qui veulent émanciper leur pays du processus d’exploitation capitaliste et fabriquer et vendre eux-mêmes leur chocolat. Pour lutter contre les industries occidentales du chocolat, ces citoyens révolutionnaires proposent de former un cartel, « comme certain Pablo (qui) a réuni un jour les siens dans la jungle de Medellin ». Tout un programme !

À mi-chemin entre scénario, drame et récit historique de la production du cacao, Cocoaïans se lit comme un pamphlet voltairien, délicieusement subversif.

Première phrase : « Ce qui est bon quand on est mort, c’est vraiment de pouvoir dire tout ce qu’on pense sans jamais rien craindre… »

►Cocoaïans (Naissance d’une nation chocolat), par Gauz. Édité par L’Arche, collection « Des écrits pour la parole », 106 pages, 14 euros.

Les morts-vivants de Pointe-Noire

Après avoir longtemps célébré le royaume des vivants, le Congolais Alain Mabanckou entraîne ses lecteurs avec son nouveau roman Le commerce des allongés, dans l’univers des morts. Or pour l’auteur de Verre cassé et de Mémoire de porc-épic, parler des morts est un prétexte pour parler des vivants, de leur corruption, de leurs inégalités, de leurs amours et haines. Le protagoniste principal du roman en est la preuve vivante : aussitôt enseveli, le jeune et extravagant Liwa Ekimakingaï ne ressort-il pas de sa tombe pour démêler le mystère de sa disparition brutale ?

Ce va-et-vient constant entre le monde des vivants et celui des « allongés » est la recette du récit à la fois truculent et satirique que propose Alain Mabanckou. Son nouveau roman s’inscrit dans la veine du réalisme magique latino-américain, avec en toile de fond la rumeur de Pointe-Noire, la ville natale de l’auteur dont l’énergie créatrice anime son œuvre.

Première phrase : « Tu ne cesses de te le répéter au point d’en être désormais convaincu : une nouvelle vie a débuté pour toi il y a moins d’une heure lorsqu’une secousse a écartelé la terre alentour et que tu as été comme aspiré par un cyclone avant d’être projeté là où tu te retrouves maintenant, au-dessus d’une éminence de terre dominée par une croix en bois toute neuve. »

►Le commerce des allongés, par Alain Mabanckou. Seuil, 289 p., 19,50 euros.

Portraits de femmes

Une vieille femme est en train de mourir dans une maison de retraite, quelque part dans le sud-ouest de la France. Atteinte d’une maladie neurodégénérative, elle a perdu l’usage du français et s’est mise à parler dans une langue étrangère que personne ne semble comprendre autour d’elle. Seule une thérapeute, elle-même d’origine étrangère, s’intéresse de près à la dérive langagière de Consolée/Astrida, et tente d’exhumer le secret de cette dernière. En consultant le dossier biographique, Ramata réussit à remonter aux origines africaines de la vieille dame. Elle a grandi dans la colonie belge de Ruanda-Urundi, l’actuelle Rwanda, avant d’être retirée à sa mère et placée dans une institution pour « enfants mulâtres ». La découverte des traumatismes passés de Consolée permet à Ramata de se confronter aux fantômes de son propre passé africain. C’est une épreuve de vérité pour les deux femmes, qui en sortent apaisées.

Après un premier roman consacré au génocide tutsi, Béata Umubyeyi Mairesse livre avec ce nouveau roman deux éblouissants portraits de femmes tentant de surmonter tant bien que mal les séquelles psychiques et spirituelles de leur histoire coloniale.

Première phrase : « Elle a pris le parti des araignées. »

►Consolée, par Beata Umubyeyi Mairesse. Autrement, 367 pages, 21 euros.

Un premier roman coup de poing

Roman à la fois puissant, poignant et poétique, Arpenter la nuit de l’Américaine Leïla Mottley est basé sur des faits réels, impliquant des policiers d’Oakland, ville dont l’auteure est originaire. Le roman raconte l’histoire de Kiara, une adolescente noire livrée à elle-même après la disparition de ses parents. Pour pouvoir payer le loyer de son appartement, qu’elle partage avec son frère aîné au chômage, Kiara arpente les trottoirs de sa ville, proposant son corps au premier venu. Arrêtée par la police, elle devient l’esclave sexuelle d’une bande de policiers ripoux qui lui imposent des jeux sexuels violents et des abus divers. « Je suis rien qu’un morceau de fille recouverte de chair », chantonne parfois la jeune prostituée pour se donner du courage. C’est ce récit souterrain de résistance intérieure qui fait la force d’Arpenter la nuit, comme dans les meilleurs romans de Toni Morrison.

Première phrase : « La piscine est pleine de merdes de chien et les ricanements de Dee nous narguent dans le petit matin. »

►Arpenter la nuit, par Leila Mottley. Traduit de l’anglais par Pauline Loquin. 402 pages, 21,90 euros.

Mémoires d’outre-tombe

Indubitablement, Une somme humaine de l’Haïtien Makenzy Orcel est l’un des grands romans de cette rentrée littéraire. Ce roman se veut « autobiographie » d’une jeune suicidée qui fait entendre sa voix singulière depuis l’outre-tombe. Elle raconte son enfance, ses amours, ses errances entre la province et Paris, sur fond d'évolutions sociopolitiques dans la France contemporaine. Il s’agit de la somme d’une vie, certes ratée, mais foisonnante d’intuitions et de vérités sur la modernité à la Française, faite de luttes, de menaces et de quelques éclaircies.

Ces nouvelles « mémoires d’outre-tombe » marient, avec un grand bonheur d’écriture, l’ambition balzacienne de saisir toutes les dimensions de la comédie humaine et le flux de conscience joycien. Une somme humaine est le deuxième volet d’une trilogie dont le premier volume se déroulait en Haïti et dont la suite sera américaine. Vertigineux !

Première phrase : « Tout s’éclaircit à partir de la mort… »

►Une somme humaine, par Makenzy Orcel. Rivages, 624 pages, 22 euros.

Un classique, arraché à l’oubli

Paru en 1957, Ô Pays, mon beau peuple ! est l’un des grands classiques de la littérature africaine moderne. Son auteur, le Sénégalais Ousmane Sembène, est connu à la fois comme romancier et cinéaste. Artiste engagé, l’homme a consacré l’essentiel de son œuvre cinématographique et littéraire aux questions sociopolitiques brûlantes de son temps : colonisation, conflit entre tradition et modernité, défense des langues vernaculaires africaines.

Le roman raconte l’histoire d’Oumar Faye qui revient dans son village au terme d’un long séjour en Europe. Soucieux de participer à la modernisation de son village et des mentalités, le personnage se retrouve aux prises avec le conservatisme ambiant et la domination des colons. Opposé à des intérêts puissants, il est condamné à une fin tragique, n’ayant pas réussi à apaiser les doutes et les craintes au sein-même de sa propre famille. Il s’agit ici d’une œuvre de contestation, emblématique des luttes qui ont animé l’auteur lui-même.

La réédition de ce classique est une initiative heureuse qui permet d’arracher à l’oubli un « père fondateur » talentueux qui a influencé des générations d’écrivains africains.

Première phrase : « Le bateau reprit sa lente remontée du fleuve. »

►Ô Pays, mon beau Peuple !, d’Ousmane Sembène. Le Livre contemporain, 187 pages.

Dans les abîmes du devenir féminin

Romancière, poète, nouvelliste, essayiste, l’Haïtienne Évelyne Trouillot a construit une œuvre riche autour d’une réflexion toujours plus approfondie sur la condition féminine. Cette question est au cœur de son nouveau roman, Les jumelles de la rue Nicolas. L’auteure y explore les abîmes du devenir féminin à travers les destins de deux sœurs, Lorette et Claudette, née le même jour, du même père, mais de deux mères différentes. Celles-ci tentent de s’extraire de l’autorité familiale et du carcan qu’impose la religion dans une société où la misère est omniprésente. La quête identitaire des deux demi-sœurs passe aussi par l’affirmation de leur gémellité expliquée dans les dernières pages du roman.

On lira ce roman aussi pour la beauté de sa langue. Poète dans l’âme, Évelyne Trouillot écrit dans une langue puissante, qui mêle violence et pudeur, une langue évocatrice qui plonge le lecteur dans une intériorité nourrie d’images, d’interrogations et de sens.

Première phrase : « Il n’y a que dans les airs que je me retrouve. »

►Les jumelles de la rue Nicolas, par Évelyne Trouillot. Editions project’îles, 275 pages, 17 euros.

« Notre étreinte va durer une éternité »

Le titre du nouveau roman du Djiboutien Abdourahman Waberi fait penser à une chanson d’amour. Ce livre où la fiction se mêle à l’autofiction est en effet une déclaration d’amour du narrateur/auteur à sa fille Béa, âgée de 6 ans. On avait croisé la petite Béa, lumineuse et espiègle, dans le précédent roman de Waberi. Dans les pages du nouvel opus de l’auteur de Cahier nomade, on la retrouve diminuée, atteinte d’une maladie grave et clouée au lit dans un hôpital parisien. À son chevet veillent : sa mère, sa grand-mère et son père, professeur aux États-Unis, présent en pensée. Il téléphone à sa gamine tous les jours, lui écrit pour partager avec elle ses angoisses et les souvenirs de sa propre enfance maladive à Djibouti.

Le dialogue au quotidien entre père et fille débouche sur leur décision commune de tenir un journal de bord pour « mettre en mot » les douleurs et les souffrances de la patiente. Dire la maladie, peut-il aider à évacuer le mal ? Imaginer des récits de rémission, peut-il être facteur de guérison, comme l’a suggéré la docteure de Béa ? « Écrire m’a sauvé, il y a longtemps. Écrire peut te tirer d’affaire toi aussi », murmure le père à l’oreille de sa fille. Toujours est-il que l’espoir revient.

Dis-moi pour qui j’existe, titre inspiré d’une chanson de Joe Dassin, est un magnifique hommage à l’écriture et à la poésie, dans lesquelles nous puisons du courage afin de triompher de l’adversité. Bouleversant et poétique.

Première phrase : « … j’ai manqué de courage. »

►Dis-moi pour qui j’existe , d’Abdourahman Waberi. JC Lattès, 267 pages, 20,90 euros.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne