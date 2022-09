Les séries «Succession» et «Squid Game», grands vainqueurs des Emmy Awards

Les 74e Emmy Awards avaient lieu cette nuit du 12 septembre à Los Angeles. Comme souvent, la chaîne payante HBO a raflé un grand nombre de récompenses dont celle de la meilleure série dramatique avec Succession ou encore celle de la meilleure mini-série avec The White Lotus. Mais Netflix s’est également distingué avec Squid Game, la série-phénomène coréenne.

Succession met en scène les relations tendues au sein d’une famille richissime et puissante. Jesse Armstrong, le créateur britannique du show, venu chercher l’Emmy de la meilleure série dramatique, a eu une remarque d’actualité et digne du cynisme de ses personnages :« Grosse semaine pour les successions. Un nouveau roi en Angleterre, notre série ici. Évidemment, nous, on a reçu plus de votes que le prince Charles . »

Succession bat donc Squid Game dans la catégorie série dramatique. Cette autre série dépeint, peut-être plus frontalement, la violence du capitalisme. Lee Jong-jae est devenu le premier acteur à gagner un Emmy pour un rôle non-anglophone, rapporte notre correspondant à Los Angeles, Loïc Pialat.

Squid Game, fer de lance des productions télévisées coréennes

Hwang Dong-hyuk, le créateur de la série, devenu un phénomène mondial grâce à Netflix, a, lui aussi, été salué par la Television Academy avec l’Emmy de la meilleure réalisation : « J’espère vraiment que d’autres séries non-anglophones seront nommées aux Emmy. J’espère aussi que celui-là n’est pas le dernier pour moi ! Je ferai mieux avec la saison 2 ! » Squid Game, un exemple de plus de la vigueur de la production audiovisuelle en Corée du Sud deux ans après le triomphe de Parasite aux Oscars.

La série Ted Lasso, disponible sur Apple TV, a été récompensée lundi pour la deuxième année consécutive du prix de la meilleure série humoristique lors de la cérémonie des Emmy Awards qui s'est déroulée à Hollywood.

Mais la série la plus titrée de la soirée est tout comme Succession, une production de HBO : The White Lotus. La série a remporté dix récompenses dont celle de meilleure mini-série.

♦ Les vainqueurs dans les principales catégories aux 74e Emmy Awards Meilleure série dramatique - Succession Meilleure comédie - Ted Lasso Meilleur acteur dans une série dramatique - Lee Jung-jae, Squid Game Meilleure actrice dans une série dramatique - Zendaya, Euphoria Meilleur acteur dans une série, comédie - Jason Sudeikis, Ted Lasso Meilleure actrice dans une série, comédie - Jean Smart, Hacks Meilleur second rôle masculin dans une série dramatique - Matthew Macfadyen, Succession Meilleur second rôle féminin dans une série dramatique - Julia Garner, Ozark Meilleur second rôle masculin dans une série, comédie - Brett Goldstein, Ted Lasso Meilleur second rôle féminin dans une série, comédie - Sheryl Lee Ralph, Abbott Elementary Meilleure mini-série - The White Lotus Meilleur acteur dans une mini-série ou téléfilm - Michael Keaton, Dopesick Meilleure actrice dans une mini-série ou téléfilm - Amanda Seyfried, The Dropout

