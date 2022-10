Vidéo

Les frères Dardenne retracent leur cinéma en un mot, un geste et un silence

04:36 Portrait des frères belges Luc et Jean-Pierre Dardenne en un mot, un geste et un silence. © Valery HACHE / AFP

Texte par : Siegfried Forster Suivre

Ils sont inséparables. Leur cinéma est unique. Toujours à deux derrière la caméra, les frères belges Luc et Jean-Pierre Dardenne ont déjà décroché deux Palmes d’or au Festival de Cannes. De leur percée internationale avec « Rosetta » jusqu’à « Tori et Lokita » qui vient de sortir en salles, chacun de leurs films est bien plus qu’un film. Avec une apparente et époustouflante simplicité, ces maîtres du réel en XXL arrivent à nous montrer les failles de notre société et nous incitent à agir. En un mot, un geste et un silence, ils nous racontent leur approche du septième art.