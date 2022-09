«Versailles occupé, le château dans la Seconde Guerre mondiale», une page d’histoire inédite

Le château de Versailles est l’un des monuments les plus visités de France, et pourtant, certains pans de son histoire sont encore mal connus. ©Christian Milet / Château de Versailles

C’est l’un des monuments les plus visités de France, et pourtant, certains pans de son histoire sont encore mal connus. Le château de Versailles met en ligne gratuitement, depuis samedi 3 septembre, une série documentaire : « Versailles occupé, le château dans la Seconde Guerre mondiale ». Les soldats allemands avaient pris leurs quartiers chez Louis XIV pendant 1 533 jours entre 1940 et 1944. Une page d’histoire racontée à partir d’archives inédites et passionnantes.