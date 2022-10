«Tori et Lokita» des frères Dardenne: «La simplicité est notre obsession»

Entretien

Tori (Pablo Schils) et Lokita (Joely Mbundu) dans «Tori et Lokita», de Luc et Jean-Pierre Dardenne.

C’est l’histoire de deux mineurs africains arrivés seuls en Belgique. En attente de papiers, Tori et Lokita doivent lutter pour leur survie. À travers des malheurs qui arrivent au jeune garçon béninois et à la jeune fille camerounaise, apparaissent alors les dérives et les failles de nos sociétés occidentales. Entretien avec les réalisateurs Luc et Jean-Pierre Dardenne.

Publicité Lire la suite

RFI : Qui est Tori ?

Jean-Pierre Dardenne : Tori est un jeune garçon, âgé de douze ans, originaire du Bénin. Arrivé en Belgique, il est ce que nous appelons chez nous des « mineurs étrangers non accompagnés ». Tori fait partie d’un centre qui héberge ces mineurs non accompagnés en Belgique. Il est venu en Belgique, parce qu’il a été pourchassé dans son pays, considéré comme un enfant sorcier par sa famille, donc menacé de mort. Pour cela il s’est enfui.

Qui est Lokita ?

Luc Dardenne : Lokita est une jeune fille qui a 17 ans et demi. Elle est en attente de papiers pour pouvoir rester en Belgique. Comme elle n’obtient pas ses papiers, alors elle devrait retourner dans son pays, le Cameroun. Elle est venue du nord du Cameroun comme « enfant mandaté », c’est-à-dire mandaté par sa famille pour gagner un peu d’argent en Europe et l’envoyer régulièrement à sa famille. Donc elle est obligée de trouver un peu de travail ou d’aller à l’école pour apprendre un métier. Mais pour cela, elle est encore un peu jeune. C’est elle qui va être l’amie de Tori et qui va inventer avec Tori une histoire pour dire que : en étant sa sœur, il pourrait obtenir ses papiers.

Il y a quelques mois, lors de la première mondiale de votre film au Festival de Cannes, vous avez vécu une incroyable ovation après la projection, des applaudissements durant une vingtaine de minutes. Les spectateurs et spectatrices étaient très émus et donnaient l’impression que pour eux, ce film était bien plus qu’un film. Pour vous, votre film est-ce plus qu’un film ?

Jean-Pierre Dardenne : Je n’aime pas beaucoup de parler dans ces termes-là. Je ne dirais pas que c’est plus qu’un film, mais c’est aussi un regard sur le monde d’aujourd’hui. Un regard qui raconte cette histoire d’amitié. C’est aussi un regard dénonciateur du sort qui est réservé à ces enfants quand ils arrivent ici. Ces enfants qui viennent d’Afrique ou d’ailleurs, beaucoup viennent d’Ukraine maintenant. La manière dont ils sont reçus et accueillis ici, la précarité de leur statut, les jettent dans les mains de tout ce qu’il y a du pire dans nos sociétés. Pour cela, le public voit un film, mais aussi une dénonciation d’une situation terriblement injuste qui se passe aujourd’hui en Europe occidentale.

Vous avez déclaré que Lokita meurt dans le film pour qu’on puisse changer la loi concernant les immigrés mineurs et pour que d’autres puissent rester en vie. Est-ce le rôle d’un film d’appeler à un changement politique ?

Luc Dardenne : Je ne dis pas qu’on fait des films pour cela, mais il peut y avoir cette résonance-là. Quand on a fait Rosetta [Palme d’or en 1999 au Festival de Cannes, NDLR], notre ministre de l’Emploi et du Travail en Belgique a proposé une loi, l’a appelée Rosetta, les syndicats ont fait modifier la loi pour qu’elle soit comme dans le film, c’est-à-dire qu’elle pouvait même avoir droit au plan Rosetta après avoir perdu un premier emploi, un deuxième emploi. Donc, oui, je pense qu’un film peut avoir une résonance. Je ne dis pas qu’il peut sauver le monde, parce que ce sont finalement des expressions religieuses, mais en tout cas, un film peut aider à changer des choses. Ça, c’est sûr. Et il peut aider à faire tomber certains préjugés. Quand on voit nos deux personnages, ils ne sont pas venus pour prendre quoi que ce soit dans le pays, le voler ou détruire une identité nationale… Ils viennent ici pour vivre, amicalement, avec la population. Ils essaient juste à se débrouiller pour survivre, puisqu’ils ont besoin de ces papiers. S’ils n’avaient pas besoin de ces papiers, s’ils n’étaient pas menacés d’être renvoyés dans leur pays, ils leur ne seraient pas arrivés ce que leur est arrivé. Ce que dit le petit à la fin du film.

Vos histoires apparaissent toujours incroyablement simples. Tori et Lokita, c’est l’histoire de deux personnages dans deux ou trois lieux. Malgré cette simplicité, vous arrivez à restituer toute une société, le vivre ensemble, les liens qui nous lient, mais aussi ses dérives comme l’exploitation économique et sexuelle, l’injustice… Comment procédez-vous ? Est-ce que vous simplifiez une histoire complexe ou, au contraire, vous enrichissez une histoire simple avec plein de détails ?

Jean-Pierre Dardenne : Le truc fondamental, le moteur du film, c’est leur amitié. Comment cette histoire d’amitié leur permet-elle d’échapper aux pièges qui leur sont tendus ? Comment peuvent-ils s’en sortir ? Comment peuvent-ils vivre, parce que ces enfants aiment la vie. Comment peuvent-ils s’épauler l’un l’autre dans leur quotidien ? Sans cela, il n’y a pas de film.Dès le départ, nous essayons d’être le plus simple possible. On avait deux personnages, Tori et Lokita. On les a toujours vus ensemble. Le fait de les séparer, c’était pour montrer comment ils ne pouvaient pas se passer l’un de l’autre…

La simplicité, c’est un peu notre obsession. C’est cette simplicité qui permet aux personnages de vraiment exister, d’être vraiment là. Nous construisons une histoire, mais il ne faut pas que nos personnages deviennent des objets de cette histoire. Il faut qu’ils restent des sujets. Ils sont pris dans une histoire, mais les guides, ce sont eux. Il ne faut pas les surscénariser et les mettre dans des situations qui mettent des metteurs en scène dans des points de vue de surplomb par rapport à leurs personnages. Il y en a qui font des films comme ça et ils sont très bien, mais nous, on essaie de rester à la hauteur de nos personnages.

NewsletterRecevez toute l'actualité internationale directement dans votre boite mail Je m'abonne