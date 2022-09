Cinéma: «Los sonambulos» de l'Argentine Paula Hernandez, famille je vous hais...

Le film argentin Los Sonambulos de Paul Hernandez, drame familial découvert à Horizontes latinos de San Sebastian en 2019, a trouvé enfin une place sur les écrans en France.

Un bruit d'eau, de cataracte... La mère, Luisa, s'éveille dans la maison endormie. Elle trouve Ana, sa fille adolescente, debout et nue, en pleine crise de somnambulisme. Le lendemain, la famille part pour fêter - comme chaque année - le Nouvel An dans la grande maison de famille, à la campagne, au bord de la piscine. Un grand classique dans la bourgeoisie et dans le cinéma argentins. Autour de la matriarche survitaminée, interprétée par la comédienne Marilú Marini, ses trois enfants, Luisa sa belle-fille, Ana et ses trois cousins.

Le somnambulisme, qui donne son titre au film, est une tare familiale, mais excepté la première crise, celle d'Ana au tout début du film, il est ici métaphorique. Il permet à la réalisatrice d'instiller une certaine tension d'emblée, qui ne fera que croître tout au long du film.

Pourtant, nous sommes là dans une famille aisée, intellectuelle - le grand-père décédé a fondé une maison d'édition dans laquelle tous travaillent -, où l'on joue à table - enfants et parents - à chercher l'intrus : dans tous ces écrivains, lequel n'est pas argentin... Une famille qui se revendique ouverte et émancipée, mais dans laquelle les failles peu à peu apparaissent.

La gaieté des retrouvailles est un peu surjouée et sous les échanges - on est en Argentine, on parle beaucoup, fort et le ton monte vite -, dans les regards, on devine des tensions et des non-dits. La grand-mère ampute au ciseau les photos des personnes qui lui sont antipathiques, à commencer par ses ex-belles-filles. Une grand-mère qui, au grand regret du fils aîné, veut vendre la maison familiale pour ne plus avoir à s'en occuper - et tourner la page du passé. Elijo, le jeune cousin, apporte sa part de mystère et de trouble au climat familial.

Luisa, la mère interprétée par Erica Rivas, et Ana, la fille adolescente interprétée par Ornella D’Elía, sont les protagonistes de «Los Sonambulos», cinquième film de la réalisatrice argentine Paula Hernandez. Vale Fiorini

Luisa et sa fille Ana - adolescente boudeuse -, sont les deux protagonistes du film. La comédienne Erica Rivas, très présente dans le cinéma argentin qui fut, entre autres, la mariée vengeresse des Nouveaux sauvages de Damian Szifron, habite le rôle de Luisa avec l'intensité qu'on lui connaît. Son personnage cherche sa place dans cette famille endogame et au final toxique où le « somnambulisme » est une forme d'inadaptation au monde. Elle veut littéralement et virtuellement ouvrir les fenêtres, échapper à ce confinement imposé. Même dans les scènes « ouvertes » sur le jardin, la caméra resserre les échanges sur les tensions. C'est aussi le ressenti du spectateur. Entre La Cienaga de Lucrecia Martel et Festen de Thomas Vinterberg, dans la prescience du drame que l'on devine, on étouffe dans la moiteur de l'été argentin, jusqu'au moment où la famille s'éveille, brutalement...

