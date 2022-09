Disparition de l’actrice grecque Irène Papas, star de «Zorba le Grec»

L’actrice grecque Irène Papas est décédée ce mercredi 14 septembre à l’âge de 93 ans, à Chiliomodi, en Grèce. Elle est devenue célèbre pour ses rôles dans des films de renommée internationale, comme « Les Canons de Navarone » (1961) de J. Lee Thompson et surtout « Zorba le Grec » (1964) de Michael Cacoyannis avec Anthony Quinn.

Elle « personnifiait la beauté grecque à l'écran et sur scène », a réagi aujourd’hui le ministre grec de la Culture. La comédienne, dont la carrière s’est étalée sur six décennies, avait percé sur la scène internationale au début des années 1950 avec Dead City, le premier film grec présenté au Festival de Cannes. Suivront ensuite Les canons de Navarone en 1961. Elle y jouait le rôle d’une guérillera grecque au regard sombre aux côtés de Gregory Peck et Anthony Quinn. Un rôle qui a marqué sa carrière. Elle tournera ensuite avec des cinéastes comme Michel Cacoyannis dans Zorba le Grec, puis avec Costa Gavras cinq ans plus tard dans Z, aux côtés d’Yves Montand.

Irène Papas, dont le vrai nom était Irène Lelekou, est née en 1929 dans le village de Chiliomodi près de Corinthe, dans une famille d'instituteurs. L'une des actrices grecques les plus connues à l'étranger aux côtés de Mélina Mercouri, elle a joué dans une soixantaine de films durant sa carrière qui s'est étalée sur six décennies. Elle a partagé l'affiche avec des comédiens de renom comme Richard Burton, Kirk Douglas, James Cagney et Jon Voigt.

Dotée d’une voix grave, d’un regard perçant, Irène Papas était une femme engagée politiquement, en particulier contre la dictature des colonels dans son pays. Elle fut contrainte à l'exil lorsque la junte militaire prit le pouvoir dans son pays en 1967. Irène Papas a reçu de nombreux prix, notamment celui de Meilleure actrice en 1961 au Festival de Berlin et un Lion d'or à Venise en 2009 récompensant l'ensemble de sa carrière.

