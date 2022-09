FibreTigre, du pseudo aléatoire au conteur architecte d'histoires

Portrait libre

En une dizaine d'années, FibreTigre, 44 ans, s'est imposé comme l'un des acteurs majeurs de la scène du jeu de rôle à la française. Scénariste, conteur, chef d'entreprise et concepteur narratif, le maître du jeu du célèbre jeu de rôle Game Of Rôles réfléchit sans cesse à de nouvelles manières de raconter des histoires interactives.

FibreTigre sort d'un grand hall vitré d'un bâtiment du 20e arrondissement de Paris, un discret sourire aux lèvres et deux yeux perçants et bienveillants. Barbe grisonnante, lunettes carrées, une main dans la poche de son pantalon beige, l'autre se tend pour un « check ». « Ça, c'est le studio actuel de Game Of Rôles », explique-t-il rapidement en désignant une porte verte fermée, avant de monter un escalier jusqu'au premier étage et de pénétrer dans une nouvelle pièce.

De nombreux écrans d'ordinateurs sont allumés. Les tours ronronnent discrètement, au rythme du montage vidéo. Ici des canapés, là une grande bibliothèque qui accueille les figurines des grandes licences de la pop-culture. C'est là que travaillent les employés de Gozulting, une société qui produit des événements d'e-sport et de la plateforme de streaming Twitch. Parmi les projets filmés par l'entreprise, Game Of Rôles, le jeu de rôle le plus suivi de France, créé, scénarisé et animé par FibreTigre, en qualité de maître du jeu.

Le conteur s'assied à d'une grande table de réunion sur laquelle trône une réplique en Lego d'un vaisseau Star Destroyer tiré de Star Wars. FibreTigre est là pour parler de son histoire mais, pudique, il passera plus de temps à raconter ses histoires, celles qui lui permettent de vivre. Son prénom et son nom, il ne les communiquera pas.

D'ingénieur en bâtiment à ingénieur d'histoire

Au tournant du millénaire, FibreTigre était à mille lieues de ses activités actuelles. « J'ai fait une école d'ingénieur en bâtiment. C'était le domaine d'étude de mon grand-père, ce n'est vraiment pas plus compliqué que ça. Ça m'a donné un goût des maths et ensuite, j'ai fait un métier dans des bureaux, un truc classique, pas très intéressant », se remémore-t-il. À l'époque, il aime déjà beaucoup la science-fiction, passe un peu de temps sur sa Xbox, la console de Windows… ne cherchez pas une origine complexe à son pseudo, prévient le scénariste : « FibreTigre, à la base, c'était un pseudo aléatoirement choisi par ma console de jeu vidéo Xbox parce qu'il fallait en créer un. Comme il fallait des amis pour jouer en ligne, je postais des petites histoires rigolotes sur les forums en signant FibreTigre et en fait ç'a très bien marché. Le pseudo a décollé et aujourd'hui, c'est une société qui tourne. »

En parallèle de son premier travail, FibreTigre développe de la fiction interactive, sur internet ou en jeu de société expérimentaux. « Je crois que j'étais le premier auteur en France et après, on a été quatre ou cinq pendant dix ans. Aujourd'hui, c'est une école assez intéressante, c'est un peu comme le cinéma expérimental par rapport au jeu vidéo et du coup, ça me donne une bonne vision, un sens du jeu », détaille le conteur. Loin de se limiter aux jeux de rôles, la fiction interactive comprend toute histoire dans laquelle le spectateur peut influencer le déroulement même du récit. Cela peut donc être un jeu vidéo, une application, un site internet, dans des multiples formats.

Pour FibreTigre, c'est en 2011 que les choses s'accélèrent, il multiplie les petits projets puis cocrée le jeu vidéo Out There, lancé en 2014 sur smartphone. Le principe ? Des dessins, une histoire dans l'espace et des choix à faire pour progresser. L'intelligence du jeu en fait un succès critique et public, à tel point qu'il aura des suites et une publication en livre-jeu.

L'étape suivante, majeure, sera Game Of Rôles en 2017. Ce jeu de rôle est filmé et diffusé sur la plateforme de streaming Twitch : FibreTigre tient le rôle de scénariste et maître du jeu, qui déclame l'histoire aux joueurs et leur présente des choix à faire tout en improvisant ; il impose définitivement le personnage dans le milieu. « Malheureusement, c'est un projet qui marche bien, aujourd'hui, il y a 20 personnes juste pour l'émission. Je dis 'malheureusement', j'en suis très content, mais j'ai d'autres projets sur lequel j'ai investi quasiment autant de temps et qui ne marchent pas aussi bien », s'amuse-t-il. Game Of Rôles attire jusqu'à 20 000 spectateurs en simultané.

Boulimique de projets

Aujourd'hui, son métier, assez rare, a trouvé un nom : FibreTigre se définit comme « narrative designer », un concepteur narratif. « Ça peut être, par exemple, de concevoir des dialogues ou une structure d'histoire. Avec les milieux interactifs nouveaux, le jeu vidéo notamment, l'articulation de l'interactivité, comment on va présenter des choix ; cette espèce de style architectural, ça s'appelle de la construction narrative ».

Le matin, FibreTigre prend une douche, fait quatre mètres, s'assoit à son bureau et travaille, directement. Il a réduit au maximum le nombre nécessaire de réunions, pour gagner du temps. Et du temps, il en a besoin. « Dans une journée, je vais avoir cinq projets de front et quand je change de projet, ça me repose du précédent. Je fais aussi des projets pour le plaisir, je fais un peu de tout et surtout ce que j'aime. » Des productions à la pelle. Citons notamment Antioch : Scarlet Bay, une enquête policière du même type qu'Out There, ou deux jeux grandeurs natures, des collaborations avec Le Figaro, la Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) ou encore France Info.

S'inspirer et instruire

À côté de tout cela, FibreTigre lit et joue, beaucoup, pour trouver des sources d'inspirations. Le dernier bouquin qui l'a marqué ? « Le Grand Prix de L'imaginaire 2022, qui s'appelle "Notre part de nuit" de Mariana Enríquez, il y a un concept fondamental au cœur de ce livre qui est hyper simple et totalement surprenant -et moi, j'adore quand c'est très simple-, mais c'est une idée que tu n'as jamais eue qui te plonge complètement dans l'histoire. »

FibreTigre picore à gauche à droite, mais évite de passer trop de temps sur des jeux vidéo trop chronophages. Même chose pour les séries, dont il regarde souvent le premier et le dernier épisode, pour comprendre la structure narrative du récit et s'enrichir : « C'est important d'avoir un bon régime culturel, c'est-à-dire que je ne m'enchaîne pas dix séries par mois. Je regarde des films ou je joue à des jeux vidéo assez divers mais je ne joue pas 2000 heures. En fait, je n'ai pas trop de passe-temps, je ne fais pas de sport… mon métier étant un métier créatif, je n'ai pas tant besoin d'à-côté. »

Le travail lui-même l'enrichit, lorsqu'il écrit des histoires ancrées dans le monde réel par exemple. Comme son projet The Beautiful Walk, qui s'allie à votre compteur de pas pour que chaque mètre que vous parcouriez dans le monde réel soit reproduit comme si vous faisiez le tour du monde. Tous les vingt kilomètres parcourus, vous avez le droit à une histoire en rapport avec le lieu où vous vous trouvez dans le jeu. « Vous êtes à Vincennes ou à Munich, c'est assez simple, mais quand vous arrivez dans d'autres endroits… je suis devenu assez incollable sur certains petits villages d'Iran, où j'ai dû potasser et inventer une histoire autour ! », explique le conteur.

Un travail titanesque : en dix ans, il a composé plus de 800 histoires pour parcourir la moitié du monde. Il lui reste donc encore dix années supplémentaires, et autant d'histoires à développer dans des lieux réels. Même dans l'écriture de fiction, il s'amuse à insérer des références, comme des noms de dieux sumériens, des noms de personnages célèbres, pour encourager les joueurs à aller trouver les références cachées.

Pourtant, cette production exceptionnelle de fictions narratives n'est pas très reconnue en France. La vision très française d'une culture légitime et illégitime ralentit la progression du secteur. « En gros, quand tu es écrivain, tu écris des livres chez Gallimard, si tu es un peu moins bon, tu iras chez une maison d'édition moins prestigieuse, si tu es (encore) un peu moins bon, tu seras journaliste, si t'es un peu moins bon, tu vas faire du journalisme web, si t'es un peu moins bon, tu vas être rédacteur dans une startup, et si t'es vraiment mauvais, que personne ne te veut, tu peux travailler dans le jeu vidéo, il n'y a pas de problème (...) moi, je n'ai pas vraiment de talent », caricature FibreTigre, mi-figue, mi-raisin. On se permettra d'en douter.

