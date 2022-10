DESSIN

Le regard de Glez sur le sommet extraordinaire de la Cédéao

En marge de l'Assemblée générale des Nations unies, sommet extraordinaire et tendu de la Cédéao. © Damien Glez / RFI

Texte par : Damien Glez Suivre

Les dirigeants des États ouest-africains se sont réunis dans un climat de tension entre dirigeants et membres des autorités de transition ouest-africaines à New York. Crise des soldats ivoiriens au Mali et inflexibilité de la junte guinéenne sur le retour des civils au pouvoir ont alourdi l'atmosphère.