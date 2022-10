Au Festival du livre de Trou d'Eau Douce, le petit évènement se voit déjà grand

reportage

La 2e édition du Festival du livre de Trou d'Eau Douce, Maurice, prend fin ce dimanche 9 octobre, au terme de quatre jours de rencontres, d’ateliers et d’interminables séances de dédicaces pour les auteurs, parmi lesquels Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021 et parrain de l’événement.

Avec notre envoyé spécial à Trou d’Eau Douce,

À l’autre bout de Maurice, Trou d'Eau Douce est un lieu de dépaysement même pour les Mauriciens. Ce petit village absorbé par les activités de l’agriculture et de la mer est la capitale littéraire de Maurice depuis quatre jours. D’habitude jaloux de la vie tranquille qui passe dans la localité où il est installé depuis 28 ans, Barlen Pyamootoo, ne peut y faire deux pas en ce moment sans êtes sollicité.

Pourquoi un festival du livre dans un lieu si éloignée, atypique ? « Parce que j’y vis », répond Barlen Pyamootoo. « Nous voulons mettre en place la littérature à Trou d'Eau Douce. C’est un pari car les gens de ma génération sont en grande partie analphabètes », ajoute-t-il.

Devenu une figure emblématique de la vie littéraire mauricienne depuis son premier roman Bénarès, publié en 1999, Barlen Pyamootoo est plus qu’un écrivain. C’est « un activiste culturel », remarque Umar Timol, une des étoiles montantes de la littérature du pays, présente à Trou d'Eau Douce.

Barlen Pyamootoo milite à sa façon pour une revalorisation de l’histoire du pays, de sa vie littéraire et de sa tradition orale qui se dilue de génération en génération. Nous comprenons alors pourquoi il nous conduit d’abord au stand réservé aux artisans où nous découvrons entre autres une tradition unique au village, les galettes de manioc de Rosemay Nadal. « Vous les trouverez qu’à Trou d'Eau Douce. Le manioc est une matière noble », insiste notre guide.

« Il y a beaucoup de têtes d’affiche »

Les applaudissements que l’on entend à quelques mètres de là signent la fin de la conférence publique de Mohamed Mbougar Sarr. Barlen Pyamootoo est « heureux et flatté » d’avoir pu accueillir des grands noms de la littérature francophone après une première édition du festival de moindre retentissement en pleine pandémie du Covid-19, l’année dernière. « Pour cette édition, la présence de Mbougar Sarr a suscité beaucoup d’intérêt, mais n’oublions pas qu’il y a beaucoup de têtes d’affiche », précise le romancier.

Mohamed Mbougar Sarr, prix Goncourt 2021, sur la plage de Trou d’Eau Douce, village à l’est de Maurice qui accueille le festival du livre. © RFI / Abdoollah Earally

Pendant que Mbougar Sarr est retenu par une file de lecteurs venus faire dédicacer des exemplaires de son œuvre La plus secrète mémoire des hommes, Barlen Pyamootoo nous promène d’un stand à l’autre, à la rencontre de Sylvain Prudhomme, prix Femina en 2019, d’Anne-Sophie Stefanini, romancière et éditrice chez JC Lattès, de Caroline Laurent, autrice de Rivage de la colère, et de Nicolas Cavaillès, prix Goncourt de la nouvelle 2014 avec Vie de monsieur Leguat.

« C’est audacieux d’avoir mis en place un festival ici, au bord de l’eau, au cœur d’un village a priori pas orienté vers cela, mais cela fonctionne puisqu’il y a beaucoup de monde, avec des gens très curieux », partage Nicolas Cavaillès.

Le Festival du livre de Trou d'Eau Douce, a choisi de mettre à l’honneur la France pour sa deuxième édition. « Et la France, c’est juste à côté », rappelle Barlen Pyamootoo. Une importante délégation de la Réunion est présente au festival avec notamment 9 auteurs emmenés par Yannick Lepoan, représentant de l’association La Réunion des Livres. «Tous les auteurs qui nous accompagnent sont des lauréats du Prix Vanille, le prix de l’océan Indien. La Réunion des Livres a des liens très forts depuis une dizaine d’années avec Maurice. Nous sommes là pour mieux faire connaître la production éditoriale de Maurice », explique Yannick Lepoan.

« À Maurice, la culture est un combat »

Une dizaine de librairies et de maison d’éditions mauriciennes sont présentes au festival, dont Pamplemousses Editions, dirigées par l’auteur Alain Gordon-Gentil. Cet éditeur existe depuis 2014 pour encourager les jeunes auteurs en créole, en français et en anglais. Il publie des romans, des livres d’histoire et des biographies pour raconter Maurice et sa mémoire, parce que « les choses qu’on ne voit pas, qu’on n'entend pas, disparaissent », remarque Alain Gordon-Gentil.

« Il faut voir les auteurs, voir leurs livres », plaide-t-il. « Ici, les livres des auteurs mauriciens ne sont pas enseignés dans les écoles publiques. Le seul contact qu’ont les enfants et les adultes avec les livres, c’est dans des lieux comme cela. Beaucoup de gens ne croient pas dans la culture, mais quand vous offrez au public des événements de qualité, il se déplace. Il vient voir, écouter. Nous sommes dans un village au bout de l’île et il y a du monde qui vient », ajoute-t-il, pour le plus grand bonheur de Barlen Pyamootoo.

Une plage de Tru-d'Eau-Douce, à l'île Maurice. Getty Images - Roberto Moiola / Sysaworld

L’auteur Umar Timol que nous rencontrons quelques mètres plus loin partage les mêmes espoirs avec une petite nuance. « L’idée est de s’éloigner du centre et de faire la périphérie. À Maurice, la culture est un combat. Le problème, c’est que c'est toujours le même public qui est là. On espère que le Festival de Trou d'Eau Douce va susciter quelque chose, une flamme, une étincelle », souhaite-t-il d’un air méditatif. « Un festival en face de la mer, c’est en tout cas une invitation au voyage », confie Issa Asgarally, linguiste mauricien et auteur notamment d’une Anthologie littéraire de 1778 à nos jours.

Un voyage qui ne fait que commencer. Barlen Pyamootoo annonce pour la 3e édition du Festival du Livre de Trou d'Eau Douce une invitation à découvrir la littérature indienne.

