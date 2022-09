«À nos combats», de Salia Sanou, la danse et la boxe ouvrent le Festival des Francophonies

Francophonies

Comment rendre visible nos combats de tous les jours ? Le chorégraphe burkinabè Salia Sanou a fait installer à Limoges un ring de boxe sur la place de la République et deux femmes-boxeuses ont mené une danse autour du combat pour des valeurs qui nous réunissent. Ce spectacle participatif a ouvert mercredi 21 septembre les Zébrures d’automne du Festival des Francophonies à Limoges, au centre de la France, avec un public enthousiasmé par cet éloge artistique « À nos combats ». Entretien.

Publicité Lire la suite

RFI : À nos combats, à quelle sorte de combats rendez-vous hommage ?

Salia Sanou : C’est une rencontre entre la danse et la boxe, entre la culture et le sport. Les sports de combat m’ont toujours fasciné. Je trouve là une matière à explorer et à malaxer pour la faire rencontrer avec mon univers chorégraphique.

Pour le spectacle, vous gardez le cadre du ring, les vêtements et les mouvements de la boxe, mais vous changez la signification de tout cela. S’agit-il de pacifier la boxe, de réconcilier la danse avec la boxe ?

Ce propos est porté par deux jeunes femmes, et pour moi, c’est emblématique. Ce qui m’a inspiré pour créer À nos combats, c’était le combat du siècle entre Mohamed Ali et George Foreman à Kinshasa. Mais, je ne voulais pas que le combat soit mené encore par les hommes. Quand on parle de la boxe, on parle tout de suite de la virilité de l’homme. Je voulais déconstruire cela en confiant les rôles principaux à deux jeunes femmes, à Marlène Guivier, ancienne vice-championne de France, et Fatou Traoré, danseuse professionnelle. Pour que le propos du spectacle, les combats dans nos vies, soit porté par des jeunes femmes. C’est tout un symbole.

Je voulais aussi que le sport et la culture se rencontrent. Ce sont deux disciplines qui touchent le corps, le respect de l’autre, la compétition, la jeunesse, tout le monde. Là aussi, je voulais gommer les frontières, que ma danse croise la boxe et que la boxe se fonde dans ma danse. La danse, la culture, la boxe, ce sont des valeurs de rencontres, d’humanisme, cela signifie d’avoir l’autre en face et de dialoguer avec l’autre.

Avec la boxe, la plupart des gens pensent à la violence et à la force. Quelle place occupent-elles dans votre ring de boxe transformé en spectacle sur une place publique de la ville ?

Mon ring va raconter toutes sortes de violence. Et il magnifie le côté noble de cet art. Je l’installe au milieu de deux disciplines artistiques : la boxe et la danse. C’est un espace de rencontres. Ma danse rencontre la boxe et je crée un troisième espace, l’espace du dialogue, de la tolérance, du respect de l’autre. C’est un espace où l’on est avec l’autre. C’est aussi tout le sens de jouer ce spectacle dans un espace public, comme ici à la place de la République à Limoges. De partager ce spectacle avec des spectateurs et avec une soixantaine d’amateur et d’amatrices invités à représenter le public de ce combat. Je les invite à être spectateurs et acteurs du spectacle.

« À nos combats », une chorégraphie du Burkinabè Salia Sanou aux Zébrures d’automne du Festival des Francophonies 2022 à Limoges. © Siegfried Forster / RFI

Pourquoi cherchez-vous à être tellement en osmose avec vos danseurs et vos spectateurs ?

Pour moi, la danse ne peut exister s’il y a des regards en face. Que ce soit l’esthétique ou les émotions que ma danse aille véhiculer, il faut que cela aille vers l’autre, il faut que cela ait un écho chez l’autre. Là, le contact a été créé, l’osmose a existé. Ma danse frotte l’autre, est en écho avec l’autre, va partir vers l’autre et revenir. Pour moi, le regard des spectateurs ou des spectateurs-acteurs est déterminant. Je fais ma danse pour le public, pour qu’elle soit partagée, qu’elle aille à la rencontre de l’autre. Cet autre est nous. Une culture qui va vers l’autre ne peut que s’enrichir.

La francophonie est souvent associée à la langue. En tant que danseur et chorégraphe, considérez-vous qu’il y a aussi des gestes et des mouvements francophones ?

La francophonie est une culture, une façon de regarder le monde, de vivre le monde. Moi, je viens d’un pays francophone, le Burkina Faso. J’ai appris le français à l’école, dans la vie. La question cruciale est toujours : comment est-on avec l’autre ? Ma danse aussi porte cette diversité. Ma danse part du village où je suis né, Léguéma, à côté de Bobo-Dioulasso, ensuite ma danse arrive à Ouagadougou, à Montpellier, à Paris, puis traverse l’Atlantique, arrive à Los Angeles, va au Japon… Cette danse va à la rencontre de l’autre, se modifie, s’enrichit. Ce gestuel n’est pas figé, il est tout le temps dans un perpétuel mouvement. C’est ma définition du geste francophone. C’est à la fois quelque chose qui s’enracine et qui a des ailes, s’envole et dialogue avec le reste du monde.

Votre spectacle À nos combats est labellisé « Paris 2024 - Olympiades culturelles ». Y a-t-il un esprit olympique dans votre création ?

Oui, il y a le sport, la boxe qui glisse sur la danse. La danse aussi est une façon d’être sportif de haut niveau. Ce sont des heures d’entrainement, des répétitions… Je suis très fier que ce spectacle soit labellisé « Olympiades culturelles ». Mon message est un appel au dialogue, à une interculturalité dans nos univers et nos diversités, dans nos pratiques sportives et culturelles. J’ai envie que le spectacle aille partout pour créer cette connexion et ce dialogue, et pour partager cette énergie.

► À nos combats, chorégraphie de Salia Sanou, les 21 et 22 septembre, à 18h30, à la Place de la République, à Limoges, avec Marlène Guivier, Fatou Traoré, Marius Sawadogo, Soro Solo et 60 amateur-rice-s. Musique : Séga Seck.

► Les Francophonies – des écritures à la scène, Les Zébrures d’Automne, festival des créations théâtrales, à Limoges, du 21 septembre au 1er octobre 2022.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne